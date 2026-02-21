घर पर बनाएं परफेक्ट आलू भिंडी की सब्जी: स्वाद, सेहत और सादगी का मेल
आलू भिंडी की सब्जी भारतीय रसोई की क्लासिक और फेवरेट रेसिपी है। सही तरीके से बनी यह सब्जी चिपचिपी नहीं होती, स्वाद में बेहतरीन होती है और रोजमर्रा के खाने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।
आलू भिंडी की सब्जी भारतीय रसोई की उन रेसिपीज में से है, जो सादगी और स्वाद- दोनों का बेहतरीन संतुलन पेश करती है। भिंडी की हल्की कुरकुराहट और आलू की नरम बनावट जब सही मसालों के साथ मिलती है, तो यह रोजमर्रा के खाने को भी खास बना देती है। हालांकि, कई लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है भिंडी की चिपचिपाहट जिसकी वजह से सब्जी का स्वाद और टेक्सचर बिगड़ सकता है। सही कटिंग, भिंडी को अच्छे से सुखाना और सही आंच पर पकाना इस समस्या का आसान समाधान है। यह सब्जी ना सिर्फ जल्दी बन जाती है, बल्कि पौष्टिक भी होती है, इसलिए लंच या डिनर दोनों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन मानी जाती है।
आवश्यक सामग्री
भिंडी – 250 ग्राम
आलू – 2 मध्यम आकार (पतले लंबे कटे हुए)
तेल – 2 से 3 टेबलस्पून
जीरा – ½ छोटा चम्मच
हींग – एक चुटकी
हल्दी पाउडर – ½ छोटा चम्मच
धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच
लाल मिर्च पाउडर – स्वादानुसार
अमचूर पाउडर – ½ छोटा चम्मच
नमक – स्वादानुसार
भिंडी तैयार करने का सही तरीका
भिंडी को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाना बेहद जरूरी है। पानी की नमी रहने से भिंडी चिपचिपी हो जाती है। पूरी तरह सूखने के बाद ही भिंडी को पतले लंबे टुकड़ों में काटें।
सब्जी बनाने की विधि
- कढ़ाही में तेल गरम करें और उसमें जीरा डालें। जीरा चटकने लगे तो हींग डालें।
- अब कटे हुए आलू डालकर मध्यम आंच पर 3–4 मिनट भूनें, जब तक वे हल्के सुनहरे ना हो जाएं।
- इसके बाद भिंडी डालें और बिना ढके मध्यम आंच पर चलाते हुए पकाएं।
- भिंडी थोड़ी नरम हो जाए तो हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालें।
- सब्जी को ढककर नहीं, बल्कि खुली कढ़ाही में पकाएं ताकि नमी बाहर निकल जाए।
- अंत में अमचूर पाउडर डालकर हल्के हाथ से मिलाएं और गैस बंद कर दें।
स्वाद बढ़ाने के आसान टिप्स
- भिंडी डालने के बाद बार-बार ना चलाएं।
- चाहें तो अंत में थोड़ा सा घी डाल सकती हैं।
- अमचूर की जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
सेहत के फायदे: भिंडी फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है। आलू ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। यह सब्जी हल्की, पौष्टिक और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए उपयुक्त है।
किसके साथ परोसें: आलू भिंडी की सब्जी गरमा-गरम रोटी, पराठा या सादा दाल-चावल के साथ बेहतरीन लगती है। लंच बॉक्स के लिए भी यह एक परफेक्ट चॉइस है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।