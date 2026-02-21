Hindustan Hindi News
घर पर बनाएं परफेक्ट आलू भिंडी की सब्जी: स्वाद, सेहत और सादगी का मेल

Feb 21, 2026 10:38 am IST
आलू भिंडी की सब्जी भारतीय रसोई की क्लासिक और फेवरेट रेसिपी है। सही तरीके से बनी यह सब्जी चिपचिपी नहीं होती, स्वाद में बेहतरीन होती है और रोजमर्रा के खाने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।

घर पर बनाएं परफेक्ट आलू भिंडी की सब्जी: स्वाद, सेहत और सादगी का मेल

आलू भिंडी की सब्जी भारतीय रसोई की उन रेसिपीज में से है, जो सादगी और स्वाद- दोनों का बेहतरीन संतुलन पेश करती है। भिंडी की हल्की कुरकुराहट और आलू की नरम बनावट जब सही मसालों के साथ मिलती है, तो यह रोजमर्रा के खाने को भी खास बना देती है। हालांकि, कई लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है भिंडी की चिपचिपाहट जिसकी वजह से सब्जी का स्वाद और टेक्सचर बिगड़ सकता है। सही कटिंग, भिंडी को अच्छे से सुखाना और सही आंच पर पकाना इस समस्या का आसान समाधान है। यह सब्जी ना सिर्फ जल्दी बन जाती है, बल्कि पौष्टिक भी होती है, इसलिए लंच या डिनर दोनों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन मानी जाती है।

आवश्यक सामग्री

भिंडी – 250 ग्राम

आलू – 2 मध्यम आकार (पतले लंबे कटे हुए)

तेल – 2 से 3 टेबलस्पून

जीरा – ½ छोटा चम्मच

हींग – एक चुटकी

हल्दी पाउडर – ½ छोटा चम्मच

धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – स्वादानुसार

अमचूर पाउडर – ½ छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

भिंडी तैयार करने का सही तरीका

भिंडी को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाना बेहद जरूरी है। पानी की नमी रहने से भिंडी चिपचिपी हो जाती है। पूरी तरह सूखने के बाद ही भिंडी को पतले लंबे टुकड़ों में काटें।

सब्जी बनाने की विधि

  • कढ़ाही में तेल गरम करें और उसमें जीरा डालें। जीरा चटकने लगे तो हींग डालें।
  • अब कटे हुए आलू डालकर मध्यम आंच पर 3–4 मिनट भूनें, जब तक वे हल्के सुनहरे ना हो जाएं।
  • इसके बाद भिंडी डालें और बिना ढके मध्यम आंच पर चलाते हुए पकाएं।
  • भिंडी थोड़ी नरम हो जाए तो हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालें।
  • सब्जी को ढककर नहीं, बल्कि खुली कढ़ाही में पकाएं ताकि नमी बाहर निकल जाए।
  • अंत में अमचूर पाउडर डालकर हल्के हाथ से मिलाएं और गैस बंद कर दें।

स्वाद बढ़ाने के आसान टिप्स

  • भिंडी डालने के बाद बार-बार ना चलाएं।
  • चाहें तो अंत में थोड़ा सा घी डाल सकती हैं।
  • अमचूर की जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

सेहत के फायदे: भिंडी फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है। आलू ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। यह सब्जी हल्की, पौष्टिक और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए उपयुक्त है।

किसके साथ परोसें: आलू भिंडी की सब्जी गरमा-गरम रोटी, पराठा या सादा दाल-चावल के साथ बेहतरीन लगती है। लंच बॉक्स के लिए भी यह एक परफेक्ट चॉइस है।

