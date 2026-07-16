आलू-मटर की सब्जी में आखिर में डाल दें ये 1 चीज, आ जाएगा ढाबे वाला स्वाद
अगर आपकी आलू-मटर की सब्जी हर बार ठीक तो बनती है, लेकिन उसमें वह खास स्वाद नहीं आता, तो आखिर में एक छोटी-सी चीज मिलाकर उसका स्वाद और खुशबू दोनों कई गुना बढ़ाए जा सकते हैं।
आलू-मटर की सब्जी लगभग हर घर में बनती है। इसे बनाना आसान है और यह रोटी, पराठे या चावल के साथ हर किसी को पसंद भी आती है। लेकिन कई बार सब्जी अच्छी बनने के बाद भी उसमें वह खुशबू और स्वाद नहीं आ पाता, जैसा किसी अच्छे ढाबे की सब्जी में होता है।
ऐसे में लोग मसाले बढ़ा देते हैं या ज्यादा तेल डाल देते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा स्वाद नहीं मिलता। असल में स्वाद बढ़ाने का राज मसालों की मात्रा में नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीज मिलाने में छिपा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि साधारण आलू-मटर की सब्जी का स्वाद हर किसी को याद रह जाए, तो यह आसान कुकिंग टिप जरूर जान लें।
कौन-सी चीज बदल सकती है स्वाद?
आलू-मटर की सब्जी तैयार होने के बाद आखिर में थोड़ा-सी कसूरी मेथी हथेलियों के बीच हल्की मसलकर डालें। अब सब्जी को एक से दो मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाएं। इसके बाद गैस बंद कर दें।
क्यों खास है कसूरी मेथी?
कसूरी मेथी की खुशबू बहुत तेज और अलग होती है। जब इसे आखिर में डाला जाता है, तो इसकी महक बनी रहती है और पूरी सब्जी में अच्छी तरह फैल जाती है। यही वजह है कि कई होटल/ढाबे की सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
कसूरी मेथी डालते समय रखें इन बातों का ध्यान
- हथेलियों के बीच जरूर मसलें: ऐसा करने से इसकी खुशबू और ज्यादा निकलकर आती है।
- बहुत ज्यादा ना डालें: आधा छोटा चम्मच या एक छोटा चम्मच काफी होता है। जरूरत से ज्यादा डालने पर स्वाद कड़वा लग सकता है।
- आखिर में ही मिलाएं: अगर इसे शुरुआत में डाल देंगे, तो इसकी खुशबू काफी हद तक कम हो सकती है।
आलू-मटर की सब्जी बनाने की सामग्री
तीन उबले-कटे आलू
एक कटोरी मटर
दो टमाटर
एक प्याज
अदरक और लहसुन का पेस्ट
हल्दी
लाल मिर्च
धनिया चूर्ण
नमक
तेल
आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी
बनाने का तरीका
- सबसे पहले कड़ाही में तेल गर्म करें।
- प्याज को सुनहरा होने तक भूनें।
- अब अदरक, लहसुन और टमाटर डालकर अच्छी तरह पकाएं।
- इसके बाद सभी सूखे मसाले डालें।
- अब आलू और मटर मिलाकर कुछ मिनट पकाएं।
- जरूरत के अनुसार पानी डालें और सब्जी को अच्छी तरह गलने दें।
- सबसे आखिर में कसूरी मेथी हथेलियों से मसलकर डालें और एक मिनट ढककर पकाएं।
स्वाद और बढ़ाने के लिए अपनाएं ये छोटे उपाय
- आखिर में थोड़ा हरा धनिया डालें।
- चाहें तो थोड़ा मक्खन भी मिला सकते हैं।
- धीमी आंच पर दो मिनट दम देने से स्वाद और अच्छा आता है।
- ताजी मटर इस्तेमाल करने पर स्वाद और बेहतर होता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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