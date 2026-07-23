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हर बार फूला-फूला बनेगा ऑमलेट, अंडे के घोल में मिलाएं ये एक चीज

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Secret for a Fluffy Omelette: अगर आपका ऑमलेट हर बार सख्त या चपटा बन जाता है, तो एक छोटी-सी किचन ट्रिक उसे ज्यादा मुलायम, हल्का और फूला-फूला बनाने में मदद कर सकती है।

हर बार फूला-फूला बनेगा ऑमलेट, अंडे के घोल में मिलाएं ये एक चीज

सुबह के नाश्ते में ऑमलेट सबसे जल्दी बनने वाली और पसंद की जाने वाली चीजों में से एक है। लेकिन कई बार घर पर बनाया गया ऑमलेट होटल जैसा मुलायम और फूला-फूला नहीं बन पाता। कुछ ही मिनटों में वह सख्त हो जाता है और उसका स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता। ऐसे में लोग सोचते हैं कि शायद तवा, आंच या अंडे की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि असली फर्क एक छोटी-सी किचन ट्रिक से पड़ सकता है। अगर अंडे का घोल तैयार करते समय एक आसान चीज सही मात्रा में मिला दी जाए, तो ऑमलेट ज्यादा हल्का, नरम और फूला-फूला बन सकता है। आइए जानते हैं यह आसान तरीका।

क्या है फूले-फूले ऑमलेट का सीक्रेट?

अगर आप चाहते हैं कि ऑमलेट मुलायम और हल्का बने, तो अंडे के घोल में थोड़ा-सा दूध मिलाएं। इससे घोल थोड़ा हल्का हो जाता है और पकने के बाद ऑमलेट ज्यादा नरम और फूला हुआ बनेगा।

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ऐसे तैयार करें ऑमलेट का घोल

  • सबसे पहले ताजे अंडों को एक साफ और सूखे बर्तन में फोड़ें। ध्यान रखें कि अंडे का छिलका घोल में ना जाए, वरना स्वाद खराब हो जाएगा।
  • अब अंडों में एक से दो छोटे चम्मच दूध मिलाएं। इससे घोल हल्का रहेगा, पकने के बाद ऑमलेट ज्यादा मुलायम, फूला-फूला और स्वादिष्ट बनेगा।

ऑमलेट बनाने के लिए अंडे का घोल
  • अगर आप ऑमलेट को ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ताजा हरा धनिया मिलाकर अच्छी तरह मिला लें।
  • करीब एक से दो मिनट तक मिश्रण को अच्छी तरह फेंटें। इससे घोल में हवा मिलती है, जो ऑमलेट को हल्का, मुलायम और फूला-फूला बनाने में मदद करती है।

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फूला-फूला ऑमलेट बनाने के आसान टिप्स

  1. घोल को अच्छी तरह फेंटें: जितना अच्छी तरह अंडे का घोल फेंटा जाएगा, उसमें उतनी ही हवा मिलेगी और ऑमलेट हल्का बनेगा।
  2. मध्यम आंच पर पकाएं: बहुत तेज आंच पर ऑमलेट जल्दी पक तो जाता है, लेकिन अक्सर सख्त हो जाता है। इसलिए हमेशा मध्यम आंच का इस्तेमाल करें।
  3. तवा पहले से गर्म रखें: घोल डालने से पहले तवा हल्का गर्म होना चाहिए। इससे ऑमलेट समान रूप से पकता है।
  4. बार-बार पलटने से बचें: ऑमलेट को जरूरत से ज्यादा ना पलटें। एक या दो बार पलटना ही काफी होता है।
  5. ताजा अंडों का इस्तेमाल करें: ताजा अंडों से बना ऑमलेट स्वाद और बनावट दोनों में बेहतर होता है।

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ऑमलेट को और स्वादिष्ट बनाने के लिए

  • ऊपर से थोड़ा मक्खन डाल सकते हैं।
  • हरा धनिया और काली मिर्च छिड़कें।
  • सब्जियां मिलाकर इसे और पौष्टिक बना सकते हैं।
  • टोस्ट या हरी चटनी के साथ परोसें।

Shubhangi Gupta

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