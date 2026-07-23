हर बार फूला-फूला बनेगा ऑमलेट, अंडे के घोल में मिलाएं ये एक चीज
Secret for a Fluffy Omelette: अगर आपका ऑमलेट हर बार सख्त या चपटा बन जाता है, तो एक छोटी-सी किचन ट्रिक उसे ज्यादा मुलायम, हल्का और फूला-फूला बनाने में मदद कर सकती है।
सुबह के नाश्ते में ऑमलेट सबसे जल्दी बनने वाली और पसंद की जाने वाली चीजों में से एक है। लेकिन कई बार घर पर बनाया गया ऑमलेट होटल जैसा मुलायम और फूला-फूला नहीं बन पाता। कुछ ही मिनटों में वह सख्त हो जाता है और उसका स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता। ऐसे में लोग सोचते हैं कि शायद तवा, आंच या अंडे की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि असली फर्क एक छोटी-सी किचन ट्रिक से पड़ सकता है। अगर अंडे का घोल तैयार करते समय एक आसान चीज सही मात्रा में मिला दी जाए, तो ऑमलेट ज्यादा हल्का, नरम और फूला-फूला बन सकता है। आइए जानते हैं यह आसान तरीका।
क्या है फूले-फूले ऑमलेट का सीक्रेट?
अगर आप चाहते हैं कि ऑमलेट मुलायम और हल्का बने, तो अंडे के घोल में थोड़ा-सा दूध मिलाएं। इससे घोल थोड़ा हल्का हो जाता है और पकने के बाद ऑमलेट ज्यादा नरम और फूला हुआ बनेगा।
ऐसे तैयार करें ऑमलेट का घोल
- सबसे पहले ताजे अंडों को एक साफ और सूखे बर्तन में फोड़ें। ध्यान रखें कि अंडे का छिलका घोल में ना जाए, वरना स्वाद खराब हो जाएगा।
- अब अंडों में एक से दो छोटे चम्मच दूध मिलाएं। इससे घोल हल्का रहेगा, पकने के बाद ऑमलेट ज्यादा मुलायम, फूला-फूला और स्वादिष्ट बनेगा।
- अगर आप ऑमलेट को ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ताजा हरा धनिया मिलाकर अच्छी तरह मिला लें।
- करीब एक से दो मिनट तक मिश्रण को अच्छी तरह फेंटें। इससे घोल में हवा मिलती है, जो ऑमलेट को हल्का, मुलायम और फूला-फूला बनाने में मदद करती है।
फूला-फूला ऑमलेट बनाने के आसान टिप्स
- घोल को अच्छी तरह फेंटें: जितना अच्छी तरह अंडे का घोल फेंटा जाएगा, उसमें उतनी ही हवा मिलेगी और ऑमलेट हल्का बनेगा।
- मध्यम आंच पर पकाएं: बहुत तेज आंच पर ऑमलेट जल्दी पक तो जाता है, लेकिन अक्सर सख्त हो जाता है। इसलिए हमेशा मध्यम आंच का इस्तेमाल करें।
- तवा पहले से गर्म रखें: घोल डालने से पहले तवा हल्का गर्म होना चाहिए। इससे ऑमलेट समान रूप से पकता है।
- बार-बार पलटने से बचें: ऑमलेट को जरूरत से ज्यादा ना पलटें। एक या दो बार पलटना ही काफी होता है।
- ताजा अंडों का इस्तेमाल करें: ताजा अंडों से बना ऑमलेट स्वाद और बनावट दोनों में बेहतर होता है।
ऑमलेट को और स्वादिष्ट बनाने के लिए
- ऊपर से थोड़ा मक्खन डाल सकते हैं।
- हरा धनिया और काली मिर्च छिड़कें।
- सब्जियां मिलाकर इसे और पौष्टिक बना सकते हैं।
- टोस्ट या हरी चटनी के साथ परोसें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।