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सावन में रुद्राभिषेक के लिए ऐसे बनाएं पंचामृत, इन 5 चीजों से तैयार होगा शुद्ध और स्वादिष्ट प्रसाद

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक लोग करते हैं। इसके लिए पंचामृत भी चढ़ाया जाता है, जिसे आप सही अनुपात के साथ शुद्ध और स्वादिष्ट बना सकते हैं। चलिए आपको पंचामृत की सिंपल रेसिपी बताते हैं।

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सावन में रुद्राभिषेक के लिए पंचामृत बनाते समय डालें ये 5 चीजें

सावन के महीने में कई लोग रुद्राभिषेक कराते हैं और इस खास मौके पर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। कई लोग बाजार से बना बनाया पंचामृत खरीद लाते हैं लेकिन वह कई बार मिलावटी या फिर खट्टा निकल जाता है। अगर आप बाजार वाला पंचामृत नहीं लेना चाहते हैं, तो घर पर बनाने का सही और सरल तरीका जान लीजिए। साथ ही पंचामृत में 5 चीजों को डालना बिल्कुल न भूलें, इन चीजों से ही उसका स्वाद बढ़ेगा और वह शुद्ध प्रसाद बनकर तैयार हो जाएगा।

पंचामृत बनाने के लिए सही अनुपात और सामग्री

1 चम्मच घी

2 चम्मच शहद

4 चम्मच शक्कर (चीनी)

8 चम्मच दही

16 चम्मच दूध

तुलसी के पत्ते

बनाने का सही तरीका क्या है

सबसे पहले एक साफ भगोना लें और उसमें दूध, दही और घी डालें। ध्यान रखें कि तीनों सामग्रियां सामान्य तापमान पर हों, यानी न ज्यादा गर्म हों और न ही बहुत ठंडी। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटें, ताकि तीनों आपस में अच्छी तरह मिल जाएं और मिश्रण एकसार व थोड़ा पतला हो जाए। अगर मिश्रण ज्यादा गाढ़ा लगे तो जरूरत के अनुसार इसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिला सकते हैं। अच्छी तरह फेंटने से पंचामृत का बेस तैयार हो जाएगा और इसका स्वाद भी बेहतर आएगा।

चीनी या शहद अपने अनुसार

पंचामृत को अपने हिसाब से मीठा करने के लिए आप शहद या चीनी मिक्स करें। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद न हो, तो मीठापन हल्का रखें। चीनी खड़ी डालेंगे, तो उसे घुलने के लिए समय देना पड़ेगा। अच्छा रहेगा कि आप पीसी हुई शक्कर का इस्तेमाल करें। साथ ही 2 चम्मच शहद मिला दें।

ड्राई फ्रूट्स का नंबर

इसके बाद पंचामृत में ड्राई फ्रूट्स और मेवे मिलाएं। इसके लिए आप स्वाद और पसंद के अनुसार किशमिश, मखाना, छुआरा, कसा हुआ नारियल और चिरौंजी डाल सकते हैं। सभी मेवे डालने के बाद पंचामृत को अच्छी तरह चलाएं, ताकि ड्राई फ्रूट्स पूरे मिश्रण में समान रूप से मिल जाएं। आखिर में इसमें कुछ ताजी तुलसी की पत्तियां डालें और एक बार हल्के हाथ से मिला दें। बस, आपका स्वादिष्ट और शुद्ध पंचामृत रुद्राभिषेक के लिए तैयार है।

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ये 5 चीजें डालना बिल्कुल न भूलें

शुद्ध और स्वादिष्ट पंचामृत बनाने के लिए आप गाय का दूध, घी और अच्छा दही लें। दही आप घर पर भी जमा सकते हैं, जो ज्यादा खट्टी न हो। इसके साथ मेवे सभी बारीक कटे हो और शक्कर सही मात्रा में डालें। इन 5 चीजों के सही अनुपात से आप टेस्टी पंचामृत बना सकते हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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