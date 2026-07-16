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1 लीटर दूध से बनाएं 200 ग्राम दानेदार मावा, बस 2 चीजें मिलाते ही मिलेगा हलवाई जैसा स्वाद

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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मिठाई बनानी हो या फिर हलवे का स्वाद बढ़ाना हो, तो मावा की जरूरत पड़ती है। बाजार का खोया महंगा मिलता है और कई बार मिलावटी भी, ऐसे में क्यों ना आप दूध से ही मावा बनाकर तैयार कर लें। चलिए इसका आसान तरीका आपको बताते हैं।

1 लीटर दूध से बनाएं 200 ग्राम दानेदार मावा, बस 2 चीजें मिलाते ही मिलेगा हलवाई जैसा स्वाद

मावा की जरूरत सिर्फ होली पर ही नहीं पड़ती बल्कि लोग हर सीजन में खोया वाली मिठाई भी बनाते हैं और कुछ लोग हलवे में भी डालते हैं। बाजार से मावा खरीदने जाएंगे तो ये काफी महंगा मिलेगा और साथ ही मिलावटी भी हो सकता है। ऐसे में क्यों ना आप मावा घर पर ही बना लें। कई लोग सोचते हैं कि मावा को बनाने में घंटों का समय लगेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हलवाई की तरह खोया बनाने के लिए आपको सिर्फ आधे घंटे का समय लगेगा और फिर आपका दानेदार मावा बनकर तैयार हो जाएगा। शेफ पंकज भदौरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर मावा बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है, जो बेहद आसान है।

दूध कैसा लेना है

मावा बिना दूध के बनेगा नहीं और आपको उसके लिए गाढ़ा दूध चाहिए। मतलब आप 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लीजिए। फुल क्रीम दूध में मावा गाढ़ा बनेगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। पतला दूध होगा, तो उसे गाढ़ा करने के लिए घंटों तक लगना पड़ेगा।

पैन में दूध करें गरम

बड़ा भगोना या कड़ाही लें और उसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए और फिर इसी में दूध डालकर गर्म होने तक रुकें। जब दूध में उबाल आने लगे और घी पूरी तरह से पिघल जाए, तब कलछी से लगातार चलाते रहें, वरना दूध तले में लगने लगेगा। अब इसे चलाते रहें, जब तक दूध और गाढ़ा न हो जाए। दूध में घी इसलिए डाल रहे हैं, जिससे मावा में चिकनाहट आ जाए। अगर आपको कम चिकना खोया चाहिए तो सिर्फ 1 चम्मच घी ही डालें।

सफेद पाउडर का कमाल

अब बारी आएगी दूध में दूसरी चीज डालने की और वह है 1 कप मिल्क पाउडर। आपको फुल क्रीम वाला मिल्क पाउडर लेना होगा और इसे दूध में मिलाने से गाढ़ापन आएगा और स्वाद भी बेहतर हो जाएगा। मिल्क पाउडर को दूध में डालकर मिक्स करें और फिर लगातार कलछी से चलाते रहें, वरना दूध जल सकता है। करीब 15 मिनट तक चलाने के बाद आपको दूध से घी छूटता हुआ दिखेगा और वहीं से आपका मावा बनना तैयार हो जाएगा। फिर थोड़ा चलाते हुए आप देखेंगे कि मावा इकट्ठा हो गया है। बस फिर गैस बंद करें और थोड़ा इसे चलाते हुए मावा को किसी बर्तन में निकाल लीजिए।

मावा को कैसे करें स्टोर

घर पर बने इस मावा को आप फ्रिज में करीब 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको 200 ग्राम से ज्यादा खोया बनाना है, तो 2 लीटर या उससे ज्यादा दूध ले सकते हैं लेकिन थोड़ा-थोड़ा बनाकर खाना ज्यादा सही रहेगा। लंबे समय तक मावा को फ्रिज में स्टोर करने से बचें।

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खोया बनाने की दूसरी टिप्स

अगर आप मावा में घी और मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं, तो दूध को उबालने के बाद उसे चलाते रहें। वह करीब 40 मिनट में गाढ़ा होकर मावा बन जाएगा। वह मावा भी टेस्टी होगा, बस उसमें चिकनापन और टेक्सचर दानेदार नहीं होगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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