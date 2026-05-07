गर्मियों में बनाएं खट्टी-मीठी आम की लौंजी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग
गर्मियों में कच्चे आम से बनी आम की लौंजी खाने का स्वाद दोगुना कर देती है। यह खट्टी-मीठी डिश पूरी और पराठे के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है। जानिए इसे बनाने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी।
गर्मियों का मौसम आते ही कच्चे आम से बनने वाली स्वादिष्ट डिशेज की याद आने लगती है। आम पना, चटनी और अचार की तरह आम की लौंजी भी एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक रेसिपी है, जिसका खट्टा-मीठा स्वाद खाने का मजा दोगुना कर देता है। खासतौर पर पूरी, पराठे या दाल-चावल के साथ इसका स्वाद बहुत शानदार लगता है। गुड़ और मसालों के साथ बनी यह डिश बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को पसंद आती है। अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और घर में मौजूद आसान सामग्री से ही यह तैयार हो जाती है। अगर आप भी गर्मियों में कुछ टेस्टी और अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो आम की लौंजी की यह आसान रेसिपी जरूर बनाएं।
आम की लौंजी बनाने के लिए सामग्री
2 कच्चे आम
2 चम्मच तेल
1/2 चम्मच जीरा
1/2 चम्मच सौंफ
1/4 चम्मच मेथी दाना
1 चुटकी हींग
1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
स्वादानुसार नमक
1/2 कप गुड़ या चीनी
1/2 चम्मच गरम मसाला
1 कप पानी
स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
- आम तैयार करें: सबसे पहले कच्चे आम को अच्छी तरह धो लें। अब इन्हें छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
- तड़का लगाएं: एक कढ़ाई में तेल गर्म करें। अब इसमें जीरा, सौंफ, मेथी दाना और हींग डालें। जब मसाले हल्के भुन जाएं, तब इसमें हल्दी डालें।
- आम डालें: अब कटे हुए आम के टुकड़े कढ़ाई में डालें और 2–3 मिनट तक हल्का भून लें। इससे आम का स्वाद और अच्छा हो जाएगा।
- मसाले मिलाएं: अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। इसके बाद एक कप पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- गुड़ डालें: जब आम थोड़ा नरम हो जाए, तब इसमें गुड़ या चीनी डाल दें। अब इसे धीमी आंच पर पकने दें ताकि गुड़ अच्छी तरह घुल जाए और लौंजी गाढ़ी होने लगे।
- गरम मसाला डालें: आखिर में गरम मसाला डालें और 2 मिनट तक पकाएं। अब गैस बंद कर दें।
कैसे करें सर्व?
- आम की लौंजी को पूरी और पराठे के साथ परोसें।
- इसे आप दाल-चावल के साथ भी खा सकते हैं।
- ठंडी होने के बाद इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है।
आम की लौंजी बनाने के टिप्स
- ज्यादा खट्टे आम इस्तेमाल करें, इससे स्वाद बेहतर आता है।
- अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है, तो गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं।
- इसे एयरटाइट डिब्बे में रखकर कुछ दिनों तक स्टोर भी किया जा सकता है।
आम का असली स्वाद: आम की लौंजी एक आसान, स्वादिष्ट और पारंपरिक डिश है, जो गर्मियों में खाने का मजा बढ़ा देती है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद हर किसी को पसंद आता है। आप भी इस आसान रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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