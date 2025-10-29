शरीर के लिए 'अमृत' से कम नहीं है हल्दी वाला दूध, दीपिका की न्यूट्रीशनिस्ट से जानें सही रेसिपी

संक्षेप: आज हल्दी वाले दूध की रेसिपी बस इतनी सी बची है कि दूध में चुटकी भर हल्दी मिला दी और हो गया हल्दी वाला दूध तैयार। जबकि ये गलत तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी वाला दूध बनाते हुए कुछ और भी चीजें मिलाई जाती हैं, आइए जानते हैं।

आयुर्वेद में नियमित रूप से हल्दी वाले दूध का सेवन बहुत ही फायदेमंद माना गया है। शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करना हो या फिर इन्फ्लेमेशन को कम करना हो, गोल्डन मिल्क हार्ट और बोन हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। हालांकि आज हल्दी वाले दूध की रेसिपी बस इतनी सी बची है कि दूध में चुटकी भर हल्दी मिला दी और हो गया हल्दी वाला दूध तैयार। जबकि ये गलत तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी वाला दूध बनाते हुए कुछ और भी चीजें मिलाई जाती हैं, जिससे इसका एब्जॉरपशन भी बढ़ता है और शरीर को कई फायदे मिलते हैं। सेलिब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने एक पोस्ट के जरिए इसी पारंपरिक रेसिपी को साझा किया है, आइए जानते हैं।

हल्दी वाला दूध बनाने का सही तरीका हल्दी वाला दूध बनाने के लिए 1 कप गाय का दूध लें। इसके साथ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जायफल (पाउडर या घिसकर इस्तेमाल करें), 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच देसी घी। मिठास के लिए आप हल्का गुड़ भी मिला सकते हैं। अब इन सभी चीजों को दूध में डालकर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएं, फिर छानकर गर्म-गर्म दूध को सिप करते हुए पीएं।