शरीर के लिए 'अमृत' से कम नहीं है हल्दी वाला दूध, दीपिका की न्यूट्रीशनिस्ट से जानें सही रेसिपी

संक्षेप: आज हल्दी वाले दूध की रेसिपी बस इतनी सी बची है कि दूध में चुटकी भर हल्दी मिला दी और हो गया हल्दी वाला दूध तैयार। जबकि ये गलत तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी वाला दूध बनाते हुए कुछ और भी चीजें मिलाई जाती हैं, आइए जानते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 06:06 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
आयुर्वेद में नियमित रूप से हल्दी वाले दूध का सेवन बहुत ही फायदेमंद माना गया है। शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करना हो या फिर इन्फ्लेमेशन को कम करना हो, गोल्डन मिल्क हार्ट और बोन हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। हालांकि आज हल्दी वाले दूध की रेसिपी बस इतनी सी बची है कि दूध में चुटकी भर हल्दी मिला दी और हो गया हल्दी वाला दूध तैयार। जबकि ये गलत तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी वाला दूध बनाते हुए कुछ और भी चीजें मिलाई जाती हैं, जिससे इसका एब्जॉरपशन भी बढ़ता है और शरीर को कई फायदे मिलते हैं। सेलिब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने एक पोस्ट के जरिए इसी पारंपरिक रेसिपी को साझा किया है, आइए जानते हैं।

हल्दी वाला दूध बनाने का सही तरीका

हल्दी वाला दूध बनाने के लिए 1 कप गाय का दूध लें। इसके साथ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जायफल (पाउडर या घिसकर इस्तेमाल करें), 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच देसी घी। मिठास के लिए आप हल्का गुड़ भी मिला सकते हैं। अब इन सभी चीजों को दूध में डालकर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएं, फिर छानकर गर्म-गर्म दूध को सिप करते हुए पीएं।

क्या है पीने का सही समय?

न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता बताती हैं कि हल्दी वाले दूध को पीने का सबसे अच्छा समय है, रात को सोने से पहले पीना। इससे नींद भी अच्छी आती है, पाचन बेहतर होता है और शरीर को कई फायदे मिलते हैं। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, दिमाग को शांत रखने में मदद करता है और हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। बदलते मौसम में अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, तो अपने और अपने परिवार की डाइट में इसे जरूर शामिल करें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
