शाम की चाय के साथ बनाने के लिए ये 7 स्नैक्स, बारिश के दिनों में करें ट्राई

Tea Time Snacks: बारिश के दिनों में घरवाले शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और तीखा खाने की डिमांड करते हैं। तो हर दिन केवल पकौड़ियां ना बनाएं बल्कि ये 7 अलग-अलग स्नैक्स ट्राई करें, नोट कर लें बनाने का आसान तरीका।

बारिश के दिनों में हर शाम लोगों के घर में कुछ चटपटा खाने की फरमाइश होती है। लेकिन हर रोज पकौड़ियां तो रेडी कर नहीं सकते। तो ऐसे में ये 7 आसान और फटाफट बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी को सेव कर लें। शाम की भूख और चटपटे की क्रेविंग दोनों के लिए परफेक्ट है। तो बस फटाफट से नोट कर लें थोड़ी सी मेहनत से बन जाने वाली आसान रेसिपीज जो पूरे हफ्ते आप बनाकर तैयार कर सकती हैं।

दही कचौड़ी शाम के नाश्ते में घर वाले कुछ चटपटा और टेस्टी खाने की डिमांड करें जो उनकी भूख को भी शांत करें तो दही कचौड़ी बनाकर खिलाएं। बस मैदा या आटा अपनी पसंद के अनुसार लें। उसमे दही और थोड़ा सा तेल डालकर सॉफ्ट आटा गूंथकर रख लों। उबले आलू, मटर का चटपटा-तीखा पेस्ट बना लो और इसी आटे में भरकर तल लो। बस इसके ऊपर मीठी दही और हरी चटनी डालकर सर्व करो। सबको ये क्रिस्पी कचौड़ियां पसंद आएंगी।

चीज कॉर्न सलाद अगर शाम को किचन में मेहनत करने का दिल नहीं कर रहा तो फटाफट से स्वीट कॉर्न को उबाल दें। फिर किसी बड़े से बाउल में निकालें और उसमे चीज, बटर डालें। साथ में नींबू का रस, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और घर में हो तो ऑरेगेनो सिजनिंग भी डाल दें। बस मिनटों में चटपटा मॉनसून स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएगा। इसे बच्चे और बड़े सब खाना पसंद करते हैं।

मिनी समोसा व्हील चाय के साथ घरवाले समोसा पसंद करते हैं तो मिनी समोसा की रेसिपी बेस्ट होगी। आलू का चटपटा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। फिर मैदे को तेल और नमक डालकर नर्म गूंथ लें। बस अब एक बड़ी पतली लोई को बेल लें। फिर इनकी पट्टियां काट लें। थोड़े से आलू का पेस्ट रखकर इन्हें रोल-रोल करते जाएं। आड़ा-तिरछे से रोल बनेंगे तो टेंशन ना लें। इन्हें ओवन में 108 डिग्री पर पकाएं या एयर फ्रायर में फ्राई करें। हेल्दी मिनी समोसा व्हील बनकर तैयार हो जाएंगे।

चिली पनीर ड्राई मिनटों में बन जाने वाले चिली पनीर ड्राई को भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। शाम की भूख के साथ चटपटा खाने की इच्छा भी इससे पूरी हो जाएगी। बच्चे और बड़े दोनों बाहर के अनहेल्दी फूड्स की ओर नहीं भागेंगे।

क्रिस्पी पोहा कटलेट क्रिस्पी पोहा कटलेट कुछ मिनटों में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। कई बार तो आपके पास सुबह के बचे हुए पोहे ही फ्रिज में रखे होते हैं। तो बस इसमे उबले आलू को मैश करें, कुछ मसाले डालें और फिर क्रिस्पी डीप फ्राई पोहा कटलेट बनकर तैयार हो जाएंगे।

कुरकुरी सूजी मठरी शाम की चाय के साथ हर दिन हैवी स्नैक्स बनाने की बजाय पहले से बनाकर रखी मठरी भी सर्व कर सकती हैं। मैदे के साथ एक सूजी लगभग आधा-आधा लें। फिर इसमे तेल, नमक, कुटी काली मिर्च के टुकड़े डालकर टाइट आटा गूंथें और हाथों से गोल करते चपटा कर दें। तेल में तलकर इन मठरी को एयर टाइट डिब्बे में भरकर रखें। शाम की चाय की समस्या सॉल्व हो जाएगी।

मसाला चीजी मैगी मैगी के दीवाने तो हर घर में होते हैं। तो बच्चों की ट्रीट और बड़ों को भी इसका टेस्ट लेने दें। मैगी में लहसुन और चीज डालकर इसके फ्लेवर को और ज्यादा बढ़ाएं। तीखा पसंद है तो थोड़ा पेरी-पेरी मसाला ऊपर से डालें। मजेदार चटपटा स्नैक्स बनकर तैयार होगा।