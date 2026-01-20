Hindustan Hindi News
अरहर की दाल में ट्राई करें अलग-अलग तरह के 6 तड़के, बढ़ जाएगा खाने का स्वाद और खुशबू

संक्षेप:

अरहर की दाल हर घर में बनाई और खाई जाती है। बिना तड़का लगाए, अरहर की दाल अच्छी नहीं लगती है। अगर आप दाल में अलग तरह से तड़का लगाकर खाना चाहती हैं, तो हम आपको कुछ अलग तरह के तड़के के बारे में बताने जा रहे हैं। जिससे स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ेंगे।

Jan 20, 2026 04:44 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
अरहर की दाल ज्यादातर हर घर में बनती है और दाल बनाने के बाद सभी लोग उसमें तड़का भी लगाते हैं। तड़का लगाने से दाल का स्वाद बढ़ जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है। बिना तड़के की दाल बिल्कुल सादी लगती है। अगर आपको भी तड़का वाली दाल पसंद है, तो सिर्फ जीरा नहीं बल्कि और भी तड़के ट्राई कर सकती हैं। जी हां, दाल में सिर्फ जीरा का तड़का लगाकर न खाएं, बल्कि अलग-अलग तरह के तड़के भी ट्राई करें। इन तड़के को लगाने के बाद दाल का स्वाद दोगुना हो जाएगा और खुशबू भी सोंधी-सोंधी आएगी। चलिए बताते हैं अरहर की दाल में अलग-अलग तड़के लगाने के तरीके।

कितने तरीके से लगाएं दाल में तड़का-

1- जीरा-हींग

अरहर की दाल में आप हींग-जीरा वाला तड़का लगा सकती हैं। घी में जीरा डालें और फिर हींग डालकर तड़का बनाएं। फिर दाल इसी से छौंक दें। इस तड़का से ज्यादातर घरों में दाल छौंकी जाती है।

2- लहसुन-मिर्च

लहसुन और हरी मिर्च को बारीक काट लें और घी में डालकर इसका तड़का बनाएं। फिर अरहर की दाल में लहसुन वाला तड़का लगा दें।

3- लाल मिर्च तड़का

घी या सरसों का तेल लें और उसमें जीरा और सूखी लाल मिर्च डालकर तड़का बनाएं। दाल में ये तड़का लगाने पर दाल में सोंधापन आएगा और अलग स्वाद भी।

4- प्याज वाला तड़का

प्याज का बारीक काट लें और घर में प्याज और जरा सा जीरा डालकर तड़का दाल में लगाएं। प्याज वाले तड़के से दाल का स्वाद काफी अच्छा हो जाएगा।

5- करी पत्ता तड़का

करी पत्ता को बारीक काट लें और हींर-जीरा के साथ घी में छौंका लगाएं। फिर अरहर की दाल को इससे छौंका लगा दें। इससे भी दाल का स्वाद टेस्टी हो जाएगा।

6- प्याज-टमाटर तड़का

घी में बारीक कटी प्याज और टमाटर डालकर छौंका लगाएं। फिर अरहर की दाल में इसका तड़का लगा दें। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे दाल फ्राई वाला स्वाद मिलेगा।

