Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपी5 Ways I Use My Appe Pan from chocolate lava balls to litti chokha by chef pankaj bhadouria
बड़े काम का है अप्पे पैन! अप्पे के अलावा आसानी से बना सकते हैं ये 4 चीजें, बच्चे-बड़े सब पूछेंगे राज

बड़े काम का है अप्पे पैन! अप्पे के अलावा आसानी से बना सकते हैं ये 4 चीजें, बच्चे-बड़े सब पूछेंगे राज

संक्षेप:

अप्पे पैन में आपने आजतक सिर्फ रवा अप्पे ही बनाया होगा लेकिन आज हम आपको इसमे 4 अलग डिशेस बनाने के तरीका बताने जा रहे हैं। शेफ पंकज भदौरिया ने वीडियो शेयर कर टेस्टी डिशेस के बारे में बताया है।

Feb 01, 2026 07:31 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अप्पे पैन में आजतक हमने सिर्फ रवा वाले अप्पे ही बनाकर खाए हैं। अप्पे काफी टेस्टी और हेल्दी होते हैं, जो कभी भी आप स्नैक्स में खा सकते हैं। अप्पे बनाना भी बेहद आसान है लेकिन क्या आप जानते हैं अप्पे पैन में उसके अलावा भी कई चीजें बनाई जा सकती हैं। जी हां, शेफ पंकज भदौरिया ने अप्पे पैन में छिपी जादुई काबिलियत का पता लगा लिया है और अब उन्होंने ये तरीका फैंस संग शेयर किया है। चलिए बताते हैं अप्पे के अलावा आप पैन से क्या-क्या बना सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अप्पे पैन में क्या-क्या बनाएं?

1- चॉकलेट लावा बॉल्स

तरीका- आधा कप मैदा में 2 चम्मच कोकोआ पाउडर, चौथाई कप दही, 2 स्पून तेल, आधा कप शुगर, डेढ़ चम्मच बेकिंग पाउडर, वनिला एसेंस मिक्स करके पेस्ट बनाएं। फिर इस पेस्ट को अप्पे की तरह पैन में सेट करें। बीच में उंगल से गड्ढा बनाएं और चॉकलेट के पीस रखें। 3-4 मिनट पकने दें और फिर पलटकर पकाएं। बस बॉल्स तैयार हो जाएंगी, फिर इसके ऊपर से चॉकलेट सॉस डालकर गार्निशिंग करें।

2- नो फ्राई दही भल्ला

तरीका- 1 कप उड़द दाल भिगोकर पीस लें। अब इन्हें पैन में सेट करते हुए दोनों साइड से पकाएं। फिर पानी में भिगोकर रखें और फिर अलग बाउल में निकालें। इसमें मीठा दही डालें, हरी, मीठी चटनी, अनार, चाट मसाला, नमक डालकर सर्व करें।

3- लिट्टी चोखा

तरीका- लिट्टी चोखा भी अप्पे पैन में बन जाएगा, बिना किसी झंझट के। आधा कप सत्तू लें, इसमें 2 चम्मच कटी प्याज, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, धनिया मिक्स करें और सरसों का तेल डालकर फिलिंग तैयार कर लें। 1 कप आटा माड़ लें और उसकी लोई बनाकर उसमें फीलिंग भरें। अब इन्हें गोल करके अप्पे पैन में सेट करें, दोनों तरफ से सेंक लें। फिर बाटी को घी में डिप करें और चोखा-चटनी के साथ सर्व करें।

4- पिज्जा कप

तरीका- बच्चों के लिए पिज्जा कप भी अप्पे पैन में बना सकती हैं। डेढ़ कप आटा, चौथाई कप दही, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर को मिक्स कर बैटर तैयार करें। इसे अप्पे पैन में सेट कर लें और ऊपर से पिज्जा सॉस, मोजरेला चीज, कटी हुई सब्जियां, ऑलिव ऑयल डाल दें। कवर करते हुए 4-5 मिनट तक पकने दें। बस आपका पिज्जा कप रेडी हो जाएगा।

5- रवा अप्पे

तरीका- अप्पे पैन में रवा अप्पे बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका भी जान लें। 1 कप रवा लें और आधा कप दही, आधा कप पानी, आधा चम्मच नमक, आधा कटा हुआ प्याद, 1 घिसी हुई गाजर, आधा कटा टमाटर, 2 चम्मच हरी धनिया, 2 हरी मिर्च कटी हुई, इसमें डेढ़ चम्मच इनो मिक्स करते हुए बैटर बनाएं। अब पैन में तेल डालें और अप्पे के बैटर को उसमें सेट करें, 3-4 मिनट तक पकाने के बाद पलकर पकाएं और अप्पे रेडी हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें:मटर की पूड़ी बनाने की सबसे आसान ट्रिक, बनेंगी बिल्कुल क्रिस्पी
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।