बड़े काम का है अप्पे पैन! अप्पे के अलावा आसानी से बना सकते हैं ये 4 चीजें, बच्चे-बड़े सब पूछेंगे राज

संक्षेप: अप्पे पैन में आपने आजतक सिर्फ रवा अप्पे ही बनाया होगा लेकिन आज हम आपको इसमे 4 अलग डिशेस बनाने के तरीका बताने जा रहे हैं। शेफ पंकज भदौरिया ने वीडियो शेयर कर टेस्टी डिशेस के बारे में बताया है।

अप्पे पैन में आजतक हमने सिर्फ रवा वाले अप्पे ही बनाकर खाए हैं। अप्पे काफी टेस्टी और हेल्दी होते हैं, जो कभी भी आप स्नैक्स में खा सकते हैं। अप्पे बनाना भी बेहद आसान है लेकिन क्या आप जानते हैं अप्पे पैन में उसके अलावा भी कई चीजें बनाई जा सकती हैं। जी हां, शेफ पंकज भदौरिया ने अप्पे पैन में छिपी जादुई काबिलियत का पता लगा लिया है और अब उन्होंने ये तरीका फैंस संग शेयर किया है। चलिए बताते हैं अप्पे के अलावा आप पैन से क्या-क्या बना सकते हैं।

अप्पे पैन में क्या-क्या बनाएं? 1- चॉकलेट लावा बॉल्स तरीका- आधा कप मैदा में 2 चम्मच कोकोआ पाउडर, चौथाई कप दही, 2 स्पून तेल, आधा कप शुगर, डेढ़ चम्मच बेकिंग पाउडर, वनिला एसेंस मिक्स करके पेस्ट बनाएं। फिर इस पेस्ट को अप्पे की तरह पैन में सेट करें। बीच में उंगल से गड्ढा बनाएं और चॉकलेट के पीस रखें। 3-4 मिनट पकने दें और फिर पलटकर पकाएं। बस बॉल्स तैयार हो जाएंगी, फिर इसके ऊपर से चॉकलेट सॉस डालकर गार्निशिंग करें।

2- नो फ्राई दही भल्ला तरीका- 1 कप उड़द दाल भिगोकर पीस लें। अब इन्हें पैन में सेट करते हुए दोनों साइड से पकाएं। फिर पानी में भिगोकर रखें और फिर अलग बाउल में निकालें। इसमें मीठा दही डालें, हरी, मीठी चटनी, अनार, चाट मसाला, नमक डालकर सर्व करें।

3- लिट्टी चोखा तरीका- लिट्टी चोखा भी अप्पे पैन में बन जाएगा, बिना किसी झंझट के। आधा कप सत्तू लें, इसमें 2 चम्मच कटी प्याज, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, धनिया मिक्स करें और सरसों का तेल डालकर फिलिंग तैयार कर लें। 1 कप आटा माड़ लें और उसकी लोई बनाकर उसमें फीलिंग भरें। अब इन्हें गोल करके अप्पे पैन में सेट करें, दोनों तरफ से सेंक लें। फिर बाटी को घी में डिप करें और चोखा-चटनी के साथ सर्व करें।

4- पिज्जा कप तरीका- बच्चों के लिए पिज्जा कप भी अप्पे पैन में बना सकती हैं। डेढ़ कप आटा, चौथाई कप दही, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर को मिक्स कर बैटर तैयार करें। इसे अप्पे पैन में सेट कर लें और ऊपर से पिज्जा सॉस, मोजरेला चीज, कटी हुई सब्जियां, ऑलिव ऑयल डाल दें। कवर करते हुए 4-5 मिनट तक पकने दें। बस आपका पिज्जा कप रेडी हो जाएगा।