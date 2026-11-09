दिवाली पर मिली ढेर सारी सोन पापड़ी? फेंकने या रखने की बजाय बनाएं ये 5 टेस्टी रेसिपी
दिवाली के खास मौके पर सोन पापड़ी का एक डिब्बा हर घर में मौजूद होता है और लोग इसे खाकर बोर हो जाते हैं। अगर आप भी सोन पापड़ी फेंकने या किसी को देने का प्लान कर रहे हैं, तो उससे बनने वाली 5 आसान रेसिपी पर एक नजर डालिए।
दिवाली के मौके पर घरों में मिठाइयों की भरमार हो जाती है। खासतौर पर ऑफिस, दोस्तों या रिश्तेदारों से सोन पापड़ी का डिब्बा मिल जाए तो वही इकट्ठा हो जाती है। सोन पापड़ी वैसे तो स्वादिष्ट मिठाई है लेकिन ज्यादा खाने पर बोरियत होने लगती है और फिर ये मिठाई या तो फेंकी जाती है या फिर लोगों में बांटनी पड़ती है। अगर आप सोन पापड़ी के साथ ऐसा ही करते हैं, तो इस बार उससे बनने वाली 5 नई रेसिपी ट्राई करें। इन रेसिपी का स्वाद बिल्कुल अलग होगा और बच्चे भी खूब पसंद करेंगे।
1. सोन पापड़ी ब्रेड पुडिंग
सामग्री
- 4 ब्रेड स्लाइस
- 1 कप दूध
- आधा कप बची हुई सोन पापड़ी
- 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर
- 1 छोटा चम्मच घी
- कटे हुए बादाम और पिस्ता
- इलायची पाउडर
बनाने का तरीका-
सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करें। इसमें कस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि गांठें न बनें। दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें सोन पापड़ी को मसलकर डाल दें। अब इलायची पाउडर मिलाकर गैस बंद कर दें। एक बेकिंग डिश में ब्रेड के टुकड़े रखें और उनके ऊपर तैयार कस्टर्ड मिश्रण डालें। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें। इसे फ्रिज में 2-3 घंटे ठंडा होने के लिए रख दें। तैयार है स्वादिष्ट सोन पापड़ी ब्रेड पुडिंग।
2. सोन पापड़ी लड्डू
सामग्री
- 1 कप बची हुई सोन पापड़ी
- 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा
- 2 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क
- आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
- कटे हुए काजू और बादाम
बनाने का तरीका-
सबसे पहले सोन पापड़ी को हाथों से अच्छी तरह मसलकर बारीक कर लें। अब इसमें नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। मिश्रण को बांधने के लिए थोड़ा-थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क डालें। ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा गीला न हो। अब इसकी छोटी-छोटी गोलियां बनाकर लड्डू का आकार दें। ऊपर से नारियल का बुरादा लपेट दें। इन्हें कुछ देर फ्रिज में रखकर ठंडा करें और फिर सर्व करें। सोन पापड़ी के लड्डू काफी स्वादिष्ट लगेंगे।
3. सोन पापड़ी मिल्कशेक
सामग्री
- 1 गिलास ठंडा दूध
- आधा कप सोन पापड़ी
- 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम
- 2-3 बादाम
- 2-3 पिस्ता
- थोड़ा सा इलायची पाउडर
बनाने का तरीका-
मिक्सर जार में ठंडा दूध, सोन पापड़ी और वनीला आइसक्रीम डालें। अब इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। अगर शेक ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा और दूध मिला सकते हैं। तैयार मिल्कशेक को गिलास में निकालें और ऊपर से कटे हुए बादाम-पिस्ता डालें। चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी मसलकर रखी हुई सोन पापड़ी भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि सोन पापड़ी में पहले से मिठास होती है, इसलिए शेक में ऊपर से चीनी न डालें।
4. सोन पापड़ी चॉकलेट बाइट्स
सामग्री
- 1 कप सोन पापड़ी
- 100 ग्राम डार्क या मिल्क चॉकलेट
- 2 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम
- 1 बड़ा चम्मच पिस्ता
- 1 छोटा चम्मच नारियल का बुरादा
बनाने का तरीका-
सबसे पहले सोन पापड़ी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब इसे हाथों से हल्का दबाकर छोटी बाइट्स का आकार दें। दूसरी तरफ चॉकलेट को डबल बॉयलर या माइक्रोवेव की मदद से पिघला लें। तैयार सोन पापड़ी बाइट्स को पिघली हुई चॉकलेट में डुबोएं। ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और नारियल का बुरादा डालें। इन्हें बटर पेपर पर रखकर 20-30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। चॉकलेट जमने के बाद इन्हें सर्व करें।
5. सोन पापड़ी रबड़ी कप
सामग्री
- 1 कप बची हुई सोन पापड़ी
- 2 कप फुल क्रीम दूध
- 2 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क
- 4-5 केसर के धागे
- आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
- कटे हुए बादाम और पिस्ता
बनाने का तरीका-
सबसे पहले एक भारी तले वाले पैन में दूध गर्म करें। इसे धीमी आंच पर पकाएं और बीच-बीच में चलाते रहें। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क और केसर डालें। अब इलायची पाउडर मिलाकर गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। एक सर्विंग ग्लास में सबसे नीचे सोन पापड़ी की परत लगाएं। इसके ऊपर तैयार रबड़ी डालें। इसी तरह दोबारा एक परत बनाएं। आखिर में कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजाएं। इसे 1-2 घंटे फ्रिज में ठंडा करके सर्व करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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