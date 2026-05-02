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मैंगो आइसक्रीम बनाने की सबसे आसान रेसिपी, 5 मिनट में बनाएं और फ्रीजर में जमाएं

May 02, 2026 12:45 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Mango Ice Cream Recipe at Home:  बच्चे आइसक्रीम खाने की फरमाइश करते हैं तो केवल बच्चे नहीं बड़ों को भी हेल्दी विदआउट शुगर से बनी ये मैंगो आइसक्रीम खिलाएं। इसे बनाने के लिए गैस जलाने की जरूरत नहीं बस 5 मिनट में तैयार करें और फ्रीजर में सेट होने रख दें।

मैंगो आइसक्रीम बनाने की सबसे आसान रेसिपी, 5 मिनट में बनाएं और फ्रीजर में जमाएं

आम पसंदीदा है और गर्मियां आते ही हर वक्त इसे खाना चाहते हैं। तो ऐसे घरवालों के लिए आप मैंगो आइसक्रीम बनाकर तैयार करें। सबसे खास बात इस आइसक्रीम को बनाने के लिए किसी भी तरह की कुकिंग गैस पर करने की जरूरत नहीं होगी। रसोई में रखे केवल 5 सामान से आइसक्रीम का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर, इसे फ्रीजर सेट कर बनाएं और ठंडा-ठंडा खुद भी खाएं और घरवालों को भी खिलाएं। बिना गैस जलाएं मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी क्रेव किचन पर शेयर की है। जिसे एक बार ट्राई करना तो बनता है।

विदआउट कुकिंग मैंगो आइसक्रीम बनाने की सामग्री

एक से दो बड़े साइज के आम

आधा कप मिल्क पाउडर

दूध एक कप

मलाई आधा कप

शहद 3 चम्मच या स्वादानुसार

विदआउट कुकिंग मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले बड़े साइज के पके आम को लें और उसे धोकर काट लें।
  • पके हुए कटे आम एक कप लें। आम की मात्रा के अनुसार ही दूध और क्रीम लेना है।
  • तो अगर आपके पास एक आम है तो ये करीब एक कप आम कटे हुए होगें। इन्हें मिक्सर के जार में डालकर ब्लेंड कर लें।
  • फिर इसी में आधा कप मिल्क पाउडर और एक कप दूध भी डाल दें।
  • दूध गुनगुना होगा तो भी सही है और अगर ठंडा होगा तो अच्छा है।
  • साथ में फ्रेश दूध की मलाई करीब आधा कप डाल दें। एक दो दिन पुरानी मलाई भी चल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये ज्यादा पुरानी ना हो। नहीं तो मलाई का टेस्ट और महक दोनों खराब हो जाती है।
  • बस मिक्सर जार में इन सारी चीजों को डालने के साथ ही मिठास के लिए शहद डाल दें। मैंगों में हनी का फ्लेवर काफी टेस्टी और यूनिक लगता है। तो आप नॉर्मल शुगर या खांड डालने की कोशिश ना करें। केवल हनी ही डालें। इससे आइसक्रीम का टेस्ट और महक रिच हो जाती है।

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  • बस सारी चीजों को डालकर मिक्सर जार में चलाकर फेंट लें।
  • किसी भी आइसक्रीम के पुराने डिब्बे या स्टील के डिब्बे या टिन के डिब्बे में इसे पलटें और जमने के लिए फ्रीजर में रखें।

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आइसक्रीम पर बर्फ की परत ना जमें और ये कड़क ना हो जाए इसके लिए डिब्बे के ऊपर क्लिंज रैप पॉलीथिन को लगाएं और फिर ढक्कन को टाइट करें। ऐसा करने से आइसक्रीम के अंदर बर्फ नहीं जमती जिससे वो कड़क नहीं होगी और सॉफ्ट एंड क्रीमी टेक्सचर बनेगा।

  • 8-10 घंटे या फ्रिज की कैपेसिटी के हिसाब से जब ये आइसक्रीम सेट हो जाए तो खाएं और खिलाएं।

Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


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