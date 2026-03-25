नवरात्रि स्पेशल: अष्टमी व्रत में बनाकर खाएं चटपटी मखाना चाट, 5 मिनट में बन जाएगी एनर्जी से भरपूर रेसिपी
व्रत में हर कोई ऐसी चीजें खाना पसंद करता है, जो एनर्जेटिक हो और पेट को भरें। अगर आप भी ऐसी चीज खाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के अष्टमी व्रत में मखाना की चटपटी चाट बनाएं। चलिए आपको 5 मिनट वाली इस रेसिपी के बारे में बताते हैं।
नवरात्रि का आठवां दिन यानी अष्टमी! 26 मार्च को कन्या पूजन के साथ मां दुर्गा की पूजा का समापन होगा। व्रत के आखिरी दिनों तक आते-आते शरीर में थोड़ी थकान महसूस होने लगती है। ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसी इंस्टेंट रेसिपी की जो पेट भी भरे और शरीर को एनर्जी भी दें। अगर आप वही फलाहारी वाले उबले आलू खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार ट्राई करें मखाना चाट। यह न केवल चटपटी है, बल्कि प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम का पावरहाउस भी है। ये पेट के साथ एनर्जी भी देगी।
चाट के लिए क्या-क्या चाहिए?
मखाना (Fox Nuts), मूंगफली (Peanuts), उबले आलू, बारीक कटा टमाटर, हरा धनिया, सेंधा नमक, कुटी हुई काली मिर्च, शुद्ध घी, ताजी फेंटा हुआ दही और व्रत वाली चटनी (Optional)।
बनाने के 2 ईजी तरीके
1. Roasted Crunchy Style (बिना दही वाली)
अगर आपको क्रंची और लाइट स्नैक्स पसंद हैं, तो यह बेस्ट है- एक कड़ाही में थोड़ा घी डालें और मूंगफली को गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करें। उसी कड़ाही में मखाने डालकर तब तक भूनें जब तक वे पूरी तरह क्रिस्पी न हो जाएं। अब इसमें उबले आलू के क्यूब्स, कटे हुए टमाटर और खूब सारा हरा धनिया मिक्स करें। ऊपर से सेंधा नमक और काली मिर्च छिड़कें। आपकी एनर्जेटिक और चटपटी चाट तैयार है!
2. Dahi-Chaat Fusion (चटपटी और ठंडी)
अगर आप स्ट्रीट स्टाइल चाट मिस कर रहे हैं, तो इसे ट्राई करें- रोस्टेड मखाना और मूंगफली के मिक्सचर में उबले आलू और मसाले मिलाएं। अब इसके ऊपर गाढ़ा और ठंडा दही डालें और फिर नमक और काली मिर्च ऐड करें। स्वाद को और बेहतर करने के लिए आप इसमें आम या गुड़ की 'व्रत स्पेशल' खट्टी-मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। ये चाट चटपटी होने के साथ पेट को ठंडक भी देगी।
व्रत में फायदेमंद मखाना
मखाना हल्का जरूर होता है, लेकिन इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और कैल्शियम आपको दिन भर एक्टिव रखते हैं। यह एक लो कैलोरी स्नैक है, जिसे आप बिना किसी फिक्र के पेट भरकर खा सकते हैं। तो इस अष्टमी, अपनी व्रत वाली डाइट को दें एक चटपटा ट्विस्ट।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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