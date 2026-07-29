5 मिनट में खुद के लिए बनाएं प्रोटीन-फाइबर रिच ब्रेकफास्ट, आसान सी रेसिपी कर लें नोट
Quick Breakfast Recipe: ब्रेकफास्ट में फटाफट हेल्दी और चटपटा बनाना है तो इस 5 मिनट वाले बेसन रैप को ट्राई करें। इसे बनाना आसान है और ये उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो खुद के लिए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता चाहती हैं। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।
महिलाएं पति-बच्चे और सास-ससुर जैसे घर के सारे सदस्य के लिए तो समय पर ब्रेकफास्ट बनाकर देती हैं। लेकिन खुद के खाने के मामले में लापरवाही करती हैं। केवल चाय-बिस्कुट खाकर वो सुबह का कीमती समय निकाल देती हैं। कारण है समय की कमी और थकान, पूरे घर के लिए ब्रेकफास्ट अलग तरीके का बनाने के बाद वो खुद के लिए मनपसंद चीजें बना ही नहीं पातीं। ऐसे में बृष्टि मोहन की ये 5 मिनट बेसन रैप वली रेसिपी परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। जिसे बनाना भी आसान है और किचन में रखें सिंपल सामान से ये प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट बनकर भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए जानें कैसे बनाएं बेसन रैप ब्रैकफास्ट।
हेल्दी बेसन रैप ब्रेकफास्ट की सामग्री
4 चम्मच बेसन
आधा चम्मच नमक
एक चौथाई चम्मच कलौंजी सीड्स
आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च
आधा चम्मच पिज्जा सिजनिंग
आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स
आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर
दो उबले आलू
दो टमाटर
आधा चम्मच बटर
बची हुई रोटी या पराठा
चीज स्लाइस, मोजरेला चीज
हेल्दी बेसन रैप बनाने की रेसिपी
- खुद के लिए कुछ बनाने में आलस आ रहा है तो मिनटों में ये बेसन वाला रैप तैयार कर सकती हैं। इसके लिए चाहिए एक रोटी या पराठा।
- बस उबले आलू को गोल-गोल स्लाइस में काट लें। साथ में टमाटर भी गोल पतला स्लाइस कर लें।
- बेसन में नमक स्वादानुसार, हल्दी, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स डालकर मिक्स करें। पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें।
- घोल इतना गाढ़ा हो कि तवे पर डालने पर फैले लेकिन पूरे तवा कवर ना हो। हल्का गाढ़ा ही रखना है।
- बस अब पैन पर एक चम्मच घी या बटर डाल दें। गर्म होने दें और फिर उबले आलूओं को स्लाइस करके पैन पर रख दें।
- इस तरह से आलू क्रिस्पी ब्राउन होने लगेंगे। अब इन्हीं आलूओं के ऊपर टमाटर के स्लाइस भी रख दें।
- बेसन के चटपटे मसालेदार घोल को फैलाएं।
- ऊपर से रोटी या पराठा जो भी आपके पास बना हो उसे रख दें। कच्चा बेसन रोटी से चिपक जाएगा।
- अब फ्लेम को धीमा कर दें और ढंककर करीब पांच मिनट तक पकने दें।
- इतनी देर में बेसन अच्छी तरह से पक जाएगा। बेसन पक जाए इसके लिए एक दो बार ढक्कन हटाकर चेक करते रहें।
- बस करछूल की मदद से धीरे से इसे पलटें और रोटी वाला साइड भी घी लगाकर क्रिस्प कर लें। रोटी को क्रिस्प करना है तो गैस की फ्लेम को तेज कर दें, जिससे फटाफट रोटी सिंक जाए और साथ ही बेसन वाला साइड भी तेज आंच पर ब्राउन हो जाए।
- बस तैयार हो जाएगा टेस्टी प्रोटीन से भरपूर बेसन रैप, आप चाहें तो इस पर चीज वगैरह डालकर टेस्ट को और भी बढ़ा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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