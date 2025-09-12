कुछ चटपटा खाना हो तो बना लें ये 3 तरह की भरवां सब्जी, यहां देखें परफेक्ट रेसिपी

सब्जियाें में पोषण तो भरपूर होता है, पर कई दफा फ्लेवर की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इस तलाश को पूरा करने में कारगर होती हैं भरवां सब्जियां। रेसिपीज बता रही हैं निर्मला शर्मा

बच्चों को सब्जियां खिलाना बड़ा टास्क है और कभी-कभी तो हम बड़े भी सब्जियां खा-खा कर बोर हो जाते हैं। अब सेहत तो ठीक है लेकिन जीभ का स्वाद भी तो जरूरी है। इन दोनों का बैलेंस बना रहे, इसके लिए भरवां सब्जी से बेहतर कुछ नहीं। भरवां करेले हों या भिंडी, इन्हें खा कर मजा आ जाता है। बच्चे भी चटकारे लेते हुए खाते हैं और बड़े भी। हालांकि भरवां सब्जी बनाना नॉर्मल सब्जियों से थोड़ा सा मुश्किल होता है। सही फ्लेवर और सही विधि ना अपनाई जाए, तो वो स्वाद नहीं आ पाता। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ भरवां सब्जियों की सिंपल और परफेक्ट रेसिपी ले कर आए हैं। इस बार कुछ अलग खाने का मन हो, तो झट इनमें से कुछ बना लीजिएगा।

ग्रेवी वाला भरवां करेला सामग्री: • करेला: 5 • नमक: 1 चम्मच भरावन के लिए: • भुनी और पीसी मूंगफली: 1/2 कप • भुना हुआ सूखा नारियल: 1/2 कप • लहसुन: 8 कलियां • गुड़: 1 चम्मच • इमली पेस्ट: 1 चम्मच • मिर्च पाउडर: 2 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • बारीक कटी धनिया पत्ती: 1/4 कप • धनिया पाउडर: 1 चम्मच • जीरा पाउडर: 1 चम्मच • तेल: आवश्यकतानुसार ग्रेवी के लिए: • भुनी मूंगफली का पाउडर: 1/4 कप • कद्दूकस किया सूखा नारियल: 1 चम्मच • लहसुन की कलियां: 2 • लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच • जीरा: 1 चम्मच • तेल: 2 चम्मच • गुड़: 2 चम्मच • इमली का पानी: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार

विधि: करेला का छिलका हल्का-सा छीलकर उसमें लंबा कट लगाएं। बीज निकाल दें। करेले में नमक लगाकर दस मिनट छोड़ दें। एक बर्तन में पानी उबालें। उसमें करेले के टुकड़ों को डालकर हल्का मुलायम होने तक पांच मिनट के लिए उबालें। गर्म पानी से निकालकर करेले को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। भरावन तैयार करने के लिए लहसुन की कलियों को हल्का भून लें। नारियल और मूंगफली के साथ भुने लहसुन को ग्राइंडर में डालकर पीस लें। अब इस मिश्रण में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गुड़ और इमली डालकर मिलाएं। एक चम्मच तेल को गर्म करके भी इस मिश्रण में डालें और मिलाएं। बारीक कटी धनिया पत्ती डालकर मिला दें।

तैयार भरावन को करेले के टुकड़ों में भरें। नॉनस्टिक पैन में तेल गर्म करें। भरे हुए करेलों को हल्का ब्राउन होने तक सभी तरफ से फ्राई कर लें। ग्रेवी तैयार करने के लिए मूंगफली, नारियल, लहसुन और लाल मिर्च पाउडर को एक साथ पीस लें। पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। पीसे हुए मसाले को तेल अलग होने तक फ्राई करें। गुड़, नमक और आधा कप पानी डालें। मध्यम आंच पर पांच मिनट तक पकाएं। इमली का पानी डालें और गैस ऑफ कर दें। सर्विंग प्लेट में करेले के टुकड़ों को रखें। ऊपर से तैयार ग्रेवी डालें। धनिया पत्ती से गार्निश कर तुरंत सर्व करें।

पोटोलर डोल्मा सामग्री: • परवल: 8 • काजू: 15 • हल्दी पाउडर: 1/4 चम्मच • लाल मिर्च पाउडर: 1/2 चम्मच • गरम मसाला पाउडर: 1/4 चम्मच • जीरा: 1/2 चम्मच • सरसों तेल: 3 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • कद्दूकस किया पनीर: 100 ग्राम • बारीक कटा सूखा अंजीर: 2 • बारीक कटा खजूर: 2 • बारीक कटा बादाम: 2 • बारीक कटा पिस्ता: 2 किशमिश: 10 • चीनी: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार ग्रेवी के लिए: • प्याज: 2 • टमाटर: 2 • हरी मिर्च: 2 • अदरक: 1 टुकड़ा

विधि: बादाम को पानी में दो घंटे के लिए भिगो दें। काजू को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोएं और फिर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। परवल का छिलका छीलकर उसमें एक कट लगाएं और बीज को बाहर निकाल दें। दो कप पानी उबालें। उसमें परवल डालें। तीन से चार मिनट बाद परवल को पानी से निकालकर छन्नी में रख दें ताकि पानी निकल जाए। ग्रेवी के लिए प्याज, टमाटर, मिर्च , अदरक और दो चम्मच पानी को ग्राइंडर में डालकर पेस्ट तैयार कर लें। एक बड़ी कटोरी में पनीर, मेवे, नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। सावधानी से पनीर वाले इस मिश्रण को परवल में भरें।

अब नॉनस्टिक पैन में दो चम्मच तेल गर्म करें और उसमें भरे हुए परवल को धीमी आंच पर भूरा होने तक तलें। परवल को पैन से निकालें। पैन में बचा हुए तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो पैन में प्याज-टमाटर का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर व अन्य सभी सूखे मसाले डालें। धीमी आंच पर तेल के अलग होने तक मसालों को पकाएं। काजू का पेस्ट डालकर मिलाएं। अब भरवां परवल ग्रेवी में डालें। ढककर दो से तीन मिनट तक पकाएं और रोटी के साथ बंगाल की इस रेसिपी को सर्व करें।

भरवां भिंडी सामग्री: • भिंडी: 10 • तेल: 1 चम्मच • जीरा: 1/2 चम्मच • कद्दूकस किया अदरक: 1 टुकड़ा • बड़े टुकड़ों में कटा प्याज: 1 • बारीक कटी धनिया पत्ती: 4 चम्मच, भरावन के लिए: • धनिया पाउडर: 1 चम्मच • जीरा पाउडर: 1 चम्मच • गरम मसाला पाउडर: 1 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1/2 चम्मच • लाल मिर्च पाउडर: 1/2 चम्मच • अमचूर पाउडर: 1/2 चम्मच • बेसन: 1 चम्मच • तेल: 1 चम्मच • दरदरी मूंगफली: 2 चम्मच • तिल: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार