रोज के खाने से हो गई हैं बोर? घरवालों को बनाकर खिलाएं ये 3 गुजराती डिशेज

तरह-तरह के स्वाद और फ्लेवर की खान है गुजराती खानपान। गुजराती व्यंजनों का स्वाद ऐसा है कि एक बार जुबां पर चढ़ जाए तो बार-बार उसे खाने का मन करता है। इस बार बनाकर देखिए, गुजरात के कुछ अनूठे स्वाद। रेसिपीज बता रही हैं तान्या दीक्षित

Anmol Chauhan हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 02:00 PM
खाने का अनोखा फ्लेवर तो पूरे इंडिया में ही चखने को मिलता है लेकिन खानपान की बात हो, तो गुजरात का नाम आना लाजमी है। यहां की लजीज डिशेज की बात ही कुछ और है। जिन लोगों की जबां पर एक बार गुजराती खाने का स्वाद चढ़ जाए, वो फिर नहीं छूटता। रोज के खाने से बोर हो गए हों और कुछ अलग जायकेदार खाने का मन हो, तो गुजराती डिशेज क्यों ना ट्राई कर लें। अब इसके लिए ना आपको गुजरात जाने की जरूरत है, ना ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की। क्योंकि आप झटपट घर में भी गुजराती डिशेज बना सकती हैं। यहां हम आपके लिए जायकेदार, टेस्टी और आसानी से बनने वाली गुजराती डिशेज की रेसिपी ले कर आए हैं। इन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।

खांडवी

सामग्री: • बेसन: 1 कप • फेंटा हुआ दही: 1 कप • अदरक पेस्ट: 1 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • बारीक कटी मिर्च: 2 • कद्दूकस किया नारियल: 2 चम्मच • बारीक कटी धनिया पत्ती: 4 चम्मच • राई: 1/2 चम्मच • तेल: 2 चम्मच • पानी: 2 कप

विधि: एक बड़े बर्तन में बेसन, दही, नमक, अदरक का पेस्ट और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। इस बात का ध्यान रखें कि मिश्रण में गांठ न पड़े। अब इसमें दो कप पानी डालें और फिर से फेंटें। एक पैन में इस मिश्रण को डालकर तब तक पकाएं, जब तक मिश्रण सतह न छोड़ने लगे। मिश्रण को लगातार मिलाते हुए पकाएं।

अब एक समतल ट्रे में तेल लगाएं और उसमें तैयार घोल को डालकर फैला दें। 10 मिनट बाद चाकू से इसे लंबाई में काटें और रोल करें। इन रोल्स को प्लेट में रख दें। तड़का तैयार करने के लिए छोटी कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें राई डालें। जब राई चटकने लगे तो इस तड़के को तैयार खांडवी के ऊपर डालें। धनिया पत्ती, कद्दूकस किए नारियल और बारीक कटी हरी मिर्च से गार्निश कर सर्व करें।

दाबेली

सामग्री: • पाव बन: 4 • बारीक कटा प्याज: 1 • बटर: आवश्यकतानुसार सेव: 1/2 कप • अनार के दाने: 1/2 कप • बारीक कटी धनिया पत्ती: 1/4 कप • लहसुन की चटनी: 1/4 कप दाबेली मसाला के लिए • उबला और मैश्ड आलू: 4 • सौंफ: 1 चम्मच • साबुत धनिया: 2 चम्मच • भुने हुए जीरा का पाउडर: 1 चम्मच • सफेद तिल:1 चम्मच lसूखी लाल मिर्च: 4 • साबुत काली मिर्च: 1 चम्मच • दालचीनी: 1 टुकड़ा • बड़ी इलायची:1 • चक्रफूल: 1 • कद्दूकस किया नारियल: 1/4 कप • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच • चीनी: 2 चम्मच • अमचूर पाउडर: 1 चम्मच • इमली-खजूर की चटनी: 2 चम्मच • नमक: स्वादानुसार

विधि: आलू को उबालकर मैश कर लें। इमली-खजूर की चटनी तैयार कर लें। दाबेली मसाला तैयार करने के लिए सभी साबुत मसाले को सूखा भून लें। जब मसाले ठंडे हो जाएं तो उन्हें ग्राइंडर में डालकर पाउडर तैयार कर लें। मसालों के इस मिश्रण में नारियल, चीनी, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। दाबेली मसाला तैयार है।

पैन में थोड़ा-सा बटर गर्म करें और उसमें दाबेली मसाला डालकर कुछ सेकेंड भूनें। मैश किया आलू, खजूर-इमली की चटनी और नमक डालकर मिलाएं और तीन से चार मिनट तक पकाएं। पैन में बटर गर्म करें और पाव को बीच से काटकर दोनों ओर सुनहरा होने तक सेंक लें। गैस ऑफ करें। पाव के नीचे वाले हिस्से पर तैयार दाबेली मसाला अच्छी मात्रा में डालें। उसके ऊपर बारीक कटा प्याज, धनिया पत्ती, सेव और अनार के दाने रखें। पाव के दूसरे टुकड़े के भीतर वाले हिस्से में लहसुन वाली चटनी लगाएं। इससे बन को ढकें और सर्व करें।

काठियावाड़ी भरवां प्याज

सामग्री: • छोटा प्याज: 300 ग्राम • भुनी मूंगफली: 3/4 कप • लहसुन की कलियां:10 • धनिया पाउडर: 2 चम्मच • लाल मिर्च पाउडर: 2 चम्मच • जीरा पाउडर: 1 चम्मच • हल्दी: 1/2 चम्मच • बारीक कटी धनिया पत्ती: 4 चम्मच • तेल: आवश्यकतानुसार • नमक: स्वादानुसार

विधि: प्याज का छिलका छीलें। गांठ वाले हिस्से को वैसे ही रहने दें। प्याज के दूसरे सिरे में चाकू से क्रॉस के आकार में कट लगाएं ताकि उसके बीच में भरावन डाला जा सके। भरावन के लिए भुनी मूंगफली, लहसुन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी और नमक को ग्राइंडर में डालकर पीस लें और एक कटोरी में निकाल लें। मिश्रण में बारीक कटी धनिया पत्ती और दो चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।

एक-एक करके सारे प्याज लें और उसके बीच में तैयार मिश्रण को सावधानी पूर्वक भर दें। नॉनस्टिक पैन में मध्यम आंच पर तेल गर्म करें। उसमें भरवां प्याज को रखें और पैन को ढककर धीमी आंच पर पांच मिनट तक पकाएं। पैन में एक-चौथाई कप पानी डालें। पैन को ढक दें और धीमी आंच पर 10 मिनट तक प्याज को बीच-बीच में मिलाकर पकाएं। इस बात का ध्यान रखें कि प्याज का आकार न बिगड़े। जब प्याज पक जाएं तो गैस ऑफ करें। धनिया पत्ती से गार्निश करें और रोटी व दाल के साथ काठियावाड़ी भरवां प्याज को सर्व करें।

