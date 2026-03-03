हेल्दी ठंडाई से पान कुल्फी तक: होली पार्टी के लिए 3 फिट रेसिपी आइडियाज
होली 2026 पर फिटनेस और स्वाद दोनों का मजा लेना है? फिटनेस इन्फ्लुएंसर Vanshika Khurana ने शेयर की हैं 3 हेल्दी होली रेसिपीज, जो कम कैलोरी में फुल फ्लेवर देती हैं।
होली 2026: डाइट पर रहते हुए भी ऐसे मनाएं रंगों का त्योहार
होली रंगों, मस्ती और स्वादिष्ट पकवानों का त्योहार है। लेकिन जैसे ही होली की बात आती है, फिटनेस को लेकर चिंता भी शुरू हो जाती है- ठंडाई, दही भल्ले और मिठाइयों से वजन बढ़ने का डर। ऐसे में फिटनेस इन्फ्लुएंसर वंशिका खुराना ने उन लोगों के लिए एक बेहतरीन समाधान दिया है, जो होली भी मनाना चाहते हैं और अपनी डाइट भी बिगाड़ना नहीं चाहते। उन्होंने एक ड्रिंक, एक नमकीन और एक स्वीट- तीन ऐसी रेसिपीज शेयर की हैं, जो हेल्दी होने के साथ-साथ स्वाद में भी किसी पारंपरिक डिश से कम नहीं हैं।
1. प्रोटीन ठंडाई: स्वाद भी, ताकत भी
होली बिना ठंडाई के अधूरी लगती है। लेकिन वंशिका की यह प्रोटीन ठंडाई ना सिर्फ पारंपरिक फ्लेवर देती है, बल्कि हर सर्विंग में लगभग 18.5 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 221 कैलोरी होती है।
इसमें ड्राई फ्रूट्स, मसाले, केसर और वनीला प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे न्यूट्रिशन से भरपूर बनाता है। यह ठंडाई ना तो ज्यादा मीठी है और ना ही हैवी, इसलिए होली पार्टी में इसे बेझिझक पिया जा सकता है।
2. लो-कैलोरी दही भल्ला: बिना तले, बिना गिल्ट
दही भल्ला होली की जान होता है, लेकिन तले हुए भल्ले डाइट बिगाड़ सकते हैं। वंशिका की यह लो-कैलोरी दही भल्ला रेसिपी ग्रीक योगर्ट और मखाने से बनाई जाती है।
इस रेसिपी में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 220 कैलोरी होती है। मखानों को हल्का भिगोकर दही में डाला जाता है, जिससे वही सॉफ्ट टेक्सचर मिलता है, लेकिन बिना डीप फ्राइंग के। ऊपर से हरी चटनी, इमली और अनार इसे चटपटा स्वाद देते हैं।
3. मिनी पान कुल्फी: मीठा भी, स्मार्ट भी
होली पर मिठाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ज्यादा कैलोरी वाली मिठाइयों की जगह वंशिका की मिनी पान कुल्फी एक स्मार्ट ऑप्शन है।
हर एक मिनी कुल्फी में सिर्फ 45 कैलोरी होती है। मखाना, ओट्स, लो-फैट दूध, पान के पत्ते और गुल्कंद से बनी यह कुल्फी ना सिर्फ स्वाद में यूनिक है, बल्कि डाइजेशन में भी मदद करती है।
क्यों हैं ये रेसिपीज खास?
- तीनों ही रेसिपीज हाई प्रोटीन और लो कैलोरी हैं।
- बिना डीप फ्राइंग पूरा स्वाद।
- पारंपरिक और भरपूर न्यूट्रिशन।
- फिटनेस और फेस्टिविटी का परफेक्ट बैलेंस है।
स्वाद और सेहत का परफेक्ट मेल! अगर आप इस होली खुद को फिट रखते हुए भी रंगों और स्वाद का पूरा मजा लेना चाहते हैं, तो ये तीनों रेसिपीज जरूर ट्राई करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
