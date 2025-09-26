ऐसे बनाएंगी शिमला मिर्च तो चट कर जाएंगे बच्चे! यहां सीखें 3 टेस्टी रेसिपीज

कुछ सब्जियों का स्वाद जुबां पर चढ़ने में वक्त लगता है। पोषक तत्वों से भरपूर शिमला मिर्च एक ऐसी ही सब्जी है। इससे बनने वाली अलग-अलग तरह की रेसिपीज बता रही हैं आनंदी गुप्ता

शिमला मिर्च उन सब्जियों में से एक है, जिसे बच्चे ना तो खूब शौक से खाते हैं और ना ही इससे खास नफरत करते हैं। कुल मिलाकर अगर इसे सही से बनाया जाए, तो शिमला मिर्च वो बड़े आराम से खा लेते हैं। जैसे उनके मनपसंद चाइनीज फूड में। इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है और खुशबू काफी तेज, जो हर किसी को शायद उतना पसंद ना आए। लेकिन पोषण से भरपूर शिमला मिर्च का स्वाद एक बार आपकी जुबां पर चढ़ गया, तो फिर ये उतरने वाला नहीं। इसके लिए हम आपके साथ कुछ लजीज रेसिपीज शेयर कर रहे हैं, जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए।

शिमला मिर्च-गाजर का अचार सामग्री: • बारीक कटा गाजर: 1/2 कप • लंबाई में कटी शिमला मिर्च: 1/2 कप • सरसों तेल: 1/4 कप

मसाला मिश्रण के लिए * कलौंजी: 1/2 चम्मच • दरदरी राई: 2 चम्मच • हींग: 1/2 चम्मच • लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच • दरदरी मेथी: 1 चम्मच • नमक: 1 1/2 चम्मच

विधि: सरसों तेल के अलावा अन्य सभी सामग्री को एक बड़ी कटोरी में डालकर अच्छी तरह से मिला लें। छोटे पैन में सरसों तेल को गर्म करें। जब तेल से धुआं निकलने लगे तो उसे शिमला मिर्च और गाजर वाले मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इस झटपट अचार को ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जब अचार पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसे सर्व करें या फिर एयरटाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में स्टोर करें।

शिमला मिर्च बेसन की सब्जी सामग्री: • बेसन: 3 चम्मच • कटी हुई लाल-हरी शिमला मिर्च: 2 • बारीक कटा प्याज: 1 • बारीक कटा लहसुन: 4 कलियां • बारीक कटी धनिया पत्ती: 3 चम्मच • करी पत्ता: 10 • सरसों दाना: 1/4 चम्मच • हींग: 1/4 चम्मच lहल्दी पाउडर: 1/2 चम्मच • लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच • जीरा पाउडर: 3/4 चम्मच • धनिया पाउडर: 3/4 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • तेल: आवश्यकतानुसार • बारीक कटी धनिया पत्ती: 2 चम्मच

विधि: पैन को मध्यम आंच पर गर्म करें। उसमें बेसन डालें और खुशबू आने तक उसे भूनें। भुने हुए बेसन को कटोरी में निकाल लें। उसी पैन में तेल डालें और उसे गर्म करें। गर्म तेल में सरसों, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग डालें। जब सरसों चटकने लगे तो पैन में लहसुन डालें और सुनहरा होने तक तलें। अब पैन में बारीक कटा प्याज डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। मध्यम आंच पर प्याज को पारदर्शी होने तक पकाएं। अब शिमला मिर्च को पैन में डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। मध्यम आंच पर एक मिनट पकाएं।

नमक और हल्दी पाउडर डालकर मिलाएं। पैन को ढककर धीमी आंच पर सभी सामग्री को कुछ देर और पकाएं। अब पैन में लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालकर मिलाएं। सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाएं और एक से दो मिनट तक पकाएं। भुने हुए बेसन को अब पैन में डालें और सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि बेसन की गांठ न बने। दो चम्मच पानी पैन में डालें और मिलाएं। सबसे अंत में धनिया पत्ती से गार्निश करें और रोटी के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

दही शिमला मिर्च सामग्री: • बारीक कटी शिमला मिर्च: 2 • बारीक कटा प्याज: 2 • दरदरी मूंगफली: 2 चम्मच • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच • गरम मसाला पाउडर: 1/4 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1/2 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • सरसों तेल: 2 चम्मच • जीरा: 1 चम्मच • बारीक कटा लहसुन: 1 चम्मच • बारीक कटी मिर्च: 1 चम्मच • बेसन: 1 चम्मच • फेंटा हुआ दही: 1/2 कप • कसूरी मेथी: 1 चम्मच • बारीक कटी धनिया पत्ती: 1 चम्मच

विधि: एक बड़े बर्तन में शिमला मिर्च, प्याज, मूंगफली, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। पैन गर्म करें और उसमें सरसों तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालें। जीरा चटकने लगे तो पैन में लहसुन और हरी मिर्च डालकर चार से पांच सेकेंड तक भूनें। शिमला मिर्च और प्याज वाला मिश्रण पैन में डालकर मिलाएं।