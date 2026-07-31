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तिरंगे के रंग, कुकीज का स्वाद... 15 अगस्त पर कुछ मीठा हो जाए!

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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15 अगस्त पर अगर घर में कुछ अलग और खास बनाना चाहते हैं, तो इस बार तिरंगा कुकीज ट्राई करें। ये देखने में जितनी सुंदर लगती हैं, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती हैं।

15 August Special Tricolor Cookies
15 अगस्त पर घर में बनाएं तिरंगा कुकीज, बच्चे हों या बड़े हर कोई करेगा पसंद

15 अगस्त का जश्न सिर्फ तिरंगा फहराने तक ही सीमित नहीं होता। इस दिन कई लोग घर पर कुछ स्पेशल भी बनाते हैं, ताकि पूरे परिवार के साथ इस खास मौके का मजा लिया जा सके। अगर इस बार आप भी किचन में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो तिरंगा कुकीज एक बढ़िया ऑप्शन हैं।

इन कुकीज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हैं। ऊपर से तिरंगे के तीन रंग इन्हें इतना खूबसूरत बना देते हैं कि बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन्हें देखकर खुश हो जाएगा। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी कुकीज बनाने में साथ शामिल कर सकते हैं।

तिरंगा कुकीज बनाने के लिए क्या चाहिए?

दो कप मैदा

आधा कप मक्खन

आधा कप पिसी चीनी

आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस

दो से तीन बड़े चम्मच दूध

एक चुटकी नमक

केसरिया खाने वाला रंग

हरा खाने वाला रंग

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ऐसे बनाएं तिरंगा कुकीज

1. सबसे पहले तैयार करें मिश्रण

एक बड़े बर्तन में मक्खन और पिसी चीनी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। जब मिश्रण हल्का और मुलायम हो जाए, तब इसमें वनीला एसेंस मिला दें।

2. अब आटा तैयार करें

इसमें मैदा और नमक डालें। जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए मुलायम आटा गूंथ लें।

3. तीन हिस्सों में बांट दें

आटे को तीन बराबर भागों में बांट लें। एक हिस्सा सफेद रहने दें, दूसरे में केसरिया रंग मिला दें और तीसरे में हरा रंग मिला दें।

4. तिरंगे की परत बनाएं

तीनों रंग के आटे को बेल लें। अब सबसे नीचे हरा, उसके ऊपर सफेद और सबसे ऊपर केसरिया आटा रखें। हल्के हाथों से दबाकर रोल बना लें।

5. थोड़ी देर ठंडा करें

रोल को करीब 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इससे इसे काटना आसान हो जाएगा।

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6. अब बेक करें

रोल को गोल-गोल टुकड़ों में काट लें और बेकिंग ट्रे में थोड़ी दूरी पर रख दें। पहले से गर्म किए हुए ओवन में 15 से 18 मिनट तक बेक करें। हल्का सुनहरा होने पर निकाल लें और ठंडा होने दें।

परफेक्ट कुकीज के लिए याद रखें ये बातें

  • खाने वाला अच्छा रंग ही इस्तेमाल करें।
  • आटा बहुत सख्त या बहुत ढीला ना रखें।
  • कुकीज को जरूरत से ज्यादा देर तक ना बेक करें।
  • पूरी तरह ठंडी होने के बाद ही डिब्बे में रखें, इससे ये ज्यादा समय तक करारी रहेंगी।
  • चाहें तो ऊपर से बारीक कटे पिस्ता या बादाम डालकर इन्हें और खूबसूरत बना सकते हैं।

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बच्चों के साथ बनाएं, मजा हो जाएगा दोगुना

अगर घर में बच्चे हैं, तो उन्हें भी कुकीज बनाने में शामिल करें। उन्हें रंग मिलाना, रोल बनाना और कुकीज सजाना बहुत पसंद आएगा। इससे 15 अगस्त का जश्न और भी मजेदार बन जाएगा।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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