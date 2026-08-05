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कुकर में 10 मिनट में बनाएं आलू-पत्तागोभी की चटपटी सूखी सब्जी, ढाबे जैसी स्वादिष्ट बनेगी!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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आलू पत्तागोभी की सब्जी आपने कई बार बनाई होगी। बस एक बार ये प्रेशर कुकर वाली रेसिपी ट्राई कर के देखें। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी बनती है, वो भी मात्र 10 मिनट में। फटाफट से खाना बनाना हो, तो ये रेसिपी आपको नोट कर लेनी चाहिए।

Aloo Patta gobhi Sabzi
आलू-पत्तागोभी की सूखी सब्जी

आलू-पत्तागोभी की सब्जी बच्चों से ले कर बड़ों तक, सभी को पसंद आती है। इसमें बहुत ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ बेसिक मसालों में भूनकर ही सब्जी का टेस्ट काफी अच्छा आता है। आज आलू-पत्तागोभी की ही एक रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कई बार ज्यादा टाइम नहीं होता है, ऐसे में कुकर में आप दस मिनट में टेस्टी सी सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आता है और ये रोटी, पराठे, पूड़ी और यहां तक कि चावल के साथ भी काफी टेस्टी लगती है। नॉर्मली तो आपने अपने तरीके से आलू पत्तागोभी कई बार बनाई होगी, एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और कुकर में बनाने की वजह से टाइम की भी बचत हो जाती है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी जान लेते हैं -

आलू-पत्तागोभी की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

आलू-पत्तागोभी की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- पत्तागोभी (250 ग्राम), आलू (1-2), टमाटर (2), तेल (2 बड़े चम्मच), जीरा (1 चम्मच), प्याज (1, बड़ा साइज), अदरक लहसुन का पेस्ट (1 चम्मच), जीरा पाउडर (1 चम्मच), स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया।

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कुकर में 10 मिनट में बनाएं आलू-पत्तागोभी की टेस्टी सब्जी

प्रेशर कुकर में आलू पत्तागोभी की सब्जी ना सिर्फ जल्दी बन जाती है, बल्कि बहुत टेस्टी भी बनती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पत्तागोभी को मोटे टुकड़ों में काट लें, आलू छील लें और टमाटर को धो कर रख लें। इन सभी चीजों को प्रेशर कुकर में डालकर थोड़ा सा पानी एड करें और दो सीटी आने तक पका लें। सभी चीजें अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। फिर इन्हें हल्का ठंडा होने दें और छोटे साइज में काट लें, जैसे सब्जी बनाने के लिए काटा जाता है। टमाटर के बस छिलके निकाल लें।

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अब एक पैन में दो बड़े चम्मच तेल गर्म करें। इसमें थोड़ा सा जीरा डालकर चटका लें, फिर बारीक कटी हुई प्याज एड करें। प्याज हल्की सी भुन जाए, फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट और कुछ बेसिक मसाले जैसे, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर एड करें। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें और मसाले को अच्छी तरह भून लें।

इसके बाद मसाले में उबले हुआ टमाटर डालें और अच्छे से मैश कर लें। साथ में कटा हुआ आलू भी एड करें। मसाले के साथ इन्हें भी अच्छी तरह से भून लें। अब आपको कटी हुई पत्तागोभी इसमें मिलनी है। अच्छे से इसे मसाले के साथ मिक्स करें और 3-4 मिनट के लिए पका लें। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। लास्ट में ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निशिंग करें। इसे आप रोटी, पराठे, पूड़ी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।

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(Credit- Instagram- @dipikasingh_23, Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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