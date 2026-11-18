मूली-टमाटर की चटपटी चटनी, स्वाद ऐसा कि भूख से ज्यादा खाना खा जाएंगे
सर्दियों में रोजमर्रा वाले खाने से अलग हटकर कुछ टेस्टी खाने का दिल करता है तो ये मूली की चटपटी सी चटनी बनाकर खाएं और घर वालों को खिलाएं। इसका टेस्ट रोटी, पराठा या दाल-चावल सबके साथ अच्छा लगता है।
सर्दियां शुरू होते ही मार्केट में ताजी-सफेद और बड़ी-बड़ी मूलियां मिलना शुरू हो जाती है। इन मूली से आप पराठे-पूड़ी, मंगोड़ी और सलाद तो हमेशा बनाते होंगे लेकिन इस बार ये चटपटी सी चटनी बनाकर रख लें। जिसे रोटी, पराठा, चावल या फिर चीला किसी के साथ भी परोस दिया तो लोग भूख से ज्यादा खाना खा जाएंगे। तो सर्दियों में बच्चों से लेकर बड़ों को सीजनल, हेल्दी और टेस्टी खाना खिलाना है तो इस मूली की चटनी की आसान सी रेसिपी जरूर नोट कर लें। बस फटाफट से सीख लें मिनटों में बन जाने वाली ये मूली-टमाटर की चटपटी चटनी।
मूली-टमाटर की चटनी की सामग्री
तीन से चार टमाटर
दो मूली
तीन से चार लहसुन की कलियां
चार से पांच हरी मिर्च
दो चम्मच सरसों का तेल
नमक स्वादानुसार
चाट मसाला एक चम्मच
सूखे अनारदाने एक चम्मच
काला नमक
नींबू का रस
मूली-टमाटर की चटनी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले टमाटर को दो भाग में काट लें।
- अब पैन में सरसों का तेल दो चम्मच डालें और गर्म करें।
- गर्म होते ही लहसुन की चार से पांच कली और साथ में कटे हुए हरी मिर्ची को भी डाल दें।
- कटे हुए टमाटर कों को डालकर ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़कर ढंक दें।
- जिससे ये अच्छी तरह से पककर गल जाएं।
- जब तक टमाटर गल रहे हैं मूली को अच्छी तरह से धोकर पतली परत छील लें। फिर मूली को कद्दूकस में घिस कर लच्छेदार बना लें।
- टमाटर पक जाएं तो इनके छिलकों को निकाल दें।
- अब पके हुए टमाटर को इमामदस्ते या पत्थर के खलबट्टे पर रखें और इसमे टमाटर के ऊपर नमक, थोड़ा सा काला नमक डालें।
- साथ ही अनारदाना, चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें।
- घिसी हुई मूली को डालकर सबको अच्छी तरह से मसल लें। अगर पत्थर का खलबट्टा नहीं है तो मिक्सर जार में डालें और हल्का सा ग्राइंड कर लें।
- और आप चाहें तो इसे हाथ से मसलकर भी रेडी कर सकते हैं। अगर मूली का और टेस्ट चाहते हैं तो इसे साथ में पीस भी सकते हैं लेकिन घिसी हुई मूली का टेस्ट परफेक्ट लगता है।
- बस तैयार है चटपटी सी मूली। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे रोटी, पराठा, डोसा या चीला किसी के साथ भी सर्व करें।
- इसका चटपटा खट्टा टेस्ट हर तरह की डिश के साथ फिट बैठ जाता है।
- मूली की इस चटनी में धनिया के पत्ते भी डाले जा सकते हैं। इससे चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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