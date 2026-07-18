भुना चना और चीनी को इस तरह मिलाएं तो 10 मिनट में बन जाएगी बर्फी, सीख लें रेसिपी
10 Minute barfi recipe: कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा और बाहर से मिठाई लाने का टाइम नहीं है तो फटाफट बिना गैस चलाए दस मिनट में घर में ही टेस्टी बर्फी बनाकर तैयार की जा सकती है। नोट कर लें बिल्कुल आसान सी रेसिपी।
कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा या घर में मिठाई की अगले 10 मिनट में जरूरत है। मिनटों में ये बर्फी बनाकर तैयार कर लें। बिना गैस चलाए बगैर झंझट किए इसे बना सकती हैं। घर में मेहमान आ गए और आपको फौरन मिठाई की जरूरत है तो ये रेसिपी आपके काम आ सकती हैं। सबसे खास बात कि इसे बनाने के लिए ना खोवे की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा दूध की जरूरत होती है। बस एक से दो कप दूध घर में होगा तो भी ये बर्फी बनकर रेडी हो जाएगी। नोट कर लें बिल्कुल आसान सी रेसिपी।
बिना गैस जलाएं बनाएं बर्फी
एक कटोरी भुना चना( छिलका उतरा हुआ)
एक कटोरी चीनी
एक कटोरी दूध
एक कटोरी घिसा हुआ नारियल डेसिकेटेड कोकोनट
तीन से चार इलायची के दाने
10 मिनट में बर्फी बनाना सीखें
- इस बर्फी को बनाने के लिए आपको गैस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र दस मिनट में टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी।
- सबसे पहले भुना चना एक कटोरी लें। भुने चने का छिलका पूरी तरह से निकाल दें। चने का छिलका होगा तो पीसने के बाद ये काला नजर आएगा, जिससे बर्फी की रंगत अच्छी नजर नहीं आएगी।
- बस इस बिना छिलका वाले चने को पीसकर पाउडर बना लें। फिर छन्नी की मदद से इसे छान लें और महीन पार्ट को लें।
- अब इसे किसी बाउल में पलट लें।
- स्वादानुसार एक कटोरी या थोड़ी कम स्वादानुसार चीनी लें। चीनी के विकल्प में खांड या शक्कर भी ली जा सकती है।
- मिक्सी के जार में इसे डाल दें। साथ ही मार्केट से खरीदा हुआ डेसिकेटेड कोकोनट भी मिला लें। नारियल फ्रेश होगा तो ज्यादा अच्छा है।
- मिक्सी के जार में डालकर इसे पीसकर पाउडर बना लें। इस मिक्सचर में पीसने से पहले चार से पांच इलायची के दाने भी डाल दें। जो साथ में पिस जाएंगे।
- बस अब ये पाउडर चने के पाउडर में मिला दें।
- एक कटोरी दूध लें। रूम टेंपरेचर दूध को लेकर थोड़ा सा चने और चीनी के पाउडर में डालें।
- अब इसे हाथों से आटे की तरह गूंथ लें।
- इस काम में जितना जरूरत हो उतना ही दूध लें। ध्यान रहे कि ये सॉफ्ट गूंथा हो।
- बस इसे दो भाग में बांट लें और एक बड़ा लंबा शेप दें। जिसे साइड से हाथों की मदद से राउंड कर दें।
- प्लेट पर डेसिकेटेड कोकोनट फैलाएं और इसे रोल कर कोटिंग कर लें।
- सही शेप देने के लिए चाहें तो एल्यूमिनियम फॉइल की मदद लें। उसमे लपेटने से सही शेप मिलेगा।
- आधा घंटा के लिए फ्रिज में सेट भी कर सकती हैं।
- अगर फौरन खाना है तो बस इसे काटकर शेप दें और खाने के लिए दें।
- मात्र 10 मिनट में ये टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।