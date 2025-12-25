पुराने कंबल में नई जान डाल देंगे ब्लैंकेट कवर्स, यहां हैं इनके 8 बेस्ट ऑप्शंस
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ब्लैंकेट हो या कंबल इन्हें वॉश करने में काफी मेहनत और समय लगता है और इन्हें बार-बार धुलना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए सर्दी में इन पर कवर चढ़ाना जरूरी है, ताकि ये डस्ट और इंप्योरिटी से बचे रहें। इस प्रकार कंबल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। कई बार लोग एक ही तरह के कंबल का इस्तेमाल कर के बोर हो जाते हैं, तो आप चाहे तो इन पर अलग-अलग प्रिंट और फैब्रिक के कवर चढ़ा सकते हैं। जिससे ये बिल्कुल नए जैसा वाइब देंगे। अगर आपने अभी तक ब्लैंकेट पर कवर नहीं चढ़ाया है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ब्लैंकेट कवर्स के कुछ बेस्ट ऑप्शन, जो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, इनके कुछ बेहतरीन विकल्प।
कॉटन फैब्रिक से तैयार किंग साइज के duvet कवर को आप दोनों और से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें ज़िप्पर क्लोजर मिल जाएगा, जिससे कंबल इनमें पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ये डबल बेड साइज में उपलब्ध हैं, जिस पर अलग-अलग तरीके के फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं। यह देखने में बेहद एस्थेटिक है, जो आपके कमरे के लुक में चार-चार लगा देंगे और आपको पॉजिटिव वाइब देंगे।
बड़े-बड़े फ्लोरल प्रिंट के साथ यह कंफर्टर आपके पुराने कंबल में नई जान डाल सकता है। इतना ही नहीं इसकी मदद से आपका कंबल डस्ट और इंप्योरिटी से सुरक्षित रहता है, जिससे वे जल्दी गंदा नहीं होता। इसे दोनों और से इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स फैब्रिक से तैयार ये ब्लैंकेट कवर बॉडी पर बेहद मुलायम और आरामदायक महसूस होता है। साथ ही इस समय इस पर 64% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा।
RRC सुपर सॉफ्ट माइक्रोफाइबर कॉटन डबल बेड ब्लैंकेट कवर सर्दियों में आपकी कंबल में नहीं जान डाल देगा। ब्लैंकेट कवर की मदद से पुराने से पुराना कंबल भी नया लगता है। इनमें जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। इसकी फैब्रिक भी बेहद मुलायम है, जो बॉडी को रिलैक्स रखती है। साथ ही इसमें अलग-अलग कलर और डिजाइन के पैटर्न भी उपलब्ध हैं, जिन पर 62% का ऑफ मिल रहा है।
अगर आपको भी कमरे में एस्थेटिक लुक चाहिए तो ये फ्लोरल प्रिंटेड ब्लैंकेट कवर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। सर्दियों में ये कंबल को प्रोटेक्ट करने के साथ ही आपके कमरे में मॉडर्न लुक ऐड करेगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो बॉडी पर आरामदायक महसूस होती है। डबल बेड ब्लैंकेट कवर के साथ जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं।
डार्क कलर में ब्लैंकेट कवर की तलाश है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ब्लू रंग पर बने सफेद फ्लोरल प्रिंट इसे एस्थेटिक लुक दे रहे हैं। ये रजाई कवर आपके पुराने से पुराने कंबल में नई जान डाल देगा, साथ ही इसकी मदद से धूल गंदगी आदि कंबल पर जमा नहीं होते और आपको बार-बार उन्हें वॉश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्यों न 70% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
अगर सिंपल और एसथेटिक कंबल चाहिए तो कॉटन मैटेरियल से तैयार duvet कंफर्टर कवर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रजाई कवर आपके पुराने से पुराने कंबल में नई जान डाल देगा, साथ ही इसकी मदद से धूल गंदगी आदि कंबल पर जमा नहीं होते और आपको बार-बार उन्हें वॉश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कॉटन मेटेरियल से तैयार ये ब्लैंकेट कवर बॉडी पर मुलायम और आरामदायक महसूस होता है। साथ ही इस समय इस पर 53% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा।
The Home Style ब्रांड का कॉटन ब्लैंकेट कवर डबल बेड में आयेगा। सर्दियों में ये कंबल को प्रोटेक्ट करने के साथ ही आपके कमरे में मॉडर्न लुक ऐड करेगा। डबल बेड ब्लैंकेट कवर के साथ जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। इस पर बने पैटर्न अट्रैक्टिव हैं, हालांकि, इसमें अन्य कलर और पैटर्न ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
पॉली कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कंफर्टर ब्लैंकेट, सिंगल बेड के लिए परफेक्ट रहेगा। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक बॉडी पर रिलैक्स महसूस होगी। ब्लैंकेट कवर के साथ जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। इस पर बने पत्तियों के पैटर्न देखने में बेहद एस्थेटिक लग रहे हैं, अगर आप अकेले रहते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
