रंगोली की सिंपल डिजाइन से सजाएं घर का मंदिर, ये 7 फोटो कर लें सेव
घर की सजावट में मंदिर में रंगोली बनाना ना भूलें। आमतौर पर घर के मंदिर के आसपास जगह कम होती है और लोग रंगोली अक्सर घर के मेन डोर पर ही बनाते हैं। लेकिन मंदिर के पास छोटी और सरलता से बन जाने वाली डिजाइन बनाएं। सेव कर लें ये सिंपल रंगोली डिजाइन।
रंगोली के बगैर घर की सजावट अधूरी लगती है। मेन डोर और आंगन के साथ घर का मंदिर भी रंगोली के साथ जगमग कर दें। लेकिन पूजा घर में जगह कम है तो छोटी सी डिजाइन बनाएं। जिसमे शुभ चिह्नों का इस्तेमाल करें। स्वास्तिक, शुभ लाभ, शुभ दीपावली और मां लक्ष्मी के चरणों के साथ कमल के फूल की डिजाइन मंदिर में बनी रंगोली डिजाइन के लिए बेस्ट होती है। तो आसान और कम जगह में बन जाने वाली इन रंगोली डिजाइन को अभी सेव कर लें और दिवाली के एक दिन पहले ही इसे पूजा घर में बना लें। यहां से देखें 7 रंगोली की सुंदर और छोटी डिजाइन, जो कम समय में बनकर तैयार हो जाएंगी।
गोल सर्किल में बनाएं डिजाइन
पूजा घर में अक्सर बहुत कम जगह होती है। लेकिन जिस जगह पर आपको माता लक्ष्णी और गणेश की पूजा करनी है। उसके ठीक बगल में या सामने की तरफ आप इस तरह पीले रंगों से सुंदर रंगोली बना लें। जिसमे छोटे कमल दल और फूल बनाकर डिजाइन को कंप्लीट करें। अगर आपको रंगोली बनाना आता है तो इस तरह की डिजाइन घर के मंदिर में बनाएं।
षट्कोण वाली रंगोली डिजाइन
घर के मंदिर में पूजा के लिए शुभ प्रतीकों को ही बनाना चाहिए। षट्कोण के चिह्न वाली ये डिजाइन पूजा घर में सुंदर भी लगेगी और शुभ भी होगी। साथ ही छोटी डिजाइन होने की वजह से कम जगह में आसानी से बन जाएगी।
दीया वाली रंगोली
दीया के आकार वाली रंगोली से मंदिर सजाएं। ये डिजाइन आसान भी है और इसे अगर सिंपल से हटके डिजाइन देना है तो रंग-बिरंगे कलर के साथ फूलों की डिजाइन बनाएं। मंदिर के साथ ये डिजाइन घर के लॉबी एरिया में भी अट्रैक्टिव लगेगी।
चावल के दानों के साथ बनाएं रंगोली
पूजा घर में अक्षत का इस्तेमाल भगवान पर चढ़ाने के लिए किया जाता है। आप इन अक्षत से सेंटर डिजाइन बनाकर बाकी रंगों से रंगोली बनाकर तैयार करें। वैसे अगर आपको थोड़ा क्रिएशन करना है तो लाल, पीले और ऑरेंज कलर के गेंदे के फूलों से भी इस डिजाइन को बना सकते हैं। जो दिखने में सुंदर लगेगी।
शुभ दिपावली रंगोली
शुभ दिपावली वाली रंगोली की इस डिजाइन को आप अपने घर के मंदिर की जगह के हिसाब से कम या ज्यादा मोडिफाइड कर सकते हैं। बनाने में आसान है और दिखने में सुंदर। इस तरह की रंगोली बनाने के लिए बस आपको ज्यादा कलर की जरूरत पड़ सकती है।
कम रंगों से बन जाएगी रंगोली
रंगोली की डिजाइन बनाने के लिए बहुत सारे रंग नहीं है तो भी डिजाइन बन जाएगी। चावल का आटा, गेहूं का आटा और थोड़े से नीले रंग के साथ आप इस डिजाइन को तैयार करें। आपकी अच्छी कला ही इस डिजाइन को सुंदर बना देगी।
छोटा सा दीया भी दिखेगा सुंदर
घर का मंदिर हो या फिर ड्राईंग रूम रंगोली बनाने का शौक है तो छोटा सा दीया भी बना देंगी तो वो सुंदर दिखेगा। जैसे कि ये दीया की डिजाइन आप पूजा घर में बनाकर तैयार करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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