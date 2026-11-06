रामायण के लक्ष्मण रवि दुबे कहां रहते हैं? जानें घर, कारें और बिजनेस से जुड़ी बातें
टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रवि दुबे आज एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन की दुनिया में भी बड़ा नाम बन चुके हैं। जानिए उनके आलीशान घर, लग्जरी कारों और लाइफस्टाइल से जुड़ी खास बातें।
फिल्म रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर रवि दुबे इन दिनों काफी चर्चा में हैं। फिल्म में उनके लुक और किरदार को लेकर फैंस के बीच खूब बातें हो रही हैं। ऐसे में लोग उनकी पर्सनल लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में भी जानना चाहते हैं। रवि दुबे और उनकी पत्नी सरगुन मेहता टीवी इंडस्ट्री के उन कपल्स में शामिल हैं, जिन्होंने एक्टिंग के साथ अपना प्रोडक्शन बिजनेस भी खड़ा किया है। दोनों की मेहनत और कामयाबी का अंदाजा उनके शानदार घर और लग्जरी कारों से भी लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं रवि और सरगुन की आलीशान जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें।
पावर कपल- रवि और सरगुन
रवि दुबे ने टीवी की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत की थी। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर पहचान बनाई और फिर प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखा। उनकी पत्नी सरगुन मेहता भी एक्टिंग के साथ बिजनेस में उनका साथ देती हैं। दोनों ने मिलकर अपना एक अलग मुकाम बनाया है। यही वजह है कि अब उनकी गिनती टीवी इंडस्ट्री के सफल कपल्स में होती है।
11 लाख रुपये महीने के किराये वाला घर
रवि दुबे और सरगुन मेहता मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा वेस्ट के पाली हिल में एक शानदार सी-फेसिंग फ्लैट में रहते है। अपने अपार्टमेंट का नाम उन्होंने 'सौभाग्य' रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फ्लैट बेला विस्टा बिल्डिंग में है। इस घर से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है और इस फ्लैट में पहले बॉलीवुड एक्टर आमिर खान रहते थे। इस घर का किराया भी काफी चर्चा में है। रवि और सरगुन हर महीने लगभग 11 लाख रुपये या उससे ज्यादा का किराया दे रहे हैं। पांच साल के लिए हुए इस एग्रीमेंट में कपल ने करीब 80 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर भी दिए हैं।
पेस्टल कलर हैं घर की शान
रवि दुबे ने सोशल मीडिया पर अपने घर का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनके लिविंग रूम की झलक देखने को मिली। इस कमरे में हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पूरा स्पेस काफी खुला और रोशनी से भरा नजर आता है। यहां ऊंची छत, खूबसूरत क्रिस्टल के झूमर और एक स्टाइलिश झूला भी है।
निया शर्मा ने दिखाई घर की सी-फेसिंग बालकनी
रवि-सरगुन की दोस्त और एक्ट्रेस निया शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर उनके घर की कुछ झलकियां शेयर की थीं। इनमें घर की बड़ी बालकनी दिखाई दी, जहां से समंदर का खूबसूरत नजारा दिखता है। बालकनी में बड़े-बड़े गमलों में पौधे लगाए गए हैं। साथ ही हल्के रंग के सोफे और एक कॉफी टेबल भी रखी है। यह जगह आराम से बैठने और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए काफी अच्छी लगती है।
लग्जरी कारों के शौकीन
रवि दुबे को महंगी और शानदार गाड़ियों का भी शौक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके कार कलेक्शन में कई लग्जरी गाड़ियों के नाम शामिल हैं, जैसे-
- बीएमडब्ल्यू एक्स5: यह एक लग्जरी एसयूवी है, जो अपने दमदार इंजन, शानदार लुक और आरामदायक इंटीरियर के लिए जानी जाती है।
- जगुआर एक्सजे: जगुआर की यह लग्जरी सेडान अपने क्लासिक डिजाइन और प्रीमियम लुक के लिए पसंद की जाती है।
- ऑडी ए8एल: यह कंपनी की शानदार लग्जरी सेडान में से एक है। इसमें आरामदायक सीटों के साथ कई हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं।
एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन भी
रवि दुबे की कामयाबी सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है। उन्होंने सरगुन के साथ मिलकर Dreamiyata एंटरटेनमेंट नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है। इस बैनर के तहत दोनों ने टीवी शो और पंजाबी फिल्मों पर काम किया है। उनके प्रोडक्शन हाउस से जुड़े चर्चित प्रोजेक्ट्स में उड़ारियां जैसे टीवी शो और सौकन सौकने और मोह जैसी पंजाबी फिल्में शामिल हैं।
टीवी से शुरुआत करके फिल्मों और प्रोडक्शन तक पहुंचने का रवि और सरगुन का सफर दिखाता है कि दोनों ने अपने करियर को अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ाया है। आज उनकी पहचान सिर्फ एक एक्टर कपल के तौर पर नहीं, बल्कि सफल बिजनेस पार्टनर के रूप में भी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें