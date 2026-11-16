राहुल वैद्य और दिशा परमार का सपनों जैसा घर, देखें होम टूर वीडियो
सिंगर-कंपोजर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार का मुंबई वाला आलीशान घर अंदर से बेहद खूबसूरत है। यहां देखें उनके लग्जरी अपार्टमेंट की झलक।
सिंगर-कंपोजर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं। उनका यह घर बांद्रा इलाके में समंदर के किनारे बना है और इसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये बताई जाती है। कुछ समय पहले फिल्ममेकर फराह खान भी अपने कुक दिलीप के साथ उनके घर पहुंची थीं। इस दौरान राहुल और दिशा ने उन्हें अपने पूरे घर का टूर कराया था। फराह ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो भी शेयर किया था। घर की बड़ी-बड़ी खिड़कियों, खूबसूरत बालकनी, शानदार इंटीरियर और छत से दिखने वाले मुंबई के नजारे इसे बेहद खास बनाते हैं। आइए, देखते हैं राहुल और दिशा के इस खूबसूरत आशियाने की झलक।
बांद्रा में है राहुल-दिशा का आलीशान घर
- राहुल वैद्य और दिशा परमार का नया घर मुंबई के बांद्रा इलाके में समंदर के किनारे बना है। यहां से मुंबई की खूबसूरत स्काईलाइन और समंदर का नजारा देखने को मिलता है। घर की बालकनी में एक आरामदायक झूला लगा है, जहां बैठकर कपल बांद्रा-वर्ली सी लिंक का नजारा देख सकता है। फराह खान को घर से दिखने वाला व्यू इतना पसंद आया कि उन्होंने इसकी तुलना न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क और ब्रुकलिन ब्रिज से कर दी।
- इस घर की सबसे खास जगहों में से एक इसकी बड़ी और खुली छत है। यहां से मुंबई का करीब 360 डिग्री व्यू दिखाई देता है। छत से बैंडस्टैंड, कार्टर रोड, वर्ली सी फेस और ताज लैंड्स एंड जैसी मशहूर जगहें नजर आती हैं।
होम टूर
फराह खान के साथ बातचीत में राहुल और दिशा ने बताया कि उन्होंने पहली बार किसी को अपने पूरे घर का टूर कराया है। शूटिंग के समय उन्हें इस नए घर में शिफ्ट हुए करीब दो महीने ही हुए थे। यहां वे अपनी बेटी नव्या और राहुल के माता-पिता के साथ रहते हैं। इस अपार्टमेंट में कई जाने-माने सिंगर और कलाकार भी रहते हैं। इनमें अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, गुरदास मान, हिमेश रेशमिया, मनोज बाजपेयी और गणेश हेगड़े जैसे नाम शामिल हैं।
ग्रीन और बेज सोफे से सजा है लिविंग रूम
घर का लिविंग रूम काफी बड़ा और खूबसूरत है। यहां ग्रीन और बेज रंग के आरामदायक सोफे और आर्मचेयर रखे गए हैं। कमरे में फर्श से छत तक लगे बड़े फ्रेंच विंडो हैं, जिनसे दिनभर अच्छी रोशनी आती है। इन खिड़कियों से सीधे बालकनी में जाया जा सकता है, जहां से मुंबई की स्काईलाइन दिखाई देती है। लिविंग रूम को सजाने के लिए कपल ने खूबसूरत कारपेट, क्रिस्टल के झूमर और मार्बल फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया है। दीवारों पर हल्की और सादगी भरी सजावट की गई है। पूरे कमरे में ग्रीन और बेज रंग का मेल इसे काफी सुकून भरा बनाता है।
यादगार तस्वीरों से सजाई है घर की एंट्री
घर के हॉल से आगे एक खूबसूरत फोयर एरिया है। राहुल और दिशा ने इस जगह को फोटो गैलरी जैसा लुक दिया है। यहां दीवारों पर कपल की जिंदगी से जुड़ी कई खास तस्वीरें लगी हैं। इनमें उनकी पुरानी यादें और साथ बिताए खास पल देखने को मिलते हैं। इस जगह पर भी क्रिस्टल का झूमर लगाया गया है।
फराह के साथ हुई पुरानी यादें और खाने की बातें
घर के टूर के दौरान राहुल ने अपने शुरुआती दिनों को भी याद किया। उन्होंने इंडियन आइडल से जुड़े अपने सफर और दिशा को टीवी पर प्रपोज करने की कहानी पर बात की। खास बात यह रही कि उस प्रपोजल के समय फराह खान भी मौजूद थीं। इस मुलाकात में सिर्फ घर की बातें ही नहीं हुईं, बल्कि खाने का भी मजा लिया गया। राहुल और दिशा ने फराह के लिए महाराष्ट्र की मशहूर डिश मटकी ची उसल भी बनाई। इस तरह घर का टूर खूबसूरत नजारों के साथ खाने और पुरानी यादों से भी भरा रहा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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