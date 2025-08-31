राधा रानी के ये हैं कुछ पॉपुलर भजन, भक्तों की जुबान से नहीं उतरते, आप भी सीख लें बोल radha rani ke 3 popular bhajan ke lyrics, लाइफस्टाइल - Hindustan
radha rani ke 3 popular bhajan ke lyrics

राधा रानी के ये हैं कुछ पॉपुलर भजन, भक्तों की जुबान से नहीं उतरते, आप भी सीख लें बोल

Radha Rani Ke Bhajan: राधा रानी के कुछ भजन बेहद पॉपुलर हैं और इनके बोल हर भक्त की जुबान पर रहते हैं। अगर आपको भी इन भजनों को याद करना है तो यहां से सीख लें लाइन टू लाइन पूरे भजन के बोल। राधा अष्टमी के मौके पर गाते ही पूरी महफिल भक्तिमय हो जाएगी।

Sun, 31 Aug 2025
राधा रानी के ये हैं कुछ पॉपुलर भजन, भक्तों की जुबान से नहीं उतरते, आप भी सीख लें बोल

भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधारानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण और राधा के भक्तों के लिए ये दिन बेहद खास होता है। किशोरी जी की पूजा-आराधना के साथ ही जुबां पर उनका नाम रटते रहना भक्तों को प्रिय है। वहीं इस मौके पर राधारानी के ये भजन गाना अच्छा लगता है। ऐसे ही राधा रानी के ये भजन भक्तों को बहुत अच्छे लगते हैं और इनके बोल जुबां से ही नहीं उतरते। आप भी याद कर लें ये भजन। इन भजन को गाते ही महफिल पूरी किशोरीमय बन जाएगी।

1) मेरी विनती यहीं है राधा रानी

मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना

मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना

छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया

मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, जग से बचाए से रखना,

कृपा बरसाए रखना...

मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना....

इन स्वांसो की माला पे मैं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं

लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन यह लगाए रखना

कृपा बरसाए रखना...

मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना....

तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में,

कहे ‘चित्र विचित्र’ श्यामा प्यारी वृन्दावन बसाए रखना

कृपा बरसाए रखना...

मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना....

मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना

मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना

2) राधा तेरे चरणों गर धूल मिल जाए

श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए।

सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए॥

राधे तेरी कृपा तो दिन रात बरसती है।

एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए॥

यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।

जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए॥

नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना।

नजरों से जो घिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए॥

राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है।

तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए॥

3) राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएँगे बिहारी,

आएँगे बिहारी चले आएँगे बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधा मेरी चंदा,

चकोर है बिहारी,

राधा मेरी चंदा,

चकोर है बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधा रानी मिश्री,

तो स्वाद है बिहारी,

राधा रानी मिश्री,

तो स्वाद है बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधा रानी गंगा,

तो धार है बिहारी,

राधा रानी गंगा,

तो धार है बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधा रानी तन है तो,

प्राण है बिहारी,

राधा रानी तन है तो,

प्राण है बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधा रानी सागर,

तरंग है बिहारी,

राधा रानी सागर,

तरंग है बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधा रानी मोहनी,

तो मोहन बिहारी,

राधा रानी मोहनी,

तो मोहन है बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधा मेरी गोरी तो,

साँवरे बिहारी,

राधा मेरी गोरी तो,

साँवरे बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधा रानी भोली भाली ,

चंचल बिहारी,

राधा रानी भोली भाली ,

चंचल बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधा रानी नथनी,

तो कंगन बिहारी,

राधा रानी नथनी,

तो कंगन बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधा रानी मुरली,

तो तान है बिहारी,

राधा रानी मुरली,

तो तान है बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएँगे बिहारी,

आएँगे बिहारी चले आएँगे बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी ॥

