घर के अंदर लगे पौधे मर रहे तो बस ये काम कर दें, सारे प्लांट्स हरे-भरे हो जाएंगे
Indoor Plants Care Tips: दिनभर टाइम नहीं होता और घर में लगे पौधे धीरे-धीरे सूख रहे या उनकी पत्तियां पीली पड़ती जा रहीं। मर रहे इनडोर प्लांट्स को फिर से हरा-भरा बनाने में मदद करेंगे तो दो मिनट वाले हैक्स।
How to Revive a dying plant With This Simple Trick: घर के अंदर लगे पौधों को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। लेकिन थोड़ी बहुत केयर तो ये प्लांट्स भी मांगते हैं। अगर आपके इनडोर प्लांट्स धीरे-धीरे मर रहे, उनके पत्ते पीले पड़ रहे या फिर पौधा बिल्कुल सूखा-सूखा दिखने लगा है। लेकिन आपके पास ज्यादा वक्त नहीं कि उन सारे पौधों की देखभाल कर सके तो बस ये छोटे-छोटे उपाय अपना लें। जिसमे ना ज्यादा समय लगेगा और ना ही पैसा। साथ ही ये इनडोर प्लांट्स पहले की रह हरे-भरे हो जाएंगे और आपको घर के अंदर साफ-सुथरी एयर भी देंगे।
पौधों में कीड़े या फंगस लग रहे तो डालें दालचीनी
इनडोर प्लांट्स में भी कई बार कीड़े लग जाते हैं। जो पत्तियों को खा जाते हैं और कई बार फंगस लग जाती है। अगर आपके पौधे भी कीड़ों की वजह से खराब हो रहे और फर्टिलाइजर लाने का टाइम नहीं तो बस पौधों की मिट्टी में दालचीनी का पाउडर डाल दें। ये पाउडर फंगल इंफेक्शन की ग्रोथ को रोकने में मदद करेगा।
पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही
अगर आपके इनडोर प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ कर झड़ी जा रहीं या आपको पीले पत्ते जल्दी-जल्दी हटाने पड़ रहे तो पौधे के गमले में माचिस की तीलियों को लगा दें। बस गमले की मिट्टी में बगैर जली माचिस की तीलियों को खड़ा कर दें। ध्यान रहे कि उनका जलाने वाला पोर्शन मिट्टी के अंदर हो। जिससे माचिस की तीली पर लगा सल्फर मिट्टी को मिले और पौथे की पत्तियां पीली पड़ना बंद हो जाएं।
पौधों की ग्रोथ के लिए
अगर आपके पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही तो प्लेन वाटर डालने की बजाय एक लीटर पानी में एक टैबलेट एस्पिरिन की डाल दें। इस पानी को पौधों पर छिड़कें। ऐसा करने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होनी और तेजी से होने लगेगी।
टी बैग का यूज
ग्रीन टी वाले टी बैग चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं तो ये काम बंद कर दें। इन टी बैग को गमलों की मिट्टी में गाड़ दे। ये नेचुरल फर्टिलाइजर है जो पौधों को ग्रोथ करने में मदद करेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
