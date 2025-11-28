Hindustan Hindi News
Puma casual shoes you can style everyday

Price Drop Alert! Puma के कैजुअल जूतों पर पाएं 60% तक ऑफ

संक्षेप:

कैजुअल जूते खरीदने का सोच रहे हैं, तो Puma के ये टॉप रेटेड विकल्प जरूर ट्राई करें। इनमें क्वालिटी और कंफर्ट दोनों की गारंटी मिलेगी।

Fri, 28 Nov 2025 12:14 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
क्या आप आप भी लंबे समय से जूते लेने का सोच रहे हैं, परंतु बजट की वजह से हमेशा रुक जाते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। इस समय Amazon PUMA के जूतों पर दे रहा है 50 से 70% तक ऑफ। साथ ही कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स जैसी सुविधाएं भी हैं। Puma के टॉप रेटेड कैजुअल जूतों को अब आप आधे से कम दाम पर ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या कहीं आउटिंग प्लान कर रहे हों, ये जूते आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Puma के इस वॉकिंग शू को कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल करें। इसके अलावा वॉकिंग और एक्सरसाइज के दौरान ये पैरों को कंफर्टेबल रहने में मदद करेगा। इसमें अच्छा ग्रिप है, जिससे रनिंग और जॉगिंग के दौरान चोट लगने का खतरा बेहद कम होता है। यह स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करता है और पैरों को फुल सपोर्ट देता है। वहीं देखने में भी बेहद स्टाइलिश है। इस समय इसपर 55% का ऑफ उपलब्ध है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा।

अगर आप स्टाइल और कंफर्ट एक ही जूते में चाहते हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इसका स्टाइल कमाल का है आप इसे किसी भी कैजुअल वियर के साथ कैरी कर सकते हैं। वहीं रनिंग और जॉगिंग के दौरान ये पैरों को कंफर्टेबल रखता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। इसमें तीन अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 77% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर करें।

Puma के इस स्टाइलिश स्नीकर को लोगों ने काफी पसंद किया है। इसका स्टाइल यूनिक है, जिसे आप किसी भी कैजुअल वियर के साथ स्टाइल कर सकते हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। सिंथेटिक मटेरियल से तैयार ये जूता ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी खराब नहीं होगा। वहीं इस समय 55% के ऑफ के साथ इसे 2500 के अंदर खरीद सकते हैं।

अगर आपको ब्लैक में सिंपल और कंफर्टेबल जूता चाहिए तो Puma का ये डेज़लर स्नीकर ट्राई कर सकते हैं। 61% के ऑफ के साथ इसे आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर करें। इस जूते की कंफर्ट और स्टाइल आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसे काफी लोगों ने पसंद किया है। इसे पहन कर जॉगिंग और वॉकिंग करना भी आसान है, क्योंकि यह पैरों को स्टेबिलिटी देते हैं। इस तरह चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है।

बिना लेस वाले जूते चाहिए तो Puma के ये स्नीकर ट्राई करें। बेस्ट वॉकिंग जूता है जो पैरों को सपोर्ट और कंफर्ट देने के साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी देंगे। इसे कैजुअल वियर के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। ये काफी अट्रैक्टिव लुक देते हैं। वहीं इसका गद्देदार सोल लोगों को बेहद पसंद आया है। इसे खुदके लिए खरीदने के साथ ही आप चाहे तो घर में बुजुर्गों को गिफ्ट कर सकते हैं।

Puma का V2 स्नीकर का लुक कमाल का है। इसका ड्यूरेबल मटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। ये लाइटवेट जूता कैजुअल वियर से लेकर फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें हवा का बहाव बना रहता है, जिससे पैरों को फ्रेश महसूस होता है। साथ ही इन्हें क्लीन करना भी आसान है, हल्के गीले कपड़े से इन्हें अच्छी तरह साफ कर लें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

