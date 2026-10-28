रॉबर्ट वाड्रा कहां से पढ़े हैं? जानें उनका बिजनेस और प्रियंका गांधी से जुड़ी निजी जिंदगी

प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा अपनी पर्सनल लाइफ, बिजनेस और फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं। जानिए उनकी पढ़ाई कहां तक हुई, उन्होंने बिजनेस की शुरुआत कैसे की और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है।

रॉबर्ट वाड्रा का नाम आते ही लोगों के मन में सबसे पहले प्रियंका गांधी और गांधी परिवार का ख्याल आता है। लेकिन उनकी अपनी पहचान भी है। वह बिजनेसमैन हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हैंडीक्राफ्ट और कॉस्ट्यूम जूलरी के कारोबार से की थी। आगे चलकर उनका काम रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर तक पहुंचा। उनकी पढ़ाई को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी रहती है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज की डिग्री लेने के बजाय कम उम्र में बिजनेस पर फोकस करना शुरू कर दिया था। फिटनेस, साइकिलिंग और स्टाइलिश कपड़ों में उनकी दिलचस्पी भी चर्चा में रही है। आइए, उनकी जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं को करीब से जानते हैं।

कहां हुई रॉबर्ट वाड्रा की पढ़ाई? रॉबर्ट वाड्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। उनकी स्कूलिंग दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल से हुई। उन्होंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई औपचारिक डिग्री हासिल नहीं की। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने बिजनेस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। उनका करियर नौकरी से शुरू होने के बजाय कारोबार से आगे बढ़ा। परिवार के बिजनेस से जुड़ाव होने के कारण उन्हें कम उम्र में ही कारोबार को करीब से समझने का मौका मिला।

परिवार से मिला बिजनेस का अनुभव रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा मुरादाबाद में पीतल के सामान के कारोबार और एक्सपोर्ट का काम करते थे। मुरादाबाद अपने पीतल के सामान और हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। ऐसे में रॉबर्ट को परिवार से ही बिजनेस का माहौल मिला। उन्होंने शुरुआत में परिवार के कारोबार में हाथ बंटाया, फिर बाद में अपना काम शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत में उनका फोकस हैंडीक्राफ्ट और फैशन जूलरी को दूसरे देशों में बेचने पर था।

आर्टेक्स से की बिजनेस की शुरुआत रॉबर्ट वाड्रा ने 1997 में आर्टेक्स नाम से अपना कारोबार शुरू किया। यह हैंडीक्राफ्ट और कॉस्ट्यूम जूलरी के एक्सपोर्ट से जुड़ा था। इस कारोबार में धातु, लकड़ी और दूसरी चीजों से बने फैशन जूलरी आइटम शामिल थे। शुरुआती दौर में उन्हें विदेशों से ऑर्डर मिलने लगे और उनका काम आगे बढ़ा। इसके बाद उन्होंने सिर्फ इसी कारोबार तक सीमित रहने के बजाय दूसरे सेक्टर में भी कदम रखा। आर्टेक्स उनके बिजनेस सफर की शुरुआती पहचान बना और यहीं से उनके कारोबारी काम का दायरा बढ़ने लगा।

रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में भी काम हैंडीक्राफ्ट और जूलरी के कारोबार के बाद रॉबर्ट वाड्रा रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में भी एक्टिव है।। स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी, स्काई लाइट रियल्टी, ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग और रियल अर्थ एस्टेट्स जैसी कंपनियों से जुड़े हैं। रियल एस्टेट में उनकी कारोबारी गतिविधियों को लेकर काफी चर्चा हुई, खासकर हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन के एक सौदे के बाद। इस मामले में जांच एजेंसियों ने आरोप लगाए हैं, जबकि कानूनी प्रक्रिया अलग से जारी है।

जमीन के सौदों को लेकर क्यों हुई चर्चा? रॉबर्ट वाड्रा का नाम हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन के एक सौदे को लेकर काफी चर्चा में रहा। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, उनकी कंपनी ने 2008 में करीब साढ़े तीन एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी और बाद में इसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेचा गया। एजेंसी ने इस सौदे में कथित गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। अप्रैल 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने मामले में एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लिया और वाड्रा समेत अन्य आरोपियों को समन भेजा। मई 2026 में उन्हें जमानत भी मिली।

फिटनेस और साइकिलिंग का शौक रॉबर्ट वाड्रा की लाइफस्टाइल की बात करें, तो फिटनेस उनकी पब्लिक इमेज का अहम हिस्सा रही है। पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह जिम में वेट ट्रेनिंग करते हैं और कार्डियो के लिए साइकिलिंग, रनिंग व आउटडोर स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्हें बाइक राइडिंग, गोल्फ और फैमिली हॉलीडे भी पसंद हैं।

स्टाइलिश कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल रॉबर्ट वाड्रा का स्टाइल भी लोगों का ध्यान खींचता है। वह अक्सर फॉर्मल कपड़ों से लेकर कैजुअल आउटफिट में नजर आते हैं। और परिवार के साथ ट्रैवल करना भी पसंद है। उनकी लाइफस्टाइल में फिटनेस और फैशन दोनों की झलक दिखती है।