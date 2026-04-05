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प्रियंका चोपड़ा का लॉस एंजिल्स वाला घर अंदर से दिखता है कुछ ऐसा, देखें Inside फोटोज

Apr 05, 2026 06:32 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Priyanka Chopra House Inside Photos: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं और उनकी लक्वजरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं प्रियंका भी अक्सर अपने क्यूट फैमिली मोमेंट्स की फोटोज फैंस के साथ शेयर करती हैं। जिसमे उनके स्वीट होम की झलक भी दिख जाती है।

प्रियंका चोपड़ा का लॉस एंजिल्स वाला घर अंदर से दिखता है कुछ ऐसा, देखें Inside फोटोज

प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपने लुक्स के साथ स्पेशल मोमेंट्स की फोटोज भी शेयर करती रहती हैं। गेट रेडी वाले वीडियोज हो या फिर फैमिली के साथ हॉलिडे एंज्वॉय करना हो प्रियंका के इंस्टाग्राम पर ढेरों फोटोज दिख जाती हैं। इन फोटोज में कई बार बैकग्राउंड में उनके लवली होम की भी झलक होती है। जिसे फैंस जरूर देखना चाहेंगे। तो अगर आप प्रियंका चोपड़ा के घर की इनसाइड फोटोज देखना चाहते हैं तो जरा इन फोटो और वीडियो के बैकग्राउंड को जरूर देख लें। जिसमे उनके घर की झलक नजर आ जाएगी।

प्रियंका का लॉस एंजिल्स वाला लक्जरी होम

हर किसी के लिए उसका घर उसका स्वीट होम भी होता है और ड्रीम होम भी। प्रियंका का स्वीट होम लॉस एंजिल्स में हैं जहां वो अपने हसबैंड निक जोनस और बेटी मालती के साथ रहती हैं। इस घर की कीमत 20 मिलियन से भी ज्यादा है।

प्रियंका चोपड़ा के घर की इनसाइट फोटोज

घर में हैं इतने सारे बेडरूम

वॉग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने अपने घर के बारे में जानकारी शेयर की थी और बताया था कि उनके घर में पूरे सात बेडरूम है। इसके साथ ही काफी सारा खुला स्पेस भी मौजूद है।

प्रियंका चोपड़ा के घर की इनसाइट फोटोजप्रियंका चोपड़ा के घर की इनसाइट फोटोज

बाथरूम की गिनती बेडरूम से भी ज्यादा

यहीं नहीं प्रियंका ने बताया था कि उनके लॉस एंजिल्स वाले घर में पूरे 11 बाथरूम हैं। साथ ही इनफिनिटी पूल और एक बैकयार्ड भी मौजूद है।

प्रियंका चोपड़ा के घर की इनसाइड फोटोज

इंस्टा पोस्ट पर दिख जाती है घर की झलक

प्रियंका चोपड़ा के इंस्टा पोस्ट पर बैकग्राउंड में उनके घर की झलक दिख ही जाती है। जैसे इस फोटो में वो अपने प्यारे पपी के साथ टाइम स्पेंड कर रहीं हैं। व्हाइट कोजी सोफा और ग्रे रग्स के साथ बैक में दिख रहा फायरप्लेस काफी रिलैक्सिंग वाइब्स दे रहा है।

प्रियंका चोपड़ा के घर की इनसाइड फोटोज

वहीं घर का लिविंग रूम काफी वार्म है। जिसमे रस्टिक थीम के साथ शैंपेन वार्म शेड का यूज किया गया है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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Priyanka Chopra

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