प्रिंस विलियम बने ई-रिक्शा ड्राइवर, पीछे बैठीं केट मिडलटन; देखें Video
ब्रिटेन के शाही परिवार से आने वाले प्रिंस विलियम मुंबई में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। लग्जरी गाड़ियों में सफर करने वाले प्रिंस खुद ई-रिक्शा चलाते दिखे, जबकि पत्नी केट पीछे बैठी थीं।
ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। मुंबई पहुंचने पर दोनों का एक ऐसा अंदाज देखने को मिला, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। दरअसल, मुंबई में अर्थशॉट प्राइज 2026 के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए प्रिंस विलियम ने खुद इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाया। खास बात यह थी कि उनकी पत्नी केट पीछे बैठी थीं। दोनों इसी ई-रिक्शा में बैठकर कार्यक्रम की जगह पहुंचे। प्रिंस विलियम और केट का यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है।
भारत दौरे पर प्रिंस विलियम और केट
प्रिंस विलियम और केट मिडलटन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। मुंबई पहुंचने पर दोनों का एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह गए। दरअसल, प्रिंस विलियम खुद इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते दिखे और उनकी पत्नी केट पीछे आराम से बैठी थीं। दोनों इसी रिक्शा से अर्थशॉट प्राइज के कार्यक्रम में पहुंचे थे। आमतौर पर शाही परिवार के सदस्य लग्जरी कारों और खास काफिले में सफर करते हैं। ऐसे में प्रिंस विलियम को खुद ई-रिक्शा चलाते देखना लोगों के लिए काफी दिलचस्प था।
क्या है अर्थशॉट प्राइज?
अर्थशॉट प्राइज पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वाले लोगों और कंपनियों को दिया जाने वाला एक खास अवॉर्ड है। इसकी शुरुआत प्रिंस विलियम ने ही की थी। इसका मकसद ऐसे नए आइडिया और काम को बढ़ावा देना है, जिनसे धरती को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस साल इस अवॉर्ड के लिए दुनिया भर से 15 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। इनमें भारत की दो संस्थाएं भी शामिल हैं- महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी और महिला हाउसिंग ट्रस्ट।
- महिंद्रा इलेक्ट्रिक तीन पहिया गाड़ियों के जरिए आने-जाने का ऐसा विकल्प देने पर काम कर रही है, जिससे प्रदूषण कम हो सके।
- वहीं, महिला हाउसिंग ट्रस्ट ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ काम करता है, जहां तेज गर्मी और बाढ़ जैसी परेशानियों का ज्यादा असर पड़ता है। यह संस्था लोगों को मौसम में होने वाले बदलावों से निपटने के लिए बेहतर तरीके अपनाने में मदद करती है।
पहली बार भारत में हो रहा है अर्थशॉट प्राइज का कार्यक्रम
इस बार अर्थशॉट प्राइज का कार्यक्रम भारत में रखा गया है। खास बात यह है कि पहली बार इस अवॉर्ड का आयोजन भारत में हो रहा है। मुंबई में हुए इस कार्यक्रम में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए फाइनलिस्ट अपने काम के बारे में बता रहे हैं। इस मौके पर प्रिंस विलियम और केट ने अर्थशॉट इम्पैक्ट असेंबली और पहली बार आयोजित हो रहे बच्चों के अर्थशॉट अवॉर्ड्स में भी हिस्सा लिया।
प्रिंस विलियम और केट का स्टाइल स्टेटमेंट
ई-रिक्शा राइड के अलावा प्रिंस विलियम और केट मिडलटन के स्टाइलिश लुक्स भी चर्चा में हैं। केट इस दौरान कहीं फॉर्मल पैंट सूट में नजर आईं तो कहीं उन्होंने खूबसूरत ड्रेसेस से अपने लुक को खास बनाया। वहीं, प्रिंस विलियम भी अपने फॉर्मल अंदाज में दिखे। उन्होंने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ डीप ब्लू कलर की नेहरू जैकेट पहनी थी, जो उनके लुक को एक क्लासी और इंडियन टच दे रही थी।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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