अब बजट में सजाएं घर का हर कोना, प्राइम डे डील्स में होम डेकोर पर पाएं शानदार छूट!
Amazon Prime Day डील्स खुल चुके हैं, इनके प्री डील्स में होम डेकोर पर शानदार डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो सोच क्या रहे हैं, अपनी शॉपिंग शुरू करें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
Amazon Prime Day Pre Deals आ चुके हैं। फैशन से लेकर फर्नीचर, फुटवियर, किचन आइटम, होम डेकोर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सभी पर 85% तक ऑफ मिल जाएगा। इतना ही नहीं इसके साथ एडिशनल बैंक डिस्काउंट्स कैशबैक और बैंक ऑफर जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सेल में Amazon बेहद आसान EMI ऑप्शंस भी दे रहा, जिसका पेमेंट करना होगा बेहद आसान। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और सेल डील्स का फायदा उठाएं!
अगर नया घर लिया है या अपने पुराने घर को नया और मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। इस समय लैंप से लेकर पेंटिंग हो या डेकोर स्टैचू सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। फटाफट जाएं और डील्स का फायदा उठाएं!
ये 10th एनुअल Amazon Prime Day Sale है, 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चलेगा 72 घंटे की सेल में आपको स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फैशन एंटरटेनमेंट सभी कैटेगरी पर शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। यहां 30% से 90% तक ऑफ मिल सकता है। इस शानदार मौके का लाभ उठाएं और इस बार अपना विशलिस्ट फटाफट खाली कर दें!
डिस्काउंट ऑफर्स के साथ कई बैंक ऑफर्स भी हैं जैसे -
SBI और AXIS बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 10% की एडिशनल बचत हो सकती है। इसके अलावा Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर 5% तक कैशबैक भी मिल सकता है।
आधे से कम दाम में खरीदें इंस्टाग्राम ट्रेडिंग लैंप!
इस तरह के एसथेटिक लैंप आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे। अगर आपने इन्हें नहीं खरीदा, तो ये एक अच्छा मौका है। सेल डील्स में इनपर 80% का आकर्षक ऑफ मिल जाएगा, यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इनमें अलग-अलग वैरायटी के लैंप आएंगे, 999 से लेकर 5000 तक के लैंप मिल जाएंगे।
बेडरूम के लिए खरीदें एस्थेटिक साइड टेबल लैंप वो भी बजट में!
साइड टेबल लैंप खरीदने का सोच रहे हैं, तो प्राइम डे सेल एक अच्छा मौका है, इसे हाथ से न जाने दें। इस समय प्रीमियम क्वालिटी के साइड टेबल लैंप आपको आधे से कम दाम में मिल जाएंगे। सेल डील्स का फायदा उठाएं और इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
डेकोरेटिव स्टैचू से सजाएं घर के खाली कोने!
डेकोरेटिव स्टैचू घर के लुक में चार चांद लगा देती है। आजकल अच्छी क्वालिटी के स्टैचू काफी महंगे आते हैं, ये कम से कम 2 से 3 हजार के नीचे नहीं मिलेंगे! परंतु प्राइम डे सेल डील्स में इन्हें 50 से 80% के ऑफ पर बेहद सस्ते में खरीद सकती हैं। जब 2000 की चीज 500 में मिल रही हो तो इंतजार कैसा?
बुद्ध स्टैचू के साथ अब बजट में घर में जोड़े सकारात्मकता!
बुद्ध की स्टेचू सकारात्मक का प्रतीक है। ये घर में सुख शांति और समृद्धि लाते हैं। अगर आपने अभी तक घर में बुद्ध स्टैचू नहीं रखी, तो ये एक अच्छा मौका है! बजट फ्रेंडली प्राइस पर आकर्षक बुद्ध स्टैचू घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इन पर 85% तक का ऑफ मिल जाएगा। इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही ये गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। इन्हें शादी, हाउसवार्मिंग या फिर किसी भी अन्य इवेंट में लोगों को गिफ्ट करने के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं।
भाग्य का द्वार खोल देंगे आउल स्टैचू!
क्या आप जानते हैं उल्लू के स्टैचू को समृद्धि का संकेत माना जाता है। लोग इन्हें होम डेकोर की तरह सजाते हैं। मगर असल में ये सुख, समृद्धि और लक्ष्मी को घर में आकर्षित करता है। अगर आपके घर में एक भी ऐसी स्टैचू नहीं है, तो इस समय सेल डील में इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। सिंगल आउल स्टैचू से लेकर फैमिली स्टैचू तक आपको हर वैरायटी का डेकोर स्टैचू आराम से मिल जाएगा।
घर को सकारात्मक और आकर्षक रखेंगे हैंगिंग डेकोर!
बहुत से लोगों के घर में अपने हैंगिंग डेकोर देखा होगा। लिविंग एरिया से लेकर बालकनी तक लोग अलग-अलग तरीके के हैंगिंग डेकोर से घर सजाते हैं। Amazon पर ऐसे ही कई हैंगिंग डेकोर उपलब्ध हैं, वो भी आपके बजट में! सेल डील्स में इन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा इन शानदार ऑफर्स का लाभ उठाएं और अपना पसंदीदा डेकोर बिना अधिक खर्च के घर मंगवाएं!
बिना अधिक खर्च के बोरिंग दीवारों में नई जान डाल देंगी ये वॉल पेंटिंग्स!
अगर आपके घर की दीवारें भी खाली और बोरिंग हैं, तो इन पेंटिंग्स पर एक नजर जरूर डालें! सेल डील्स में इन्हें 85% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं। यानी बेहद सस्ते में आपकी बोरिंग दीवारें फिर से नई हो जाएंगी। इससे पहले की प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो इन शानदार डील्स का फायदा जरूर उठाएं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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