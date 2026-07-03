किचन ऑर्गेनाइजर्स पर चल रहे शानदार ऑफर्स का उठाएं लाभ: यहां खरीदें 8 बेहतरीन विकल्प
प्राइम डे डील्स में किचन ऑर्गेनाइजर्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, तो क्यों न आप अभी अपने किचन को दें एक नया लुक वो भी बजट में!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर मेरी तरह आपका किचन भी अस्त व्यस्त रहता है, तो Amazon prime day डील्स एक्सप्लोर करना न भूलें! इस समय किचन ऑर्गेनाइजर्स से लेकर, कंटेनर्स, स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स, मिक्सर ग्राइंडर आदि जैसे किचन एसेंशियल पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ये सभी प्रोडक्ट 50 से 90% तक के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएंगे, अपना पसंदीदा प्रोडक्ट घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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Lyrovo के 2 टायर स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजर रैक को किचन में किसी भी कोने में ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। ये उपभोक्ताओं का पसंदीदा विकल्प है, इसे काफी लोगों ने आर्डर किया है। ये न केवल सामान रखने के काम आएगा बल्कि ये देखने में भी एस्थेटिक विकल्प है। वहीं इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, इसलिए लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इस समय इस पर 46% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का लाभ उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
ABJA वुडन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर किचन को मॉडर्न और एस्थेटिक लुक देंगे। आप इसे किचन काउंटर पर किसी भी कॉर्नर एरिया में आराम से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। ये आजकल इंस्टाग्राम पर काफी ट्रेडिंग हैं, और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजर से हटकर किचन को एक नया लुक देंगे। इस ऑर्गेनाइजर में एडजेस्टेबल रैक आएंगे, जिन्हें आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकती हैं। वहीं मेटल स्टैंड पर लगे वुडन फ्लोर ड्यूरेबल हैं, इन्हें लंबे इस्तेमाल के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा।
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इस वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर को किचन में दो तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें ऊपर की तरफ रैक आएंगे और नीचे की तरफ हुक्स लगे हुए हैं, तो ऊपर रैक पर मसालों के डब्बे और नीचे पैन, स्पैचुला, कैंची आदि जैसी किचन में इस्तेमाल आने वाली चीजें आराम से टांग सकते हैं। ये देखने में भी एस्थेटिक है और किचन को मॉडर्न लुक देगा। अगर आपका काउंटर पर जगह नहीं बजती तो इस तरह का वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइज खरीद सकती हैं।
इस 2 रैक वाले वुडन ऑर्गेनाइजर को लोगों ने बेहद पसंद किया है। वुडन मटेरियल से तैयार ये ऑर्गेनाइजर किचन के ओवरऑल लुक को बढ़ावा देगा। विशेष रूप से अगर आपका किचन छोटा है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स किचन में अधिक जगह बनाने के साथ ही सुंदरता जोड़ते हैं। इसका वुडन मटेरियल ड्यूरेबल है, जिसे लंबे इस्तेमाल के बाद भी कोई खास नुकसान नहीं होगा। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
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PRIVESH का स्टेनलेस स्टील वेजिटेबल ट्रॉली स्टोरेज रोजाना फल सब्जियां रखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इनमें नीचे की ओर चक्के लगे हैं, आप इन्हें आराम से इधर से उधर मूव कर सकती हैं। ज्यादातर किचन में सब्जियां काउंटर टॉप पर रखी होती हैं, जो देखने में अच्छा नहीं लगतीं! इस तरह के स्टेनलेस स्टील ट्राली को किचन के किसी भी कॉर्नर में नीचे की ओर ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। इस तरह किचन क्लीन ऑन फ्रेश दिखता है। इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे कुछ नहीं होगा। साथ ही ये ट्रॉली काफी बड़ी है, इसमें पर्याप्त जगह मिल जाएगी।
इस स्टेनलेस स्टील ऑर्गेनाइजर को आप अलग-अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 इन 1 ऑर्गेनाइजर सभी भारतीय घरों में होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहां रोटी पराठे तो रोजाना बनते हैं। खासकर किचन में चकला, बेलन और तवा को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखने में ये आपकी मदद करेंगे। यह किचन में किसी भी कॉर्नर स्पेस में आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए अलग से जगह की भी जरूरत नहीं है और इस समय 40% के ऑफ पर केवल 299 रुपए में उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं।
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UNIFY के इस स्टेनलेस स्टील किचन ऑर्गेनाइजर को आप सभी अपने अनुसार किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें 3 रैक आएगा, जिसमें पर्याप्त जगह मिल जाती है। इस पर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे सभी डब्बे आराम से ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखे जा सकते हैं। अगर आपका किचन भी अक्सर बिखरा हुआ रहता है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर जरूर खरीदें। छोटे किचन वालों के लिए तो ऐसा ऑर्गेनाइजर मैजिकल साबित हो सकता है।
2 रैक वाले इस ऑर्गेनाइजर स्टैंड की मदद से आप अपने किचन को एक मॉडर्न टच दे सकती हैं। ये ड्यूरेबल स्टोरेज ऑर्गेनाइजर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस छोटे से ऑर्गेनाइजर पर मसालों से सभी डब्बे आराम से आ जाएंगे। अगर ऐसे ऑर्गेनाइजर काउंटर पर रखे हों, तो महिलाएं चीजें इस्तेमाल करने के बाद उन्हें उनकी सही जगह पर रख देती हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 74% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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