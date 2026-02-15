Hindustan Hindi News
8 कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली ऑफिस फुटवियर: यहां आधे दाम पर करें इनकी शॉपिंग

Feb 15, 2026 03:20 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
रोजाना ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान पैरों को रिलैक्स्ड रखना है, तो ऑफिस फुटवियर के ये 8 विकल्प ट्राई करें। इन सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

अगर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आपके पैर भी जल्दी थक जाते हैं, तो अपना फुटवियर बदलने पर विचार करें। हो सकता है आप गलत फुटवियर का इस्तेमाल कर रही हों। Amazon पर कंफर्टेबल ऑफिस फुटवियर्स के कई विकल्प उपलब्ध हैं, सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। वहीं इनका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

CANVI SFYLISH की ये सैंडल एक आरामदायक विकल्प है, खासकर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। ये ऑफिस फुटवियर कंफर्टेबल और ड्यूरेबल है। इसका गद्देदार सोल टखनों को भी रिलैक्स्ड रखता है। साथ ही इसमें एक अन्य पैटर्न भी मिल जाएगा, अपने पसंद अनुसार इसे 57% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

BATA का ये ब्लॉक हील सैंडल एक परफेक्ट ऑफिस वियर फुटवियर है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। इसमें आपको कंफर्टेबल हिल भी मिल जाएंगे। इसका बनावट आपके पैरों के शेप अनुसार तैयार किया गया है, जिससे पैर पूरी तरह रिलैक्स्ड रहते हैं। अगर आप लंबे समय से ऑफिस फुटवियर की तलाश में हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें।

Shoetopia का कोल्हापुरी स्टाइल इन फ्लैट सैंडल को कुर्ती और सलवार सूट्स के साथ ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं। इसका सोल गद्देदार है, जो पैरों पर पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस होता है। ये फ्लैट स्लिपर कंफर्टेबल और फैशनेबल है, जिसे आप अलग-अलग आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस समय ये 67% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

Bata का slip on sandal एक बेहद सिंपल और स्टाइलिश ऑप्शन है। खासकर ये वर्किंग महिलाओं को यह बेहद पसंद आएगा। ये फ्लैट सैंडल पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होता है। इस प्रकार ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान कम से कम थकान होता है। वहीं इसका कलर काफी यूनिक है और महिलाओं ने इसे बेहद पसंद किया है। डेली वियर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।

डेली वियर के लिए सिंपल और आकर्षक सैंडल की तलाश है, तो यह विकल्प ट्राई कर सकती हैं। ये एक आरामदायक और स्टाइलिश ऑप्शन है, जो वर्किंग महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। इसका गद्दार सोल, पैरों पर लंबे घंटों तक आरामदायक महसूस होता है और थकान की संभावना को कम कर देता है। इस सैंडल को किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं, एथनिक से लेकर वेस्टर्न तक ये सभी के साथ अट्रैक्टिव लगेगी।

Bata की स्लिप ऑन सैंडल एक आकर्षक विकल्प है। सिंथेटिक मटेरियल से तैयार इस सैंडल में क्रिस क्रॉस स्टाइल देखने को मिलेगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। ये सैंडल दिखने में जितनी अट्रैक्टिव है, उतनी ही आरामदायक भी है। इस सैंडल को किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं, एथनिक से लेकर वेस्टर्न तक ये सभी के साथ अट्रैक्टिव लगेगी। 40% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

ये क्रॉस स्ट्रैप फ्लैट सैंडल मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसे आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज, ये पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखेंगे। साथ ही इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 75% का आकर्षक ऑफ उपलब्ध है।

ये ब्लॉक हील आपके पैरों पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। फ्रंट क्लोजर और ब्लॉक हील्स फॉर्मल वियर के साथ परफेक्ट लगेगी। ये फुटवियर फॉर्मल पार्टी और मीटिंग्स के दौरान एक आकर्षक लुक देगी। इसे महिलाओं ने से काफी पसंद किया है, अगर आप भी अक्सर फॉर्मल इवेंट्स अटेंड करती हैं, तो एक ऐसा फुटवियर आपके पास जरूर होना चाहिए। इस समय ये 60% के ऑफ पर उपलब्ध है, साथ ही इसमें आपको अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Healthy Lifestyle

