लोहड़ी सेलिब्रेशन में आपके लुक में चार चांद लगा देंगे ये पार्टी वियर कुर्ता सेट्स

संक्षेप: अगर आपने अभी तक लोहड़ी आउटफिट आर्डर नहीं की है, तो ये आखिरी मौका है। आज ही इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर करें, ताकि समय से ये डिलीवर हो जाएं।

लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की है, तो ये आखिरी मौका है। Amazon पर फेस्टिव वियर कुर्ता सेट्स की कई वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं (lohri outfits)। 50 से 80% के आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के साथ ये फैंसी कुर्ता सेट्स आपको फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ उपलब्ध मिलेंगे। तो ज्यादा इंतजार न करें, अपना पसंदीदा विकल्प आज ही ऑर्डर करें।

सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का कलर काफी यूनिक है। ये एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। सिंपल और एलिगेंट होने के साथ ही ये बेहद अट्रैक्टिव भी हैं। इस तरह के खूबसूरत आउटफिट मार्केट में काफी महंगे आते हैं, परंतु इस समय अमेजॉन इन पर 69% का ऑफ दे रहा है। केवल 799 में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

KLOSIA ब्रांड का ये खूबसूरत कुर्ता सेट लोहड़ी के त्योहार पर कैरी करने के लिए बेस्ट विकल्प है। इसकी आरामदायक फैब्रिक और इसका डिजाइन दोनों ही कमाल का है। इसे लोगों ने बेहद पसंद किया है। अगर आपने अभी तक अपनी आउटफिट आर्डर नहीं की है, तो ये एक आखरी मौका है इसे आज ही ऑर्डर करें। इस समय यह 82% के ऑफ पर उपलब्ध है।

इस बार त्योहार पर सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार VREDEVogel का ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लग रही है, साथ ही इसमें ऑर्गेंजा का दुपट्टा मिल जाएगा। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जिन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इन्हें आधे दाम पर आर्डर कर सकती हैं।

लोहड़ी के फंक्शन में कैरी करने के लिए ये सलवार सूट एक अच्छा विकल्प है। इसके साथ दुपट्टा मिल जाएगा जिसपर बांधनी प्रिंट बने हुए हैं। इसका लुक कमाल का है, एक अट्रैक्टिव फेस्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। इसपर 82% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा।

MOKOSH ब्रांड का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट फेस्टिव वाइब दे रहा। इसका एलिगेंट कलर लोहड़ी में ट्रेडिशनल लुक के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर सिंपल लुक में भी स्टाइलिश दिखना है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। इसके दुपट्टे पर भी एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसे अधिक आकर्षक बना रही है। इसमें आपको कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

गुलाबी रंग के इस खूबसूरत कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयड्री आप सभी को बेहद पसंद आएगी। ये इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही हैं। सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार हल्की और आरामदायक है, इसे आराम से गर्म मौसम में भी कैरी कर सकती हैं। महिलाओं के अलावा लड़कियों को भी ये काफी पसंद आएगा। तो 77% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत अनारकली कुर्ता सेट एक यूनिक और ट्रेडीशनल आउटफिट है। इसमें कंट्रास्ट में दुपट्टा आएगा जो इस आउटफिट के आकर्षण का केंद्र है। दुपट्टे पर भी एंब्रॉयडरी की गई है, जो देखने में काफी आकर्षक लग रही। त्योहार पर ट्रेडिशनल लुक कैरी करना है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ऑर्डर करें। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं।

