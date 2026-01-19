Hindustan Hindi News
Price Drop Alert on New Balance Shoes: आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर्स के साथ करें इनकी शॉपिंग

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale में जूतों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। New Balance के जूतों पर 40 से 60% तक ऑफ मिल जाएगा। ये एक अच्छा मौका है, इसे हाथ से न जाने दें।

Jan 19, 2026 04:09 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या रनिंग और जॉगिंग पर जाना हो या फिर कहीं ट्रिप प्लान करनी हो, न्यू बैलेंस के जूते बेस्ट विकल्प हैं। New Balance के जूतों का प्राइस सामान्य से थोड़ा अधिक है, परंतु इनकी क्वालिटी और इसका स्टाइल दोनों ही कमाल है। इस समय चल रहे Amazon Great Republic Day Sale में जूतों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। New Balance के जूतों पर 40 से 60% तक ऑफ मिल जाएगा। ये एक अच्छा मौका है, इसे हाथ से न जाने दें।

New Balance के स्नीकर शू का डिजाइन आकर्षक है, ये आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये लाइटवेट और कंफर्टेबल है। इसका गद्देदार सोल पैरों पर आरामदायक महसूस होता है। इन्हें शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के अलावा कैजुअल आउटफिट के साथ स्टाइल करें। Republic Day Sale में इनपर 49% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इन्हें लगभग आधे दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

रनिंग शू की तलाश है, तो ये विकल्प ट्राई कर सकती हैं। ये आराम से आपके बजट में आ जाएंगी, यह पूरी तरह पॉकेट फ्रेंडली है। इसपर 67% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, यानी आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। वॉक पर जाना हो या रनिंग करनी हो ये एक परफेक्ट विकल्प साबित होगा। ये कंफर्टेबल लाइटवेट जूता ड्यूरेबल है और लंबा चलेगा।

स्टाइल और कंफर्ट दोनों चाहिए तो New Balance का ये जूता ट्राई करें। ये देखने में काफी स्टाइलिश है और उतना ही कंफर्टेबल भी है। इसका गद्दार सोल पैरों पर आरामदायक महसूस होता है और पूरे दिन पैरों को सपोर्ट देता है। वहीं इसकी स्टेबिलिटी शारीरिक गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना को कम कर देती है। आप इसे कैजुअल आउटफिट के साथ आराम से स्टाइल कर सकते हैं।

जूतों का शौक है, तो New Balance का ये स्नीकर शू आपके कलेक्शन में शामिल होना चाहिए। Amazon Great Republic Day Sale Deals में इनपर 40% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें। स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए समय रहते इन्हें ऑर्डर करें। वर्कआउट से लेकर रनिंग तक आप इन्हें आराम से कैरी कर सकते हैं। ये पैरों को फुल सपोर्ट देंगे।

New Balance का ये स्नीकर शू कंफर्टेबल और स्टाइलिश ऑप्शन है। इसकी क्वालिटी और कंफर्ट दोनों कमाल के हैं। साथ ही साथ ये देखने में भी स्टाइलिश है। इसे किसी भी कैजुअल आउटफिट के साथ आराम से स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो Republic Day Sale डील्स का फायदा उठाएं और इन्हें 48% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर करें।

न्यू बैलेंस का जूता लेने पर विचार कर रहे हैं, पर अक्सर प्राइस देखकर रुक जाते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Amazon Great Republic Day Sale Deals में इनपर 45% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। ये मौका बार बार नहीं आयेगा, इसे आज ही ऑर्डर करें। इनका गद्दार सोल और इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों को स्थिरता देती है, जिससे गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना बेहद कम हो जाती है।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
