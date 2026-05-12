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काम की बात: अलर्ट! महीने में 1-2 बार ऐसे जरूर करें कुकर की सफाई, वरना हो सकता है भयानक विस्फोट

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Tips To Prevent Cooker Blast: कुकर इस्तेमाल करते हुए उसकी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। महीने में कम से कम 1-2 बार आपको इस तरह डीप क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए, ताकि आगे किसी भी तरह का खतरा ना हो।

अलर्ट! महीने में 1-2 बार ऐसे जरूर करें कुकर की सफाई, वरना हो सकता है भयानक विस्फोट

प्रेशर कुकर का इस्तेमाल लगभग हर भारतीय रसोई में होता है। दाल-चावल बनाने से ले कर आलू उबालने तक, इसके कई छोटे-बड़े यूज हैं। लेकिन लगातार इस्तेमाल के बाद अगर इसकी सही से साफ-सफाई ना की जाए, तो आगे चलकर एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जी हां, अगर कुकर को ठीक से क्लीन ना किया जाए तो इसमें तेल, गंदगी और खाने के कण जमा होने लगते हैं, जो आगे चलकर सीटी ब्लॉक होने, प्रेशर बनने और यहां तक कि कुकर ब्लास्ट जैसी खतरनाक स्थिति की वजह बन सकते हैं। इसके लिए कुकर को सिर्फ ऊपर से धोना काफी नहीं है, बल्कि इसकी डीप क्लीनिंग की जरूरत है, जो आप महीने में 1-2 बार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

कुकर की सीटी को ऐसे करें डीप क्लीन

प्रेशर कुकर की सीटी को डीप क्लीन करना सबसे जरूरी होता है। क्योंकि अगर इसमें खाने के कण फंसे रह जाएं, तो भाप ठीक तरीके से बाहर नहीं निकल पाती और जरूरत से ज्यादा प्रेशर बनने का खतरा हो जाता है। इसे क्लीन करने के लिए एक टूथपिक या पतली पिन लें और सीटी के किनारों में डालकर अच्छे से साफ करें। इसके बाद एक कटोरी गर्म पानी में थोड़ा सा व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका मिलाएं। इस मिक्सचर में कुकर की सीटी को 10-15 मिनट के लिए डुबोकर छोड़ दें।

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काम की टिप: विनेगर और पानी के मिक्सचर से सीटी को बाहर निकालने के बाद इसे ब्रश की मदद से रगड़कर एक बार डीप क्लीन कर लें। इसमें जमी सारी गंदगी और खाने के कण आराम से बाहर निकल जाएंगे।

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वेंट होल को ऐसे साफ करें

सीटी निकालने के बाद वेंट होल की सफाई करना भी जरूरी होता है क्योंकि इसी रास्ते भाप बाहर निकलती है। इसलिए महीने में कम से कम एक या दो बार एक पतली पिन, टूथपिक या सुई की मदद से वेंट होल को जरूर क्लीन कर लें। सफाई के बाद चेक कर लें कि होल पूरी तरह से खुला हुआ हो।

रबड़ गैस्केट को ना करें नजरअंदाज

प्रेशर कुकर की रबर अगर ढीली हो जाए या कहीं से कट-फट जाए, तो कुकर सही से सील नहीं होता। इसलिए इसे चेक करते रहें, अगर कोई क्रैक या ढीलापन दिखे तो तुरंत उसे चेंज करें। अगर रबर सही है तो एक बाउल में ठंडा बर्फ वाला पानी लें और उसमें इसे कुछ देर भिगोकर रख दें। इससे रबर टाइट रहेगी और कुकर सही से सील होगा।

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कुकर के इस्तेमाल से पहले ये चीजें जरूर चेक करें

प्रेशर कुकर के इस्तेमाल से पहले हमेशा चेक करें कि उसमें जरूरत से ज्यादा पानी या खाना तो नहीं भरा गया है। बहुत ज्यादा भरने से भी प्रेशर बढ़ सकता है। साथ ही अगर कुकर से अजीब आवाज आ रही है, सीटी सही से काम नहीं कर रही या फिर रबर कटी फटी हुई है, तो इन चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। साथ ही कुकर की नियमित साफ-सफाई के साथ महीने में 1-2 बार डीप क्लीनिंग भी जरूर करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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