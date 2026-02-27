OSWAL BOOKS: कम समय में स्मार्ट तरीके से करें NEET 2026 की तैयारी

2026 में NEET की परीक्षा देने वाले हैं, तो OSWAL BOOKS को एक मौका जरूर दें। इनके NCERT फोकस्ड क्वेश्चन बैंक, पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर आदि जैसे कई हेल्पफुल रिसोर्स आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगे।

NEET की परीक्षा की तैयारी काफी कठिन है, परंतु गलत रिसोर्स का चयन इन्हें अधिक मुश्किल बना देता है। सही किताब, गाइड, मॉक पेपर्स और क्वेश्चन बैंक तैयारी के दौरान एक सच्चा शिक्षक साबित हो सकता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी हो आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, केवल सही और जरूरी जानकारी हो तो आपके लिए कड़ी से कड़ी परीक्षा पास करना भी आसान हो जाता है। खासकर NEET के विद्यार्थी के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। क्लास 11वीं और 12वीं के NCERT की किताब को आप जितनी बार पढ़ें फाउंडेशन उतना मजबूत होगा। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए क्वेश्चन बैंक्स सॉल्व करें।

2026 में NEET की परीक्षा देने वाले हैं, तो OSWAL BOOKS को एक मौका जरूर दें। इनके NCERT फोकस्ड क्वेश्चन बैंक, पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर आदि जैसे कई हेल्पफुल रिसोर्स आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगे। ये NEET एग्जाम पैटर्न को समझने में आपकी मदद करेंगे।

NCERT से बनाएं मजबूत फाउंडेशन

एग्जाम पैटर्न समझने में मदद करेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स

बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए करें रेगुलर प्रैक्टिस

कॉन्फिडेंट रहने में मदद करेंगे मॉक टेस्ट पेपर्स

मजबूत रखें 12th बोर्ड्स की तैयारी

NEET की तैयारी के साथ-साथ 12th बोर्ड्स की पढ़ाई पर फोकस करें। दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। बोर्ड्स के सिलेबस NEET एग्जाम में काम आयेंगे। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, इस तरह दोनों एग्जाम्स को समझना आपके लिए आसान रहेगा।