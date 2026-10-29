नरेंद्र मोदी कहां तक पढ़े हैं? जानें उनकी डिग्री, पसंदीदा खाना और फिटनेस रूटीन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई से लेकर उनकी डाइट और फिटनेस रूटीन तक, उनकी जिंदगी से जुड़ी कई बातें लोगों की दिलचस्पी का विषय रहती हैं। जानिए उनकी एजुकेशन, पसंदीदा खाने और रोजमर्रा की आदतों के बारे में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देश-विदेश में भाषण देते और बड़े फैसले लेते तो कई बार देखा होगा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ाती हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है और छात्र जीवन में किस विषय में डिग्री हासिल की थी? इसके अलावा, उनके खाने-पीने की आदतें और खुद को फिट रखने का तरीका भी चर्चा में रहता है। व्यस्त शेड्यूल के बीच वह अपनी दिनचर्या कैसे संभालते हैं और उन्हें खाने में क्या पसंद है? आइए, नरेंद्र मोदी की पढ़ाई से लेकर उनकी लाइफस्टाइल तक की कुछ खास बातें जानते हैं।
कहां तक पढ़े हैं नरेंद्र मोदी?
नरेंद्र मोदी की स्कूल की पढ़ाई गुजरात के वडनगर में हुई। उन्होंने साल 1967 में स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की और राजनीति विज्ञान में बीए और एमए की डिग्री हासिल की।
- बीए की पढ़ाई: नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में बीए किया। उनके चुनावी कागजों के अनुसार, उन्होंने साल 1978 में यह डिग्री हासिल की थी।
- एमए की डिग्री: बीए के बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में एमए किया। उनके चुनावी कागजों में इस डिग्री का साल 1983 दर्ज है।
खाने में क्या पसंद है नरेंद्र मोदी को?
नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं और सादा खाना पसंद करते हैं। एक बातचीत में उन्होंने बताया था कि उन्हें खिचड़ी काफी पसंद है। अपने शुरुआती दिनों में वह खुद भी खाना बनाया करते थे। उन्होंने यह भी बताया था कि लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने के दौरान जहां जो खाना मिला, उन्होंने वही खाया। उनके पसंदीदा खाने की बात हो, तो खिचड़ी और पोहा का जिक्र अक्सर होता है। इसके अलावा, उन्होंने सहजन की पत्तियों से बने पराठे (मोरिंगा पराठे) खाने के बारे में भी बताया था। हालांकि, नरेंद्र मोदी का खाने का कोई तय मेन्यू नहीं है। वह खुद बता चुके हैं कि वह किसी फिक्स डाइट को फॉलो नहीं करते।
योग और एक्सरसाइज से खुद को रखते हैं एक्टिव
नरेंद्र मोदी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में योग को काफी अहमियत देते हैं। वह कई बार योग और फिट रहने के महत्व पर बात कर चुके हैं। उनकी सुबह जल्दी शुरू होती है। वह योग के साथ प्राणायाम भी करते हैं। इसके अलावा, सुबह टहलना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनका मानना है कि काम कितना भी हो, खुद के लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी है।
कैसी होती है नरेंद्र मोदी की रोज की जिंदगी?
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन काफी व्यस्त रहता है। उन्हें बैठकों में हिस्सा लेने, कार्यक्रमों में जाने और देश-विदेश की यात्राएं करने के बीच कई जरूरी काम पूरे करने होते हैं। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सुबह वह अखबार पढ़ते हैं, ईमेल देखते हैं और लोगों के मैसेजेस भी पढ़ते हैं। इससे उन्हें दिन की शुरुआत में ही जरूरी बातों की जानकारी मिल जाती है।
- नरेंद्र मोदी कई बार अपनी जिंदगी को सादा रखने की बात भी कह चुके हैं। उनके कपड़ों और खाने-पीने की पसंद की भी अक्सर चर्चा होती है। काम के सिलसिले में वह देश के अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं।
- इसके अलावा, वह उपवास भी रखते हैं। एक बातचीत में उन्होंने बताया था कि नवरात्रि के दौरान वह नौ दिनों तक उपवास करते हैं।
यंग जेनरेशन क्या टिप्स ले सकती है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइफस्टाइल से यंग जेनरेशन कई बातें सीख सकती है।
- बिजी शेड्यूल के बीच योग, एक्सरसाइज और सुबह जल्दी उठने की आदत से दिन को बेहतर तरीके से शुरू करने की सीख मिलती है।
- सादा खाना खाना और अपनी डाइट को लेकर जागरूक रहना भी जरूरी है।
- इसके साथ ही, रोज अखबार पढ़ना और नई जानकारियां हासिल करना नॉलेज बढ़ाने में मदद कर सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें