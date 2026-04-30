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प्लास्टिक स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स घर को रखें क्लीन और फ्रेश, आज ही मंगवाएं

Apr 30, 2026 11:47 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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Amazon पर अलग अलग कैपेसिटी और साइज के स्टोरेज बॉक्स की वैरायटी उपलब्ध है, ये रोजाना के काम काज को आसान बना देंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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घर में रोजाना के कपड़े, बच्चों के खिलौने आदि इधर उधर बिखरे रहते हैं, गेस्ट आ जाए तो जल्दी जल्दी साफ सफाई में लगना पड़ता है। घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए गेस्ट का इंतजार क्यों करना, जब आपके पास प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स के ये बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। Amazon पर अलग अलग कैपेसिटी और साइज के स्टोरेज बॉक्स की वैरायटी उपलब्ध है, ये रोजाना के काम काज को आसान बना देंगे। तो इंतजार कैसा? डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

प्लास्टिक स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स घर को रखें क्लीन और फ्रेश, आज ही मंगवाएं
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Nayasa lego print स्टोरेज बॉक्स ढक्कन के साथ आयेगा। 5 लीटर की कैपेसिटी वाले इस बॉक्स में 2 पीस आयेंगे। बच्चों के कपड़े हो या पूजा का सामान ये घर की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे। इन्हें BPA फ्री मैटेरियल से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है।

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ये स्टोरेज बॉक्स ड्रॉअर बच्चों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, अगर उनके स्टडी टेबल पर स्टेशनरी इधर-उधर बिखरी रहती है, तो उन्हें ये खरीद कर दें। इन में छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है। इसके अलावा इस्तेमाल में आने वाले घर की चीजें भी इनमें रख सकते हैं। ये न केवल काम की चीज है, बल्कि यह देखने में भी बेहद एसथेटिक है। आजकल यह काफी ट्रेडिंग है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं।

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प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये रेक्टेंगुलर स्टोरेज बॉक्स 50 लीटर की कैपेसिटी के साथ आयेगा। इस पर 3 साल की वारंटी भी मिल रही है, तो आओ बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें बच्चों के कमरे, पूजा रूम, लिविंग एरिया या फिर किचन कहीं पर भी रख सकते हैं। इनमें रखी चीजें पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। वहीं ये काफी स्पेशियस भी है, और इनमें बहुत सारा नियमित सामान आराम से आ जाएगा।

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3 पीस सेट प्लास्टिक स्पेस सेवर स्टोरेज बॉक्स आपके बहुत काम आएगी। मेडिसिन, स्किन केयर या फिर बच्चों के डायपर, कपड़े और उनका अन्य सामान इनमें आराम से रख सकते हैं। इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अंदर रखी चीजें दिखाई देती हैं, इस तरह आपको हर डब्बा खोलकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये ढक्कन के साथ आयेगा, इसमें रखे समान धूल गंदगी से बचे रहते हैं।

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घर में बच्चे हैं और उनके खिलौने इधर-उधर बिखरे रहते हैं, या फिर आपको स्नैक्स रखना हो, इस ऑर्गेनाइजर बॉक्स का इस्तेमाल करें। इसकी प्लास्टिक ड्यूरेबल है, लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी खराब नहीं होगी। इनमें चक्के लगे हैं, जरूरत अनुसार इन्हें इधर उधर मूव कर सकते हैं। इस समय 34% के ऑफ ओर ये बेहद सस्ते में मिल रहा है।

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Kuber Industries का मल्टीपरपज स्टोरेज कंटेनर आप सभी को बेहद पसंद आएगा। 3 सेट के इस कंटेनर बॉक्स में नियमित इस्तेमाल के कपड़े, मंदिर की चीजें, बच्चों के खिलौने और अन्य एसेंशियल आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ टाइट ढक्कन आएगा, इस तरह आपका समान पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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