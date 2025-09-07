पितृ पक्ष में इन चीजों को खाने की होती है मनाही, मान्यतानुसार पितर हो जाते हैं नाराज pitru paksha 2025 what to eat and avoid know what rules to follow, लाइफस्टाइल - Hindustan
पितृ पक्ष में इन चीजों को खाने की होती है मनाही, मान्यतानुसार पितर हो जाते हैं नाराज

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के दौरान पितरों की पूजा और तर्पण के साथ ही पूरे 16 दिन नियम और धर्म के साथ रहा जाता है। इस दौरान काफी सारी चीजों को ना करने और ना खाने की मनाही होती है। जानें कौन से फूड खाने से बचना चाहिए।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:06 PM
हिंदू धर्म में पितृ पक्ष के 16 दिन खास होते हैं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन महीने की अमावस्या तक पितृ पक्ष होता है। इन 16 दिनों में हिंदू पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं और पिंड दान के जरिए ना केवल उन्हें मुक्ति दिलाते हैं बल्कि पितरों की तृप्ति से आशीर्वाद भी मिलता है। पितृ पक्ष में पितरों को कई सारी चीजें खाने के लिए ऑफर की जाती। लेकिन इन दिनों केवल पितरों को तर्पण ही नहीं दिया जाता बल्कि कई सारी चीजों को खाने-पीने की मनाही भी होती है।

सात्विक भोजन करना है जरूरी

पितरों का श्राद्ध कर्म करने के साथ ही मन का शुद्ध होना भी जरूरी है। इसलिए सात्विक भोजन खाने और तामसिक और राजसिक भोजन को ना खाने पर जोर दिया जाता है। इस तरह के खाने से मानसिक शांति नहीं मिलती है और मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। जिससे मन आध्यात्म और पूजा में नहीं लगता। इसलिए सात्विक भोजन को खाने की इजाजात दी जाती है। जिससे कि आसानी से खाना डाइजेस्ट हो और मन शुद्ध बना रहे।

पितृ पक्ष में कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए

पितृ पक्ष के दौरान जो लोग पितरों की पूजा करते हैं। उन्हें सफेद चन, काला चना, मसूर की दाल, काली उड़द दाल, काले सरसों के दाने, जीरा, काला नमक को खाने से मना किया गया है। साथ चावल, गेंहू और चने का सत्तू भी पितृ पूजन के दौरान नहीं खाना चाहिए।

इन सब्जियों को खाना है मना

इसके अलावा कुछ खास तरह की सब्जियों को खाना भी पितृ पक्ष में अच्छा नहीं माना जाता। इसमे बैंगन, करेला, खीरा, लहसुन और प्याज शामिल हैं। इन सबको तामिसक भोजन माना गया है। अरबी, मूली, आलू को भी पितृ पूजन के दौरान खाना मना किया गया है।

इन फूड्स को भी खाना है मना

सब्जियों के अलावा इन फूड्स को खाना भी पितृ पक्ष के दौरान मना किया जाता है। जैसे पान और बासी भोजन।

इन चीजों को करने की होती है मनाही

पितृ पक्ष के दौरान नये काम को शुरू करना मना होता है। यहां तक कि नये कपड़े खरीदना और पहनना भी मना होता है। साथ ही नाखून काटना, बाल काटना भी मना होता है। मान्यता है कि इससे पितर नाराज होते हैं। वहीं दरवाजे पर आए पशु, पक्षी या इंसान को भूखा-प्यासा नहीं जाने देना चाहिए।

