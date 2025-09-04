पितृ पक्ष में महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम, पूर्वज हो जाते हैं नाराज pitru paksha 2025 rules to follow 7 things men and women both should do and donts, लाइफस्टाइल - Hindustan
पितृ पक्ष में महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम, पूर्वज हो जाते हैं नाराज

Pitru Paksha 2025: आश्विन महीने के शुरुआत के साथ ही पितृ पक्ष भी शुरू हो जाता है। इन 15 दिनों में पितरों यानी पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है। इसके साथ ही सारे शुभ काम, नए काम को शुरू करने की मनाही होती है। और साथ ही घर में पितृ पक्ष के दौरान कुछ कामों को महिला और पुरुष दोनों को ही नहीं करने चाहिए।

शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि के बाद पूरे 15 दिन पितृ पक्ष होता है। इन 15 दिनों में पूर्वजों यानी पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। 7 सितंबर को पूर्णिमा के साथ ही पितृ पक्ष शुरू हो जाएगा। आश्विन महीने के इन पंद्रह दिनों में शास्त्रों में कई सारे कामों को करना मना किया गया है। मान्यता है कि इन कामों को करने से घर के पूर्वज नाराज होते हैं। आमतौर पर घर के कामकाज की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। जिसकी वजह से इन कामों को भी महिलाओं के ना करने से जोड़ा जाता है। लेकिन पितृपक्ष में महिला और पुरुष दोनों को ही इन कामों को नहीं करना चाहिए।

घर में वाद-विवाद

पितृ पक्ष के दौरान घर के पूर्वजों की शांति के लिए दान-पुण्य किया जाता है। इन 15 दिनों में वाद-विवाद से बचकर घर के पुरुष और महिला हर किसी को प्रेम, सद्भाव से रहना चाहिए।

शाम के समय ना करें साफ-सफाई

आमतौर पर शाम के वक्त साफ-सफाई करना मना है। लेकिन पितृ पक्ष के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय झाड़ू-पोछा जैसे सफाई के काम ना हो।

पीरियड्स में ना बनाएं खाना

मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान अगर महिला को मासिक धर्म आ जाए तो उसे श्राद्ध तर्पण का खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में दूसरी महिला नहीं है तो घर के पुरुषों को ये खाना बनाकर तैयार करना चाहिए।

खाने का पहला भाग जरूर निकालें

केवल नवमी या श्राद्ध वाले दिन ही नहीं बल्कि पितृ पक्ष के पूरे 15 दिन घर में बने खाने का पहला भाग गाय, कौवा के लिए जरूर निकालना चाहिए। इससे पितर खुश होते हैं।

पति-पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए

इसके साथ ही पितृ पक्ष के 15 दिन मान्यता है कि पति-पत्नी को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और फिजिकल रिलेशन से बचना चाहिए।

तामसिक भोजन से रहें दूर

लहसुन, प्याज के साथ ही मांस और शराब जैसी नशे की चीजों से भी पितृ पक्ष के 15 दिन पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। पूर्वज इस व्यवहार से नाराज हो जाते है।

घर को रखें साफ-सुथरा

इसके साथ ही घर के हर सदस्य का काम है कि वो घर को इन 15 दिनों में बिल्कुल साफ-सुथरा रखें और शास्त्रों के अनुसार गंदा-अशुद्ध ना करें। घर की साफ-सफाई से पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।

