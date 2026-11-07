Diwali 2026: पटाखों की आवाज से डर जाता है पेट डॉग, दिवाली की शाम ऐसे रखें ध्यान
Pet Care During Diwali: दिवाली की शाम पटाखों की आवाज सुनकर कुत्ते काफी ज्यादा डर जाते हैं और घबराकर भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए आप ये छोटी-छोटी बातें ध्यान में रख सकते हैं।
दिवाली का त्योहार आते ही चारों तरफ खुशियां और जश्न मनाया जाता है। इसी बीच कई लोग पटाखे भी जलाते हैं, जिनकी तेज आवाज बेजुबान जानवरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आपके घर भी पेट डॉग है, तो आपने नोटिस किया होगा कि पटाखे की आवाज सुनकर कुत्ते बेहद डर जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। कई बार वो डर के मारे छिपने की कोशिश करते हैं या बेचैन हो कर इधर-उधर घूमने लगते हैं। ऐसे में अक्सर समझ नहीं आता कि कुत्तों को शांत रखने के लिए क्या किया जाए। बहुत से लोग उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं, जो जानवरों के लिए और भी डराने वाला हो सकता है। अगर आपके घर भी पेट डॉग है, तो दिवाली वाले दिन उसे शांत और सुरक्षित महसूस कराने के लिए आप ये टिप्स अपना सकते हैं।
घर में बनाएं एक सेफ और कंफर्टेबल स्पेस
पटाखों की आवाज से अपने डॉग को दूर रखने के लिए आप घर में एक सुरक्षित और आरामदायक स्पेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐसा कमरा चुनें, जहां बाहर की आवाजें कम आती हों। वहां उनके लिए एक बिस्तर, कुछ खिलौने और उनका मनपसंद फूड रखें। शाम के समय इस रूम के पर्दे और दरवाजा ज्यादा से ज्यादा बंद रखने की कोशिश करें।
हल्का एंम्यूजिक या टीवी चलाएं
बाहर से आने वाली पटाखों की आवाज को कम करने के लिए आप रूम में हल्का म्यूजिक या टीवी चलाकर रख सकते हैं। आजकल यू ट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर डॉग्स के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाती है, जो उन्हें शांत रखने में मदद करती है। हल्की आवाज में इस तरह के म्यूजिक चलाने से डॉग्स का माइंड शांत रहता है और वो बाहर की आवाजों से ज्यादा डरते नहीं हैं।
पसंदीदा ट्रीट और खिलौनों से भटकाएं ध्यान
अगर आपका पेट डॉग पटाखों की आवाज सुनकर घबरा रहा है, तो उसका माइंड किसी और चीज में लगाने की कोशिश करें। इसके लिए आप उन्हें उनकी मनपसंद ट्रीट दे सकते हैं या खिलौनों से उनका ध्यान भटका सकते हैं। आजकल डॉग्स के लिए कई तरह के पजल टॉयज आने लगे हैं, जो उन्हें एक्टिव रखने का काम करते हैं और उनका ध्यान भी भटकाते हैं।
डरने पर जबरदस्ती ना करें
कई बार पटाखों की आवाज सुनकर कुत्ते बेहद डर जाते हैं और घर में छिपने लगते हैं। ऐसे में उन्हें डांटना या जबरदस्ती कर के घर से बाहर निकालना बिल्कुल सही नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि आपका डॉग जानबुझकर ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है। ऐसे समय में आपको उसका सेफ स्पेस बनने की जरूरत है।
ज्यादा देर अकेला ना छोड़ें
दिवाली की शाम कोशिश करें कि अपने पेट डॉग को ज्यादा देर के लिए अकेला ना छोड़ें। कई बार लोग पार्टी में इतना बिजी हो जाते हैं कि डॉग को चेक करना भूल जाते हैं। ज्यादा देर तक अकेले होने पर वो और ज्यादा घबरा सकता है। उसके पास बैठें और प्यार से उसे सहलाएं। ऐसा करने से वो ज्यादा सेफ महसूस करेगा।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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