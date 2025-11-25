इस शादी सीजन लहंगे और साड़ी से हटकर ट्राई करें पार्टी वियर Co-Ord सेट्स
क्या मेरी तरह आप भी लहंगा और साड़ियां पहन कर बोर हो गई हैं? तो इस बार वेडिंग फंक्शंस में फैंसी Co-Ord सेट्स ट्राई करें। इनमें स्टाइल और कंफर्ट दोनों की गारंटी मिलेगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शादी का फंक्शन हो या किसी पार्टी में जाना हो हर बार साड़ी और लहंगा पहन कर बोर हो गई हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करें। फैंसी Co-Ord सेट्स एक नया और डिफरेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। Myntra पर इनकी वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर। यह देखने में जितने स्टाइलिश हैं, बॉडी पर उतने ही कंफर्टेबल महसूस होंगे ताकि आप फंक्शंस को खोलकर इंजॉय कर सके। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और Co-Ord सेट्स के ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करें।
Coordnord का यह प्रिंटेड Co-Ord सेट एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है, जिसे आप वेडिंग फंक्शन से लेकर फेस्टिवल्स पर कभी भी स्टाइल कर सकती हैं। वाइब्रेंट पीले रंग का ये Co-Ord सेट हल्दी सेरिमनी में कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको भी कुछ नया ट्राई करना है, तो कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस आउटफिट को आज ही ऑर्डर करें। इस समय इस पर 40% का ऑफ मिल जाएगा।
Ishin ब्रांड का ये ट्यूनिक ट्राउजर Co-Ord सेट एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है। इसका डिजाइन और स्टाइल काफी अट्रैक्टिव है, जिसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है। अगर आप भी कुछ डिफरेंट एथनिक वियर ट्राई करना चाहती हैं, तो ये ऑप्शन एक बार जरूर एक्सप्लोरर करें। इसमें कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 74% की आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के साथ ऑर्डर कर सकती हैं।
Anouk का यह खूबसूरत ब्लू रंग का कार्ड सेट मंडारिन कॉलर के साथ आएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। वहीं इस पर की गई एंब्रायडरी भी इसे एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट बनाती है। वेडिंग फंक्शंस में कैरी करने से लेकर एनिवर्सरी बर्थडे या फिर फेस्टिवल्स में पहनने के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है। वहीं इसमें चार अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार 78% के ऑफ के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Kalini का यह प्रिंटेड कॉलर नेक शर्ट और प्लाजो Co-Ord सेट का लुक बेहद आकर्षक है। इसका कलर कॉन्बिनेशन और प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा है। अगर आपको भी कंट्रास्ट कलर्स पसंद हैं, तो यह Co-Ord सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फेस्टिवल से लेकर वेडिंग फंक्शन हो या ऑफिस की एथेनिक पार्टी आप इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। अगर आपको भी ये Co-Ord सेट पसंद है, तो 76% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
Sangria का ये ट्यूनिक और ट्राउजर सेट मिरर वर्क के साथ आयेगा, जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा है। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जिसे आप आराम से लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। संगीत नाइट हो या हल्दी वेडिंग फंक्शंस में कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंट प्राइस पर आर्डर करें।
Sangria का मिरर वर्क Co-Ord सेट रोमन सिल्क फैब्रिक से तैयार किया गया है। जो न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि बॉडी पर भी आरामदायक महसूस होता है। इसके साथ धोती स्टाइल पैंट मिल जाएगा, जो आजकल काफी ट्रेंड में है। तो क्यों न इस बार पार्टी में कुछ नया ट्राई किया जाए। साड़ी और लहंगे से बेहद सस्ते में आप इन्हें 66% के ऑफ के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।