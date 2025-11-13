Hindustan Hindi News
सांस की समस्या से जुड़ी होती है बच्चों में दिखने वाले ये लक्षण, पीडियाट्रिशन ने बताया

संक्षेप: Crooked teeth can cauce airway restriction: दांतों के आड़े-तिरछे होने या बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने जैसी कई सारी आदतें सांस की नली में रुकावट की ओर इशारा करती हैं। पीडियाट्रिशियन ने बताया ऐसे ही 6 लक्षण।

Thu, 13 Nov 2025 03:36 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
छोटे बच्चों की सेहत का काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है। कई पैरेंट्स बच्चे की हल्की चोट से भी घबरा जाते हैं। तो वहीं काफी सारे पैरेंट्स बच्चों में दिख रहे खास तरह की आदतों को भी इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब बिल्कुल कॉमन है। खासतौर पर बच्चों के अंगूठा चूसने, मुंह खोलकर सांस लेने, खर्राटे लेने, सोते वक्त दांत किटकिटाने की आदत लोग बचपन समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये आदतें दरअसल सांस से जुड़ी समस्याओं की निशानी होती है। पीडियाट्रिशन ओरल केयर डॉक्टर नोरा जगही ने बताया है कि बच्चों में दिख रहीं इन समस्याओं को साधारण या हार्मलेस समझने की गलती ना करें। इससे बच्चों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मुंह से सांस लेना

काफी सारे बच्चे सोते वक्त या जागते वक्त मुंह से सांस लेते हैं। इस आदत को फौरन खत्म करने की जरूरत होती है क्योंकि ये फेशियल ग्रोथ से लेकर बच्चों की स्लीप क्वालिटी और बिहेवियर को प्रभावित करती हैं।

बच्चों में खर्राटा आना बिल्कुल भी कॉमन नही है

अगर आपका बच्चा सोते वक्त खर्राटा लेता है, पसीने से भीग जाता है तो बच्चे के सांस लेने की नली में रुकावट का लक्षण है। कई पैरेंट्स इन आदतों को गहरी नींद में होना समझ बैठते हैं।

दांतों का आड़ा-तिरछा होना

कई बच्चों के दांत निकलने के साथ ही एक के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और पूरी तरह से जबड़े में अलाइन नही होते। दरअसल, ये समस्या जबड़ों के ठीक से विकसित ना होने की वजह से होती है। जीभ के खराब पोस्चर या सांस की नली में रुकावट की वजह से होती है।

दांत पीसना

बच्चा अगर रात को सोते वक्त दांत पीसता है तो ये सिग्नल है कि वो एयरवे को ओपन करने के लिए फाइट कर रहा। इस आदत में दांत को प्रोटेक्ट करने के साथ ही दांत पीसने के कारण का पता लगाना भी जरूरी होता है।

मुंह खोलकर सोना

बच्चा अगर सोते वक्त मुंह खोलकर सोता है तो इसका मतलब है कि उसे थकान है या फिर उसे अटेंशन का इशू है।

बिस्तर पर पेशाब करना और माउथ ब्रीदिंग है कनेक्टेड

डॉक्टर बताती हैं कि बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने और मुंह से सांस लेने के साथ ही एडीएचडी की समस्या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जब सांस की नली में रुकावट पैदा होती है तो वो ब्रेन और ब्लैडर को सिग्नल नहीं पहुंचा पाती क्योंकि एयरवे के जरिए ब्रेन से लेकर ब्लैडर को पेशाब आने का सिग्लन मिलता है। बच्चों के बचपन में दिख रहे इन लक्षणों को अगर बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाए तो इससे बड़े होने पर उनके सांस से जुड़ी दिक्कतों का डर रहता है या फिर हर समय थका महसूस करते हैं ऐसे बच्चे।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
