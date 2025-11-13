सांस की समस्या से जुड़ी होती है बच्चों में दिखने वाले ये लक्षण, पीडियाट्रिशन ने बताया

संक्षेप: Crooked teeth can cauce airway restriction: दांतों के आड़े-तिरछे होने या बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने जैसी कई सारी आदतें सांस की नली में रुकावट की ओर इशारा करती हैं। पीडियाट्रिशियन ने बताया ऐसे ही 6 लक्षण।

छोटे बच्चों की सेहत का काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है। कई पैरेंट्स बच्चे की हल्की चोट से भी घबरा जाते हैं। तो वहीं काफी सारे पैरेंट्स बच्चों में दिख रहे खास तरह की आदतों को भी इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब बिल्कुल कॉमन है। खासतौर पर बच्चों के अंगूठा चूसने, मुंह खोलकर सांस लेने, खर्राटे लेने, सोते वक्त दांत किटकिटाने की आदत लोग बचपन समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये आदतें दरअसल सांस से जुड़ी समस्याओं की निशानी होती है। पीडियाट्रिशन ओरल केयर डॉक्टर नोरा जगही ने बताया है कि बच्चों में दिख रहीं इन समस्याओं को साधारण या हार्मलेस समझने की गलती ना करें। इससे बच्चों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मुंह से सांस लेना काफी सारे बच्चे सोते वक्त या जागते वक्त मुंह से सांस लेते हैं। इस आदत को फौरन खत्म करने की जरूरत होती है क्योंकि ये फेशियल ग्रोथ से लेकर बच्चों की स्लीप क्वालिटी और बिहेवियर को प्रभावित करती हैं।

बच्चों में खर्राटा आना बिल्कुल भी कॉमन नही है अगर आपका बच्चा सोते वक्त खर्राटा लेता है, पसीने से भीग जाता है तो बच्चे के सांस लेने की नली में रुकावट का लक्षण है। कई पैरेंट्स इन आदतों को गहरी नींद में होना समझ बैठते हैं।

दांतों का आड़ा-तिरछा होना कई बच्चों के दांत निकलने के साथ ही एक के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और पूरी तरह से जबड़े में अलाइन नही होते। दरअसल, ये समस्या जबड़ों के ठीक से विकसित ना होने की वजह से होती है। जीभ के खराब पोस्चर या सांस की नली में रुकावट की वजह से होती है।

दांत पीसना बच्चा अगर रात को सोते वक्त दांत पीसता है तो ये सिग्नल है कि वो एयरवे को ओपन करने के लिए फाइट कर रहा। इस आदत में दांत को प्रोटेक्ट करने के साथ ही दांत पीसने के कारण का पता लगाना भी जरूरी होता है।

मुंह खोलकर सोना बच्चा अगर सोते वक्त मुंह खोलकर सोता है तो इसका मतलब है कि उसे थकान है या फिर उसे अटेंशन का इशू है।