बच्चे को मां-बाप से रोज चाहिए होती हैं ये 2 चीजें, एक्सपर्ट बोलीं खुशहाल रहता है ऐसा परिवार

पेरेंटिंग थोड़ी डिमांडिंग जरूर लग सकती है। लेकिन यकीन मानिए कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें आपके और बच्चे की बॉन्डिंग पर असर डालती हैं। पेरेंटिंग एक्सपर्ट ने ऐसी ही दो सबसे जरूरी बातों का जिक्र किया है।

बच्चे चाहे कितने भी छोटे हों, उनके लिए माता-पिता का प्यार और ध्यान सबसे जरूरी होता है। अक्सर पैरेंट्स यह सोचते हैं कि बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं और पेरेंटिंग काफी डिमांडिंग है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें ही बच्चों और आपके बॉन्ड को बेहतर बनाती हैं। पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा कहती हैं कि बच्चों को हर दिन आपसे सिर्फ दो चीजें चाहिए। ये दो चीजें उनके आत्मविश्वास, खुशी और आपसे जुड़ाव को गहरा करती हैं। इनसे बच्चा यह महसूस करता है कि वह आपके लिए कितना खास है और उसकी बातें आपके लिए कितनी मायने रखती हैं। आइए विस्तार में जानते हैं।

हर दिन का 20 मिनट स्पेशल टाइम बच्चों के लिए आपके साथ बिताया गया समय किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती होता है। पुष्पा शर्मा कहती हैं कि रोज कम से कम 20 मिनट का स्पेशल टाइम बच्चों के साथ बिताना चाहिए। इस दौरान आपको उनसे कोई सवाल नहीं पूछना है, ना ही कोई सलाह या ज्ञान देना है। बस उनका साथ निभाना है। यह समय केवल एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करने, दिल की बातें कहने और खुलकर जुड़ने का होता है। जब आप बच्चों के साथ ऐसे पल बिताते हैं तो वे महसूस करते हैं कि उनके माता-पिता उन्हें समझते हैं और उनके साथ रहना सचमुच एन्जॉय करते हैं। यही छोटा-सा समय आपके और उनके रिश्ते को मजबूत करता है।

बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा कुछ कह रहा होता है और पैरेंट्स मोबाइल, टीवी या किसी काम में लगे रहते हैं। पेरेंटिंग कोच का मानना है कि यह आदत बच्चों के मन में दूरी पैदा करती है। जब बच्चा आपके पास कुछ कहने आए तो बाकी सब चीजों को साइड में रखकर पूरी तरह से उसकी बात सुनना जरूरी है। यह बच्चे को एहसास कराता है कि उसकी बात आपके लिए सबसे अहम है। जब आप एक्टिव हो कर उन्हें सुनते हैं, तो बच्चा न सिर्फ खुद को महत्वपूर्ण समझता है बल्कि आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करने में भी सहज महसूस करता है।