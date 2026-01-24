Hindustan Hindi News
दूर नहीं भागेंगे, किताबों से हो जाएगा प्यार, पेरेंट्स अपनाएं ये 5 असरदार टिप्स

दूर नहीं भागेंगे, किताबों से हो जाएगा प्यार, पेरेंट्स अपनाएं ये 5 असरदार टिप्स

संक्षेप:

पेरेंट्स अकसर एक्सपर्ट से यह सवाल करते हुए नजर आते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उनके बच्चे किताब हाथ में लेकर पढ़ने के लिए खुद बैठ जाएं। अगर आप भी इस सवाल का जवाब अपने बच्चे के लिए जानना चाहते हैं तो अपनाएं ये 5 टिप्स।

Jan 24, 2026 10:28 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन और स्क्रीन की इस चकाचौंध वाली दुनिया में, आज ज्यादातर पेरेंट्स की अपने बच्चों से यही शिकायत है कि उनका मन किताबों से ज्यादा रील्स देखने में लगता है। पेरेंट्स अकसर एक्सपर्ट से यह सवाल करते हुए नजर आते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उनके बच्चे किताब हाथ में लेकर पढ़ने के लिए खुद बैठ जाएं। अगर आप भी इस सवाल का जवाब अपने बच्चे के लिए जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि किताबें सिर्फ अक्षरों का ढेर नहीं, बल्कि वो जादुई खिड़कियां हैं जो बच्चे को बिना हिले-डुले पूरी दुनिया की सैर करा सकती हैं। लेकिन उनका यह सफर डांट-डपट से नहीं, बल्कि साथ बैठकर पन्ने पलटने और उन कहानियों में साथ खो जाने से शुरू होता है। आइए जानते हैं वो 5 असरदार तरीके जो कम उम्र से ही आपके बच्चे में किताबों के लिए प्यार को जगा देंगे।

बच्चे को किताबों से प्यार करवाने के लिए अपनाएं ये तरीके

खुद मिसाल बनें

इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चे अकसर कभी भी वो नहीं करते जो उनसे करने के लिए कहा जाता है। वो हमेशा वही चीज दोहराते हैं, जो हमें 'करते' हुए देखते हैं। अगर आप अपना खाली समय फोन स्क्रॉल करने में बिताते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। दिन में कम से कम आधा घंटा खुद भी कोई किताब या अखबार पढ़ें। जब वह आपको पढ़ते हुए देखेगा, तो उसमें भी किताब पढ़ने की स्वाभाविक इच्छा पैदा होगी।

उनकी पसंद को भी दें सम्मान

ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों के लिए कहानी- काटून जैसी किताबे खरीदने के लिए भी अपनी पसंद को शामिल करने की कोशिश करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ ज्ञान वाली या स्कूल से जुड़ी चीजें ही पढ़े। लेकिन शुरुआत में उसे उसकी पसंद चुनने दें- चाहे वह कॉमिक्स हो, डायनासोर की कहानियां हों या परियों के किस्से। एक बार उसे पढ़ने में मजा आने लगा, तो वह धीरे-धीरे गंभीर विषयों को भी उत्साह के साथ पढ़ेगा।

पिक्चर बुक्स' से करें शुरुआत

छोटे बच्चों के लिए शब्द बोझिल हो सकते हैं, लेकिन चित्र उन्हें आकर्षित करते हैं। शुरुआत ऐसी किताबों से करें जिनमें बड़े और रंगीन चित्र बने हुए हों। चित्रों को देखकर बच्चा खुद अपनी कहानी बुनने लगता है, जिससे उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है और किताबों के प्रति उसका प्रेम बढ़ता है।

नियम नहीं, रस्म बनाएं

पढ़ने को कभी भी होमवर्क की तरह पेश न करें। रात को सोने से पहले 15 मिनट 'बेडटाइम स्टोरीज' की एक रस्म बना लें। जब आप किरदारों की आवाजें बदलकर या चेहरे के हाव-भाव के साथ कहानी सुनाते हैं, तो बच्चा उस कहानी को जीने लगता है। यह समय बच्चे के साथ आपके बॉन्ड को भी मजबूत करता है।

लाइब्रेरी और बुक फेयर की करवाएं सैर

महीने में एक बार बच्चे को किसी अच्छी लाइब्रेरी या बुकस्टोर लेकर जाएं। वहां उसे किताबों की अलमारियों के बीच घूमकर अपनी पसंद की कोई भी एक किताब खुद निकालने के लिए कहें। जब बच्चा अपनी पसंद की किताब खुद चुनता है, तो उसे पढ़ने की जिम्मेदारी और उत्साह उसके लिए दोनों बढ़ जाते हैं।

