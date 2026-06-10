बिना भागे या फोन देखे शांति से खाएगा बच्चा, बेबी को ठीक से खिलाने के लिए महिला ने बताए 5 आसान तरीके

बच्चे को खाना खिलाना कई बार चुनौती लगने लगता है। खासतौर से तब जब आपका बच्चा कुछ भी खाना पसंद ना करता है। अगर आप भी बच्चे का खाना खिलाने के लिए उसके पीछे भागती हैं तो महिला द्वारा बताए गए 5 तरीकों को जानें।

बच्चों को खाना खिलाना कई बार वाकई चुनौतीपूर्ण लगने लगता है। यह काम इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बच्चा खाना देखते ही मुंह बंद कर लेता है या फिर पूरे घर में भागने लगता है। बच्चे को खाना खिलाने की मशक्कत करने के लिए लगभग हर पेरेंट्स को इस दौर से गुजरना पड़ता है। खाना खाते समय टीवी, मोबाइल, खिलौने या आसपास की हलचल बच्चे का ध्यान खाने से भटकाने का काम करते हैं। आजकल जहां कुछ बच्चे बिना फोन देखे खाना नहीं खाते हैं तो वहीं कुछ बच्चे शांति से बैठकर हमेशा अपने खाने का आनंद लेते हैं और पूरा खत्म भी कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बिना फोन देखे या इधर उधर भागने के बजाय शांति से खाना खाए तो इसके लिए महिला द्वारा शेयर की गए 5 आसान तरीकों के बारेमें जानें।

1) खुद से खाना सीखने की शुरुआत जल्दी करें महिला बताती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के लगभग 10 महीने की होने पर 'बेबी-लेड वीनिंग' यानी बच्चे को खुद से खाना सीखने देना शुरू किया और उसे रेगुलर 'फिंगर फूड्स' यानी हाथ से पकड़कर खाए जा सकने वाले खाने की चीजें दी। इससे उसे खुद से खाना खाने और अलग-अलग तरह के खाने की बनावट के साथ कम्फर्टेबल होने में मदद मिली।

2) खाना खिलाने के लिए दबाव न डालें महिला हमेशा बच्ची को खाना परोसती हैं और उसे खाने के लिए कुछ समय देती हैं। अगर वह नहीं खाती है, तो वह बस इतना कहती हैं कि ‘लगता है तुम्हें अभी भूख नहीं है’ और बिना जबरदस्ती किए प्लेट उसके सामने से हटा लेती हैं।

3) खाने के दूसरे ऑप्शन न दें अगर बच्चा खाना खाने से मना करे तो दूसरा खाना नहीं बनाएं। महिला बच्ची को खाना सर्व करने के बाद कहती हैं कि ‘आज हमारे पास यही खाना है।’

4) साथ में खाना खाएं बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, और जब वे सभी को एक जैसा खाना खाते हुए देखते हैं, तो उनके भी खाने की चीजों को आजमाने की संभावना बढ़ जाती है।

5) खाने की चीजें देते रहें अगर बच्चे आज कोई खाना खाने से मना करते है, तो उसे वह खाना देना बंद न करें। जरूरी नहीं कि आज वो जिस चीज को खाने की मनाही कर रहा है वह उसे आगे भी ना खाए।