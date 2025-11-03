चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताया सर्दियों में बच्चों को कब और कैसे नहलाएं, जानें किन बातों का ध्यान रखें

संक्षेप: सर्दियों का मौसम छोटे बच्चों की देखभाल के लिए थोड़ा चुनौती भरा भी होता है। खासकर जब बात नहलाने की आती है। डॉ. श्रेया दुबे का कहना है कि सर्दियों में बच्चे को नहलाना जरूरी है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी सावधानियों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे को ठंड से सुरक्षित रख सकते हैं।

सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। सुबह-शाम की हल्की ठंड शुरू भी हो गई है। यूं तो सर्दियों का मौसम अपने साथ सुहाना अहसास लेकर आता है, लेकिन छोटे बच्चों की देखभाल के लिए यह मौसम थोड़ा चुनौती भरा भी होता है। खासकर जब बात नहलाने की आती है, तो पेरेंट्स को कई बार समझ नहीं आता कि बच्चे को कैसे और कब नहलाएं ताकि उसे सर्दी-खांसी की समस्या ना हो। इस विषय पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. श्रेया दुबे का कहना है कि सर्दियों में बच्चे को नहलाना जरूरी है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी सावधानियों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे को ठंड से सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं-

सही समय पर नहलाना सबसे जरूरी डॉ. श्रेया दके अनुसार, सर्दियों के मौसम में बच्चे को नहलाने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का होता है। इस समय टेंपरेचर थोड़ा गर्म रहता है और बच्चे को ठंडी हवा से बचाया जा सकता है। बहुत सुबह या शाम के समय नहलाने से बचें, क्योंकि उस टाइम टेंपरेचर में ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है और इससे बच्चे को सर्दी-खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है।

नहलाने से पहले कमरे को करें गर्म ठंड के मौसम में नहलाने से पहले कमरे को थोड़ा प्री-हीट करना जरूरी है। इसके लिए कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और करीब 5 से 10 मिनट के लिए रूम हीटर चला दें। इससे बच्चे को नहलाने के दौरान ठंड नहीं लगेगी और शरीर का टेंपरेचर बैलेंस रहेगा।

नहलाने का समय रखें सीमित डॉ. श्रेया दुबे बताती हैं कि छोटे बच्चों को बहुत देर तक पानी में नहीं रखना चाहिए। 0 से 1 साल तक के बच्चे को सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही नहलाएं। वहीं टॉडलर उम्र के बच्चों यानी 1 से 3 साल तक के बच्चे को 10 से 12 मिनट से ज्यादा ना नहलाएं। लंबे समय तक पानी में रहने से बच्चे की स्किन का मॉइश्चर कम हो सकता है और साथ ही इससे जुकाम भी हो सकता है।