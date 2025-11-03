Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडWinter Baby Care When and How to Bathe Your Little One Without Catching a Cold by Pediatrician
चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताया सर्दियों में बच्चों को कब और कैसे नहलाएं, जानें किन बातों का ध्यान रखें

चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताया सर्दियों में बच्चों को कब और कैसे नहलाएं, जानें किन बातों का ध्यान रखें

संक्षेप: सर्दियों का मौसम छोटे बच्चों की देखभाल के लिए थोड़ा चुनौती भरा भी होता है। खासकर जब बात नहलाने की आती है। डॉ. श्रेया दुबे का कहना है कि सर्दियों में बच्चे को नहलाना जरूरी है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी सावधानियों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे को ठंड से सुरक्षित रख सकते हैं।

Mon, 3 Nov 2025 04:56 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। सुबह-शाम की हल्की ठंड शुरू भी हो गई है। यूं तो सर्दियों का मौसम अपने साथ सुहाना अहसास लेकर आता है, लेकिन छोटे बच्चों की देखभाल के लिए यह मौसम थोड़ा चुनौती भरा भी होता है। खासकर जब बात नहलाने की आती है, तो पेरेंट्स को कई बार समझ नहीं आता कि बच्चे को कैसे और कब नहलाएं ताकि उसे सर्दी-खांसी की समस्या ना हो। इस विषय पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. श्रेया दुबे का कहना है कि सर्दियों में बच्चे को नहलाना जरूरी है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी सावधानियों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे को ठंड से सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सही समय पर नहलाना सबसे जरूरी

डॉ. श्रेया दके अनुसार, सर्दियों के मौसम में बच्चे को नहलाने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का होता है। इस समय टेंपरेचर थोड़ा गर्म रहता है और बच्चे को ठंडी हवा से बचाया जा सकता है। बहुत सुबह या शाम के समय नहलाने से बचें, क्योंकि उस टाइम टेंपरेचर में ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है और इससे बच्चे को सर्दी-खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है।

नहलाने से पहले कमरे को करें गर्म

ठंड के मौसम में नहलाने से पहले कमरे को थोड़ा प्री-हीट करना जरूरी है। इसके लिए कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और करीब 5 से 10 मिनट के लिए रूम हीटर चला दें। इससे बच्चे को नहलाने के दौरान ठंड नहीं लगेगी और शरीर का टेंपरेचर बैलेंस रहेगा।

नहलाने का समय रखें सीमित

डॉ. श्रेया दुबे बताती हैं कि छोटे बच्चों को बहुत देर तक पानी में नहीं रखना चाहिए। 0 से 1 साल तक के बच्चे को सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही नहलाएं। वहीं टॉडलर उम्र के बच्चों यानी 1 से 3 साल तक के बच्चे को 10 से 12 मिनट से ज्यादा ना नहलाएं। लंबे समय तक पानी में रहने से बच्चे की स्किन का मॉइश्चर कम हो सकता है और साथ ही इससे जुकाम भी हो सकता है।

नहाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें

सर्दियों में बच्चों की त्वचा बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए नहलाने के तुरंत बाद उन्हें अच्छी तरह पेट ड्राई करें यानी हल्के हाथों से सुखाएं। फिर 2 से 3 मिनट के अंदर बच्चे की त्वचा पर हाइपोएलर्जिक थिक मॉइश्चराइजर लगाएं। इससे त्वचा का मॉइश्चर बरकरार रहेगा और ठंड या रुखी हवा से होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स से सुरक्षा मिलेगी।

ये भी पढ़ें:डायपर पहनने से क्या नुकसान हो सकता है? पीडियाट्रिशियन ने बताया सच
ये भी पढ़ें:प्रेग्नेंसी प्लान नहीं हो रही तो कितने वक्त बाद डॉक्टर से करें संपंर्क
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।